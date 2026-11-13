Un client a încercat să obțină o pizza gratuită cu o fotografie modificată cu AI. Camerele de supraveghere l-au dat de gol

Pentru a-și susține solicitarea de rambursare, acesta a atașat o fotografie în care apărea o pizza în stil Chicago, cu suprafața aproape complet înnegrită. Mesajul trimis restaurantului conținea și o formulare neobișnuită: „E arsă rău. Arsă. Neagră. Nu poate fi mâncată. Nu vreau să mănânc cancer”.

Clientul a cerut returnarea integrală a banilor, prezentând imaginea drept dovadă că restaurantul livrase un produs necorespunzător. Proprietara pizzeriei, Rhonda Reynolds, a devenit însă aproape imediat suspicioasă. Fotografia nu corespundea cu felul în care arăta produsul pregătit în bucătăria restaurantului.

Reynolds a declarat pentru postul local KTLA 5 că acuzația i s-a părut imposibilă. În loc să accepte reclamația fără alte verificări, aceasta a decis să analizeze imaginea și să caute dovezi despre starea reală a comenzii înainte de livrare.

Aplicația care a indicat că fotografia fusese generată cu AI

Primul pas a fost verificarea fotografiei cu ajutorul aplicației „Is This AI”, un instrument conceput pentru identificarea imaginilor create sau modificate cu inteligență artificială. Potrivit proprietarei, aplicația a indicat o probabilitate de 96% că fotografia fusese falsificată.

Un astfel de rezultat nu reprezintă, de unul singur, o dovadă definitivă. Instrumentele de detectare AI pot oferi estimări, iar rezultatele lor trebuie interpretate cu prudență. În acest caz, însă, suspiciunile au fost susținute și de o altă verificare, mult mai concretă.

Reynolds a consultat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din bucătărie. Înregistrările arătau angajatul care pregătea comanda și punea în cutie o pizza care nu prezenta urme de ardere. Produsul livrat clientului nu semăna cu cel din fotografia atașată reclamației.

Diferența dintre înregistrarea video și imaginea trimisă pentru obținerea rambursării a oferit restaurantului argumente pentru a contesta acuzația. Astfel, proprietara nu s-a bazat doar pe rezultatul aplicației, ci a putut prezenta și dovezi din procesul de pregătire a comenzii.