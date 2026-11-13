Un client a încercat să obțină o pizza gratuită cu o fotografie modificată cu AI. Camerele de supraveghere l-au dat de gol
O reclamație pentru o pizza presupus arsă s-a transformat într-o tentativă de fraudă cu ajutorul inteligenței artificiale. Un client al unei pizzerii din Los Angeles a trimis o fotografie cu un preparat aparent carbonizat și a cerut rambursarea integrală a comenzii. Proprietara restaurantului a verificat însă imaginea cu un instrument de detectare AI și a consultat înregistrările camerelor de supraveghere, care au arătat că pizza fusese pusă în cutie fără să fie arsă, scrie Popular Science.
Cum a încercat un client să obțină banii înapoi pentru o pizza
Incidentul a avut loc la Masa of Echo Park, o pizzerie din Los Angeles, după o comandă livrată prin intermediul platformei DoorDash. Clientul, identificat în reclamație drept „Dana B”, a susținut că pizza primită era atât de arsă încât nu putea fi consumată.
Pentru a-și susține solicitarea de rambursare, acesta a atașat o fotografie în care apărea o pizza în stil Chicago, cu suprafața aproape complet înnegrită. Mesajul trimis restaurantului conținea și o formulare neobișnuită: „E arsă rău. Arsă. Neagră. Nu poate fi mâncată. Nu vreau să mănânc cancer”.
Clientul a cerut returnarea integrală a banilor, prezentând imaginea drept dovadă că restaurantul livrase un produs necorespunzător. Proprietara pizzeriei, Rhonda Reynolds, a devenit însă aproape imediat suspicioasă. Fotografia nu corespundea cu felul în care arăta produsul pregătit în bucătăria restaurantului.
Reynolds a declarat pentru postul local KTLA 5 că acuzația i s-a părut imposibilă. În loc să accepte reclamația fără alte verificări, aceasta a decis să analizeze imaginea și să caute dovezi despre starea reală a comenzii înainte de livrare.
Aplicația care a indicat că fotografia fusese generată cu AI
Primul pas a fost verificarea fotografiei cu ajutorul aplicației „Is This AI”, un instrument conceput pentru identificarea imaginilor create sau modificate cu inteligență artificială. Potrivit proprietarei, aplicația a indicat o probabilitate de 96% că fotografia fusese falsificată.
Un astfel de rezultat nu reprezintă, de unul singur, o dovadă definitivă. Instrumentele de detectare AI pot oferi estimări, iar rezultatele lor trebuie interpretate cu prudență. În acest caz, însă, suspiciunile au fost susținute și de o altă verificare, mult mai concretă.
Reynolds a consultat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din bucătărie. Înregistrările arătau angajatul care pregătea comanda și punea în cutie o pizza care nu prezenta urme de ardere. Produsul livrat clientului nu semăna cu cel din fotografia atașată reclamației.
Diferența dintre înregistrarea video și imaginea trimisă pentru obținerea rambursării a oferit restaurantului argumente pentru a contesta acuzația. Astfel, proprietara nu s-a bazat doar pe rezultatul aplicației, ci a putut prezenta și dovezi din procesul de pregătire a comenzii.
Platforma a inversat rambursarea după ce restaurantul a contestat reclamația
După ce a strâns dovezile, echipa restaurantului a formulat o contestație la reclamația inițială. Reprezentanții pizzeriei au prezentat diferențele dintre fotografia clientului și imaginile surprinse de camerele de supraveghere, explicând de ce considerau că solicitarea de rambursare nu era justificată.
Platforma a inversat ulterior decizia de rambursare automată, iar restaurantul a reușit să evite pierderea banilor în urma reclamației. Cazul arată cât de importantă poate deveni păstrarea unor dovezi verificabile în activitatea restaurantelor care lucrează cu servicii de livrare.
Pentru afacerile mici, o reclamație falsă poate însemna mai mult decât valoarea unei singure comenzi. Verificarea fiecărui incident consumă timp, iar imaginile generate sau modificate cu AI pot face mai dificilă stabilirea adevărului. În lipsa unor înregistrări video sau a altor dovezi independente, restaurantele se pot afla într-o poziție vulnerabilă atunci când trebuie să răspundă unor acuzații însoțite de fotografii aparent convingătoare.
Proprietara pizzeriei se teme că fraudele cu imagini AI vor deveni mai frecvente
Deși restaurantul a reușit să demonstreze că reclamația nu corespundea realității, Rhonda Reynolds consideră că incidentul ar putea fi un semn al unei probleme mai ample. Instrumentele de inteligență artificială permit modificarea fotografiilor cu un efort redus, iar imaginile rezultate pot fi folosite pentru a susține reclamații înșelătoare.
Proprietara se teme că timpul și resursele restaurantelor vor ajunge să fie consumate tot mai mult de verificarea unor astfel de tentative. În intervenția pentru KTLA 5, aceasta a avertizat că, dacă situația reprezintă o nouă etapă a fraudelor online, afacerile mici vor avea dificultăți în a face față fără să-și dedice o parte tot mai mare din activitate combaterii lor.