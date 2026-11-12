Anker a lansat trei aspiratoare robot care spală podelele și se ocupă singure de întreținere
Curățenia locuinței poate deveni o sarcină dificilă atunci când programul zilnic nu lasă prea mult timp pentru aspirat, spălat podele sau îndepărtat petele de pe covoare și tapițerie. Aspiratoarele robot au evoluat însă dincolo de simpla colectare a prafului, iar modelele recente pot aspira și spăla pardoselile, își curăță singure mopurile și își gestionează o parte dintre operațiunile de întreținere.
Anker propune trei astfel de soluții prin gama eufy Omni C28, Omni E28 și Omni S2. Cele trei aspiratoare robot au funcții diferite, în funcție de tipul locuinței și de nevoile de curățenie. De la un model destinat întreținerii zilnice a podelelor până la unul care poate trece peste praguri înalte și recunoaște petele, gama include mai multe tehnologii pentru automatizarea activităților casnice.
Un element comun este sistemul de spălare cu mop cu rolă HydroJet™, care curăță pardoselile și își menține suprafața de lucru curată în timpul funcționării. În plus, stațiile de andocare preiau o parte dintre operațiunile care, în mod normal, ar trebui făcute manual după fiecare sesiune.
Anker eufy Omni C28, aspirator robot pentru curățenia de zi cu zi
Bucătăria și holul sunt printre încăperile care necesită curățare frecventă, mai ales în perioadele ploioase, când noroiul și murdăria ajung mai ușor în casă. Anker eufy Omni C28 este conceput pentru astfel de activități, combinând aspirarea cu spălarea pardoselilor prin intermediul unui mop cu rolă integrat.
Modelul oferă o putere de aspirație de 15.000 Pa, destinată colectării prafului, părului și resturilor de pe podele. Pentru petele și urmele de murdărie de pe suprafețele dure, intervine sistemul HydroJet™, care folosește o rolă de mop curățată în timpul funcționării. Astfel, robotul poate continua spălarea fără să distribuie pe podea murdăria acumulată anterior pe suprafața mopului.
Programarea activităților se face prin aplicația mobilă Anker, unde pot fi stabilite zilele și orele în care aspiratorul să pornească. Funcția este utilă în locuințele în care curățenia trebuie organizată în funcție de programul celor care locuiesc acolo.
Anker eufy Omni C28 include și periile anti-încâlcire DuoSpiral™, concepute pentru a reduce acumularea firelor de păr în mecanismul de aspirare. Caracteristica poate fi utilă în special în casele în care locuiesc animale de companie, unde blana ajunge frecvent pe podele și covoare.
Pentru deplasarea prin locuință, robotul folosește sistemul de navigație iPath 2.0, cu senzori LDS (Laser Distance Sensor) și laser liniar pentru detectarea obstacolelor. Acesta îl ajută să evite mobilierul și obiectele lăsate pe podea, inclusiv în încăperi cu lumină redusă.
Omni E28 poate curăța și petele de pe canapele și covoare
Anker eufy Omni E28 se adresează celor care au nevoie de mai mult decât un aspirator robot pentru întreținerea pardoselilor. Una dintre particularitățile modelului este accesoriul FlexiOne™, un sistem portabil și detașabil pentru curățarea în profunzime a tapițeriei și a altor suprafețe textile.
Acesta poate fi folosit pentru îndepărtarea petelor de cafea, vin sau noroi de pe canapele, covoare și scaunele mașinii. De asemenea, accesoriul poate ajuta la curățarea murdăriei lăsate de animalele de companie pe suprafețele textile. Practic, modelul combină funcțiile unui aspirator robot cu posibilitatea de a interveni manual asupra unor zone care nu pot fi curățate eficient doar prin aspirare.
Pentru podele, Omni E28 oferă o putere de aspirație de până la 20.000 Pa. Sistemul de detecție a suprafețelor identifică automat covoarele și mărește puterea de aspirare pentru a îndepărta murdăria acumulată între fibre. Periile laterale rotative CornerRover™ sunt concepute să ajungă în colțuri și de-a lungul plintelor, acolo unde praful se poate acumula mai ușor.
Spălarea pardoselilor este realizată cu ajutorul unei role HydroJet™ cu lățimea de 288 mm, care se rotește cu 180 rpm și aplică o presiune de 15 N. Două raclete integrate curăță rola de 360 de ori pe minut, astfel încât suprafața de spălare să rămână curată pe durata funcționării.
La capitolul navigație, E28 folosește tehnologia AI.See™, bazată pe inteligență artificială și viziune RGB. Sistemul poate recunoaște și evita peste 200 de tipuri de obiecte, iar iluminarea LED suplimentară îl ajută să se deplaseze în spații întunecate.
Stația de andocare inclusă în pachet gestionează automat golirea rezervorului de apă uzată și reumplerea celui cu apă curată. Sacul de praf poate colecta murdăria timp de până la 75 de zile înainte de a necesita înlocuire. Modelul este compatibil cu Amazon Alexa și Google Assistant și se conectează la rețele Wi-Fi de 2,4 GHz.
Anker eufy Omni S2 recunoaște peste 40 de tipuri de pete
Anker eufy Omni S2 este modelul de vârf al gamei și include funcții suplimentare pentru locuințele cu mai multe tipuri de pardoseli, praguri înalte și obstacole diverse. Combinația dintre CleanMind AI și sistemul 3D MatrixEye 2.0 îi permite să recunoască peste 200 de obstacole obișnuite și să identifice peste 40 de tipuri de pete, inclusiv sos de roșii și urme lăsate de animalele de companie.
Robotul poate trece peste praguri cu o înălțime de până la 4,2 cm și poate detecta obiecte de numai 2,5 cm, pe care încearcă să le evite. Aceste funcții sunt importante în locuințele în care trecerea dintre camere presupune depășirea unor diferențe de nivel sau în care podelele sunt ocupate frecvent de jucării și alte obiecte.
Pentru aspirarea covoarelor, Omni S2 folosește sistemul AeroTurbo 2.0, care oferă o putere de aspirare de 30.000 Pa. Tehnologia multiciclon separă particulele de praf și murdărie în timpul aspirării și este concepută pentru a menține filtrul curat timp de până la 365 de zile.
Robotul detectează grosimea covorului și se poate ridica până la 5 cm pentru a curăța suprafețele cu fire mai lungi. Mopul se ridică automat pentru a evita umezirea covoarelor, iar sistemul recunoaște și ocolește franjurii, reducând riscul de încâlcire.
Pe pardoselile dure, rola HydroJet™ aplică o presiune de 15 N și se rotește cu 360 rpm. Sistemul folosește apă electrolizată pentru a combate petele persistente și își curăță automat rola în timpul utilizării. Două brațe CornerRover™ se extind pentru a ajunge în colțuri, iar rola mopului poate păstra o distanță de numai 5 mm față de pereți.
Periile DuoSpiral contribuie la reducerea încâlcirii firelor de păr și a blănii animalelor. Prin aplicația mobilă pot fi administrate hărți pentru mai multe etaje, selectate moduri de curățare și stabilite zone interzise, inclusiv în jurul bolurilor cu mâncare ale animalelor de companie.
Un element suplimentar este difuzorul de parfum încorporat, care poate funcționa timp de până la 120 de ore. Astfel, Omni S2 adaugă funcției de curățare a podelelor o componentă dedicată parfumării locuinței.
Ce fac stațiile de andocare ale aspiratoarelor robot Anker
Autonomia unui aspirator robot nu depinde doar de capacitatea acestuia de a se deplasa și de a curăța podelele. Golirea recipientului de praf, spălarea mopului, alimentarea cu apă și uscarea rolei sunt operațiuni care trebuie efectuate regulat. Stațiile de andocare incluse în pachetele celor trei modele preiau automat o mare parte dintre aceste activități.
Anker eufy Omni C28 este însoțit de o stație Omni 5-in-1, care colectează praful, spală mopul și îl usucă folosind aer cald. Aceasta reumple rezervorul robotului cu apă curată și evacuează apa murdară rezultată în urma spălării.
În cazul modelului Omni E28, stația de andocare include și dozarea automată a detergentului. Mopul este uscat cu aer cald la temperaturi cuprinse între 35 și 50 de grade Celsius. Sacul de praf are o capacitate de 3 litri și poate păstra murdăria colectată timp de până la 75 de zile. Stația dispune și de două rezervoare separate: unul de 2,5 litri pentru apa curată și altul de 1,8 litri pentru apa murdară.
Modelul de top, Omni S2, folosește stația UniClean 12-in-1. Aceasta spală mopul cu apă încălzită la 60 de grade Celsius și îl usucă ulterior cu aer cald. Sistemul gestionează automat detergentul și folosește apă electrolizată pentru dezinfecție. În plus, stația poate colecta praful aspirat timp de până la 68 de zile.