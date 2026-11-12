Anker a lansat trei aspiratoare robot care spală podelele și se ocupă singure de întreținere

Un element comun este sistemul de spălare cu mop cu rolă HydroJet™, care curăță pardoselile și își menține suprafața de lucru curată în timpul funcționării. În plus, stațiile de andocare preiau o parte dintre operațiunile care, în mod normal, ar trebui făcute manual după fiecare sesiune.

Anker eufy Omni C28, aspirator robot pentru curățenia de zi cu zi

Bucătăria și holul sunt printre încăperile care necesită curățare frecventă, mai ales în perioadele ploioase, când noroiul și murdăria ajung mai ușor în casă. Anker eufy Omni C28 este conceput pentru astfel de activități, combinând aspirarea cu spălarea pardoselilor prin intermediul unui mop cu rolă integrat.

Modelul oferă o putere de aspirație de 15.000 Pa, destinată colectării prafului, părului și resturilor de pe podele. Pentru petele și urmele de murdărie de pe suprafețele dure, intervine sistemul HydroJet™, care folosește o rolă de mop curățată în timpul funcționării. Astfel, robotul poate continua spălarea fără să distribuie pe podea murdăria acumulată anterior pe suprafața mopului.

Programarea activităților se face prin aplicația mobilă Anker, unde pot fi stabilite zilele și orele în care aspiratorul să pornească. Funcția este utilă în locuințele în care curățenia trebuie organizată în funcție de programul celor care locuiesc acolo.

Anker eufy Omni C28 include și periile anti-încâlcire DuoSpiral™, concepute pentru a reduce acumularea firelor de păr în mecanismul de aspirare. Caracteristica poate fi utilă în special în casele în care locuiesc animale de companie, unde blana ajunge frecvent pe podele și covoare.

Pentru deplasarea prin locuință, robotul folosește sistemul de navigație iPath 2.0, cu senzori LDS (Laser Distance Sensor) și laser liniar pentru detectarea obstacolelor. Acesta îl ajută să evite mobilierul și obiectele lăsate pe podea, inclusiv în încăperi cu lumină redusă.

Omni E28 poate curăța și petele de pe canapele și covoare

Anker eufy Omni E28 se adresează celor care au nevoie de mai mult decât un aspirator robot pentru întreținerea pardoselilor. Una dintre particularitățile modelului este accesoriul FlexiOne™, un sistem portabil și detașabil pentru curățarea în profunzime a tapițeriei și a altor suprafețe textile.