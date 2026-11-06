Razer lansează căști de gaming cu USB-C și iluminare RGB. Ce aduc noile Hammerhead V3 Chroma
Razer a prezentat Hammerhead V3 Chroma, o pereche de căști intraauriculare cu fir, concepute pentru gaming pe telefoane, tablete, console portabile și PC. Noul model folosește o conexiune USB-C, anulare activă a zgomotului și un sistem audio cu două difuzoare calibrate special. Căștile au și iluminare Razer Chroma RGB personalizabilă, cu 16,8 milioane de culori disponibile.
Spre deosebire de modelele wireless, Hammerhead V3 Chroma se conectează direct la dispozitiv. Razer mizează astfel pe eliminarea întârzierilor asociate conexiunilor Bluetooth, dar și pe renunțarea la grija încărcării bateriei. Modelul este destinat în special celor care joacă pe dispozitive mobile și vor să aibă acces rapid la comenzile audio în timpul sesiunilor.
Anulare activă a zgomotului și două difuzoare pentru sunet
Hammerhead V3 Chroma integrează tehnologia ANC de tip feed-forward, care reduce zgomotele din jur pentru ca jucătorii să se poată concentra asupra sunetelor din joc. Funcția poate fi utilă atât în spații aglomerate, precum mijloacele de transport în comun, cât și acasă, unde zgomotele ambientale pot distrage atenția.
Sistemul acustic este format din două componente: un difuzor dinamic de 11 mm, responsabil pentru frecvențele joase și un bas puternic, și un tweeter dedicat de 6 mm, conceput pentru redarea clară a frecvențelor înalte.
Pe PC, căștile pot utiliza THX Surround Sound 7.1 prin intermediul aplicației Razer Synapse. Tehnologia permite o localizare mai precisă a sunetelor, un avantaj în jocurile competitive, în care identificarea direcției din care vine un adversar poate conta. În aceeași aplicație sunt disponibile profiluri audio pentru Gaming, Music, Movies și Calls, dar și posibilitatea configurării unui egalizator personalizat.
Conectorul USB-C cotit la 90 de grade, gândit pentru gaming mobil
Un detaliu important al noului model este conectorul USB-C cu unghi de 90 de grade. Designul compact îl menține aproape de carcasa telefonului sau a tabletei și reduce riscul ca mufa să incomodeze mâinile atunci când dispozitivul este ținut orizontal, în timpul jocurilor.
Forma conectorului contribuie și la reducerea tensiunii exercitate asupra cablului în sesiunile mai lungi. Căștile au protecție IPX4, ceea ce înseamnă că rezistă la stropi de apă și transpirație, fiind potrivite și pentru utilizarea zilnică în deplasare.
Comenzile sunt integrate pe cablu și permit reglarea volumului, controlul redării și activarea sau dezactivarea funcției ANC fără accesarea meniurilor dispozitivului. Modelul include și un microfon omnidirecțional, destinat atât comunicării cu membrii echipei în timpul jocurilor, cât și apelurilor obișnuite.
Iluminare Razer Chroma RGB și setări audio personalizabile
Fiecare cască are iluminare Razer Chroma RGB, care poate fi configurată în funcție de preferințe. Sunt disponibile 16,8 milioane de culori și mai multe efecte standard, iar iluminarea poate fi sincronizată cu celelalte dispozitive compatibile din ecosistemul Razer.
Pe lângă efectele vizuale, utilizatorii au la dispoziție patru profiluri EQ predefinite, pentru jocuri, muzică, filme și apeluri, precum și posibilitatea de a crea un profil suplimentar personalizat. Setările permit adaptarea sunetului în funcție de conținut și de preferințele fiecăruia.