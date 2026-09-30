Retragerile de numerar se schimbă în România. Noua obligație pregătită pentru operatorii de bancomate
O schimbare importantă se pregătește pentru românii care folosesc bancomatele, mai ales atunci când retrag numerar de la ATM-ul unei alte bănci decât cea care le-a emis cardul. Un proiect legislativ prevede că utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a introduce suma exactă pe care vor să o retragă, fără să fie limitați doar la valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura are susținerea Guvernului, iar BNR a transmis că nu se opune inițiativei, însă proiectul trebuie să parcurgă în continuare procedura parlamentară.
Ce se întâmplă acum când folosești bancomatul altei bănci
Problema pe care proiectul încearcă să o rezolve apare frecvent atunci când o persoană introduce cardul într-un ATM operat de altă bancă.
În multe cazuri, ecranul afișează doar câteva variante prestabilite, de exemplu 100, 200, 500 sau 1.000 de lei. Dacă utilizatorul vrea să retragă 170 sau 350 de lei, opțiunea „Altă sumă” poate să nu fie disponibilă, deși bancomatul ar putea, din punct de vedere tehnic, să elibereze banii respectivi.
Situația devine și mai neplăcută atunci când retragerea de la ATM-ul altei bănci presupune un comision. Clientul poate ajunge astfel să plătească pentru operațiune, dar să nu poată decide exact cât numerar vrea să scoată. Inițiatorii consideră că această diferență de tratament nu este justificată atunci când funcția există pentru clienții băncii care deține ATM-ul.
Cum ar urma să funcționeze noua regulă
Proiectul propune modificarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată. Operatorii ATM-urilor ar urma să fie obligați să includă în interfață posibilitatea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea numerarului.
Cu alte cuvinte, opțiunile rapide de 100, 200 sau 500 de lei vor putea rămâne pe ecran, însă nu vor mai putea înlocui posibilitatea de a introduce manual suma dorită.
Regula este gândită să se aplice indiferent de emitentul cardului, schema de card utilizată sau moneda contului ori a retragerii. Ea nu elimină însă comisioanele, conversia valutară sau limitele de retragere stabilite prin contractul dintre client și banca sa.
De exemplu, dacă o persoană are card la banca A și folosește ATM-ul băncii B, ar trebui să poată introduce suma de 350 de lei, nu doar să aleagă între 300 și 400 de lei, cu condiția ca structura bancnotelor existente în ATM să permită eliberarea sumei.
Bancomatul nu va fi obligat să elibereze orice sumă
Noua regulă nu înseamnă că orice valoare introdusă de client va putea fi retrasă. Totul depinde de bancnotele disponibile în aparat. Dacă un ATM are, de exemplu, numai bancnote de 50 și 100 de lei, nu va putea elibera 170 de lei. De asemenea, rămân valabile limitele tehnice, de securitate și cele contractuale.
Proiectul precizează însă că eventualele limitări tehnice și de securitate trebuie să fie obiective, proporționale și nediscriminatorii și să fie aplicate în același mod utilizatorilor aflați în situații comparabile.
BNR și Guvernul susțin ideea, dar au cerut clarificări
BNR a arătat că măsura ar putea îmbunătăți accesul la numerar, în special în mediul rural și în zonele în care există puține bancomate. Banca centrală a atras însă atenția că trebuie clarificate mai multe aspecte tehnice și juridice, inclusiv aplicarea regulilor în cazul prestatorilor autorizați în alte state ale Uniunii Europene.
Guvernul susține, la rândul său, adoptarea inițiativei, dar a cerut ca regulile să fie suficient de clare pentru a nu permite operatorilor să invoce arbitrar anumite „limite tehnice” pentru a evita implementarea funcției.
Când ar putea apărea schimbarea la bancomate
Important pentru clienți este că regula nu se aplică încă. Proiectul trebuie adoptat de Parlament și să parcurgă etapele necesare pentru a deveni lege.
Textul prevede că noile reguli ar urma să intre în vigoare la 120 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, termen acordat operatorilor pentru adaptarea sistemelor și interfețelor ATM-urilor.
Nerespectarea noilor obligații, atunci când sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor, ar putea aduce amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Potrivit inițiatorilor, modificarea nu ar necesita schimbarea fizică a bancomatelor în cele mai multe cazuri, ci în principal actualizarea aplicațiilor software și a interfețelor acestora.
Pentru români, schimbarea ar fi una simplă, dar practică: indiferent la ATM-ul cărei bănci ajung, ar trebui să poată decide mai ușor suma exactă pe care vor să o scoată din propriul cont, în limitele bancnotelor disponibile și ale regulilor aplicabile cardului lor.