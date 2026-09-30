Retragerile de numerar se schimbă în România. Noua obligație pregătită pentru operatorii de bancomate

În multe cazuri, ecranul afișează doar câteva variante prestabilite, de exemplu 100, 200, 500 sau 1.000 de lei. Dacă utilizatorul vrea să retragă 170 sau 350 de lei, opțiunea „Altă sumă” poate să nu fie disponibilă, deși bancomatul ar putea, din punct de vedere tehnic, să elibereze banii respectivi.

Situația devine și mai neplăcută atunci când retragerea de la ATM-ul altei bănci presupune un comision. Clientul poate ajunge astfel să plătească pentru operațiune, dar să nu poată decide exact cât numerar vrea să scoată. Inițiatorii consideră că această diferență de tratament nu este justificată atunci când funcția există pentru clienții băncii care deține ATM-ul.

Cum ar urma să funcționeze noua regulă

Proiectul propune modificarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată. Operatorii ATM-urilor ar urma să fie obligați să includă în interfață posibilitatea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea numerarului.

Cu alte cuvinte, opțiunile rapide de 100, 200 sau 500 de lei vor putea rămâne pe ecran, însă nu vor mai putea înlocui posibilitatea de a introduce manual suma dorită.

Regula este gândită să se aplice indiferent de emitentul cardului, schema de card utilizată sau moneda contului ori a retragerii. Ea nu elimină însă comisioanele, conversia valutară sau limitele de retragere stabilite prin contractul dintre client și banca sa.

De exemplu, dacă o persoană are card la banca A și folosește ATM-ul băncii B, ar trebui să poată introduce suma de 350 de lei, nu doar să aleagă între 300 și 400 de lei, cu condiția ca structura bancnotelor existente în ATM să permită eliberarea sumei.

Bancomatul nu va fi obligat să elibereze orice sumă

Noua regulă nu înseamnă că orice valoare introdusă de client va putea fi retrasă. Totul depinde de bancnotele disponibile în aparat. Dacă un ATM are, de exemplu, numai bancnote de 50 și 100 de lei, nu va putea elibera 170 de lei. De asemenea, rămân valabile limitele tehnice, de securitate și cele contractuale.