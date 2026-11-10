Anthropic a încheiat o tranzacție de 3,4 miliarde de dolari pentru alimentarea centrelor AI cu gaze naturale. Ce impact poate avea asupra mediului
Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, a semnat un acord de 3,4 miliarde de dolari cu firma americană OnePWR Solutions pentru achiziția de echipamente de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale. Tranzacția ar urma să asigure alimentarea directă a centrelor de date dedicate AI, fără dependență de rețeaua electrică publică. Acordul vine într-un moment în care marile companii din industria inteligenței artificiale caută surse suplimentare de energie pentru infrastructura necesară dezvoltării modelelor tot mai mari.
Potrivit informațiilor publicate de Financial Times și citate de presa americană, aceasta ar fi cea mai mare achiziție individuală cunoscută de echipamente de generare a energiei realizată de un laborator de AI. În același timp, tranzacția readuce în discuție costurile de mediu ale extinderii infrastructurii tehnologice și dependența acesteia de combustibilii fosili.
De ce investește Anthropic miliarde în generatoare pe gaze naturale
Centrele de date care găzduiesc și antrenează modele de inteligență artificială au nevoie de cantități foarte mari de energie electrică. Pe măsură ce serviciile AI se extind, companiile trebuie să găsească soluții pentru alimentarea infrastructurii, iar accesul la rețeaua publică nu este întotdeauna suficient de rapid sau de sigur pentru planurile lor de dezvoltare.
Acordul dintre Anthropic și OnePWR Solutions vizează furnizarea unor motoare și generatoare alimentate cu gaze naturale, care pot produce electricitate direct pentru centrele de date. O astfel de soluție permite companiilor să își asigure o parte din necesarul energetic fără să depindă exclusiv de capacitatea disponibilă în rețelele locale.
Tranzacția are o valoare de 3,4 miliarde de dolari și este considerată cea mai mare comandă individuală de echipamente pentru producerea energiei realizată până acum de un laborator de AI, potrivit Financial Times. Dimensiunea acordului arată cât de importantă a devenit infrastructura energetică în planurile companiilor care dezvoltă modele avansate de inteligență artificială.
Pentru Anthropic, investiția poate reprezenta și o modalitate de a-și proteja operațiunile de eventuale creșteri ale prețurilor echipamentelor energetice. Analiștii citați în relatările despre tranzacție au indicat că achiziția ar putea avea legătură și cu pregătirile companiei pentru o eventuală listare la bursă.
Cum a ajuns Anthropic să preia comenzile de generatoare Caterpillar
Acordul are la bază o comandă de echipamente Caterpillar pe care OnePWR Solutions încercase să o obțină. Compania din Texas nu a reușit să finalizeze achiziția generatoarelor din cauza lipsei finanțării necesare. În acest context, Anthropic a decis să preia direct comenzile pentru echipamente, prin noua tranzacție cu furnizorul de energie.
Decizia arată că marile companii din domeniul AI nu se mai limitează la contracte cu furnizorii tradiționali de electricitate. Unele dintre ele încearcă să controleze mai direct accesul la echipamentele și resursele necesare funcționării centrelor de date.
Anthropic nu este singura companie care a adoptat această strategie. Printre exemplele menționate în relatările despre piața energetică se numără SpaceX, compania lui Elon Musk, și Alphabet, grupul care deține Google. Ambele au făcut achiziții directe de dezvoltatori din sectorul energetic și de echipamente pentru producerea electricității.
Competiția pentru resurse energetice a devenit o problemă majoră pentru industria AI. Pe lângă procesoare și infrastructură de rețea, companiile au nevoie de surse stabile de electricitate, iar investițiile în generatoare proprii pot reduce riscul întârzierilor provocate de limitele rețelelor publice.
Avertismente privind emisiile de carbon generate de centrele AI
Extinderea infrastructurii pentru inteligența artificială ridică întrebări serioase legate de consumul de energie și de emisiile de gaze cu efect de seră. Generatoarele alimentate cu gaze naturale produc dioxid de carbon, iar utilizarea lor la scară mare poate crește amprenta climatică a centrelor de date.
Un avertisment important a venit luna trecută din partea organizației de mediu Sierra Club. Potrivit estimărilor acesteia, centrele de date AI care urmează să fie construite ar putea genera până în 2030 aproximativ 2,1 miliarde de tone metrice de dioxid de carbon. Organizația susține că un asemenea nivel al emisiilor ar putea anula aproape 15 ani de eforturi pentru reducerea gazelor cu efect de seră.
Estimarea evidențiază tensiunea dintre dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale și obiectivele climatice. Deși centrele de date sunt esențiale pentru funcționarea serviciilor AI, alimentarea lor cu energie produsă din combustibili fosili poate amplifica presiunea asupra mediului.
Acordul Anthropic cu OnePWR apare și într-un context de opoziție publică față de extinderea centrelor de date în Statele Unite. Potrivit articolului publicat de Futurism, în urma unor voturi recente au fost analizate 41 de măsuri electorale legate de centrele de date, iar una singură a fost în favoarea industriei AI. Rezultatul sugerează că proiectele de infrastructură întâmpină tot mai multă rezistență din partea comunităților afectate.
Industria AI are nevoie de energie, dar costurile de mediu rămân o problemă
Tranzacția de 3,4 miliarde de dolari arată cât de mult sunt dispuse să investească laboratoarele de inteligență artificială pentru a-și asigura energia necesară. În condițiile în care cererea de servicii AI continuă să crească, accesul la electricitate devine o componentă strategică a competiției dintre companii.
Totuși, soluțiile bazate pe gaze naturale vin cu un cost de mediu care nu poate fi ignorat. Chiar dacă generatoarele proprii pot asigura alimentarea centrelor de date și pot reduce dependența de rețelele publice, emisiile rezultate contribuie la problema climatică pe care guvernele și organizațiile de mediu încearcă să o limiteze.
Pentru Anthropic, acordul cu OnePWR poate oferi mai mult control asupra infrastructurii energetice și asupra costurilor viitoare. Pentru industria AI, însă, rămâne întrebarea dacă extinderea centrelor de date va putea fi susținută fără o creștere majoră a consumului de combustibili fosili și a emisiilor de carbon.