Anthropic a încheiat o tranzacție de 3,4 miliarde de dolari pentru alimentarea centrelor AI cu gaze naturale. Ce impact poate avea asupra mediului

De ce investește Anthropic miliarde în generatoare pe gaze naturale

Centrele de date care găzduiesc și antrenează modele de inteligență artificială au nevoie de cantități foarte mari de energie electrică. Pe măsură ce serviciile AI se extind, companiile trebuie să găsească soluții pentru alimentarea infrastructurii, iar accesul la rețeaua publică nu este întotdeauna suficient de rapid sau de sigur pentru planurile lor de dezvoltare.

Acordul dintre Anthropic și OnePWR Solutions vizează furnizarea unor motoare și generatoare alimentate cu gaze naturale, care pot produce electricitate direct pentru centrele de date. O astfel de soluție permite companiilor să își asigure o parte din necesarul energetic fără să depindă exclusiv de capacitatea disponibilă în rețelele locale.

Tranzacția are o valoare de 3,4 miliarde de dolari și este considerată cea mai mare comandă individuală de echipamente pentru producerea energiei realizată până acum de un laborator de AI, potrivit Financial Times. Dimensiunea acordului arată cât de importantă a devenit infrastructura energetică în planurile companiilor care dezvoltă modele avansate de inteligență artificială.

Pentru Anthropic, investiția poate reprezenta și o modalitate de a-și proteja operațiunile de eventuale creșteri ale prețurilor echipamentelor energetice. Analiștii citați în relatările despre tranzacție au indicat că achiziția ar putea avea legătură și cu pregătirile companiei pentru o eventuală listare la bursă.

Cum a ajuns Anthropic să preia comenzile de generatoare Caterpillar

Acordul are la bază o comandă de echipamente Caterpillar pe care OnePWR Solutions încercase să o obțină. Compania din Texas nu a reușit să finalizeze achiziția generatoarelor din cauza lipsei finanțării necesare. În acest context, Anthropic a decis să preia direct comenzile pentru echipamente, prin noua tranzacție cu furnizorul de energie.

Decizia arată că marile companii din domeniul AI nu se mai limitează la contracte cu furnizorii tradiționali de electricitate. Unele dintre ele încearcă să controleze mai direct accesul la echipamentele și resursele necesare funcționării centrelor de date.

Anthropic nu este singura companie care a adoptat această strategie. Printre exemplele menționate în relatările despre piața energetică se numără SpaceX, compania lui Elon Musk, și Alphabet, grupul care deține Google. Ambele au făcut achiziții directe de dezvoltatori din sectorul energetic și de echipamente pentru producerea electricității.