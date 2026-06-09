Reguli noi pentru turiști pe unele plaje din Antalya, din 5 iunie. Amenzi pentru cei care încalcă interdicția

Pe ce plaje din Antalya se aplică noile restricții

Începând cu 5 iunie 2026, fumatul și abandonarea resturilor de țigări pe nisip sunt interzise pe mai multe plaje frecventate de turiști.

Printre zonele vizate se numără:

Lara

Belek

Çamyuva

Beach Park

Autoritățile locale au amplasat indicatoare și panouri informative pentru a le aduce la cunoștință turiștilor noile reguli.

Persoanele surprinse fumând în zonele unde există interdicții sau cele care aruncă chiștoace pe plajă pot primi o amendă de 1.764 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 33 de euro.

De ce au fost introduse noile reguli

Măsura face parte din programul „Mediterana Albastră”, o inițiativă prin care autoritățile încearcă să reducă poluarea litoralului și a apelor Mării Mediterane.

Resturile de țigări reprezintă una dintre cele mai întâlnite forme de deșeuri găsite pe plaje și pot afecta grav ecosistemele marine. O mare parte dintre acestea ajung în apă, unde se descompun foarte greu și eliberează substanțe nocive.

Autoritățile susțin că obiectivul principal este protejarea mediului și menținerea plajelor curate într-una dintre cele mai importante destinații turistice ale Turciei.