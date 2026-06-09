Reguli noi pentru turiști pe unele plaje din Antalya, din 5 iunie. Amenzi pentru cei care încalcă interdicția
Românii care aleg Antalya pentru vacanța de vară trebuie să fie atenți la noile reguli introduse pe mai multe plaje populare din stațiune. Autoritățile turce au decis să interzică fumatul și aruncarea chiștoacelor pe nisip în anumite zone de coastă, măsura fiind parte a unui program amplu de protecție a mediului.
Cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi de peste 30 de euro, iar controalele vor fi intensificate în sezonul estival.
Pe ce plaje din Antalya se aplică noile restricții
Începând cu 5 iunie 2026, fumatul și abandonarea resturilor de țigări pe nisip sunt interzise pe mai multe plaje frecventate de turiști.
Printre zonele vizate se numără:
- Lara
- Belek
- Çamyuva
- Beach Park
Autoritățile locale au amplasat indicatoare și panouri informative pentru a le aduce la cunoștință turiștilor noile reguli.
Persoanele surprinse fumând în zonele unde există interdicții sau cele care aruncă chiștoace pe plajă pot primi o amendă de 1.764 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 33 de euro.
De ce au fost introduse noile reguli
Măsura face parte din programul „Mediterana Albastră”, o inițiativă prin care autoritățile încearcă să reducă poluarea litoralului și a apelor Mării Mediterane.
Resturile de țigări reprezintă una dintre cele mai întâlnite forme de deșeuri găsite pe plaje și pot afecta grav ecosistemele marine. O mare parte dintre acestea ajung în apă, unde se descompun foarte greu și eliberează substanțe nocive.
Autoritățile susțin că obiectivul principal este protejarea mediului și menținerea plajelor curate într-una dintre cele mai importante destinații turistice ale Turciei.
Antalya rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor
Antalya este una dintre cele mai populare stațiuni de vacanță pentru turiștii români și atrage anual aproximativ 17 milioane de vizitatori din întreaga lume.
Plajele întinse, hotelurile all-inclusive și clima favorabilă au transformat regiunea într-unul dintre cele mai căutate locuri pentru concediile de vară.
Turiștii care aleg Antalya în 2026 sunt sfătuiți să urmărească indicatoarele amplasate pe plaje și să respecte regulile locale pentru a evita amenzile și eventualele neplăceri în timpul vacanței.