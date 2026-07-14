Mulți români află abia în vamă. Ce procură îți trebuie dacă intri în Turcia cu o mașină care nu este pe numele tău

În ultimele zile, subiectul a fost intens discutat și pe grupurile dedicate călătoriilor în Turcia, unde mai mulți români au încercat să afle care este varianta de procură acceptată la frontieră și cum poate fi legalizată pentru a evita problemele la controlul vamal.

Ce procură este acceptată la intrarea în Turcia

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile turce, procura poate fi autentificată de un notar, de ambasadă sau de consulat, documentul fiind necesar atunci când șoferul nu este proprietarul vehiculului.

În practică, românii care călătoresc frecvent în Turcia folosesc două variante considerate sigure pentru trecerea frontierei.

Prima presupune întocmirea împuternicirii în limba română, traducerea acesteia în limba turcă, legalizarea notarială și aplicarea Apostilei de la Haga de către Camera Notarilor Publici. Din punct de vedere juridic, această variantă are aceeași valoare ca orice alt document apostilat și este recunoscută de autoritățile turce.

Cei care au trecut prin această procedură spun însă că verificarea în vamă poate dura puțin mai mult, deoarece documentul trebuie analizat și validat de personalul vamal.

Varianta preferată de mulți șoferi care merg în Turcia

A doua variantă este legalizarea traducerii direct la Ambasada sau Consulatul Turciei.

În acest caz, traducerea autorizată primește ștampila oficială a autorităților turce, iar potrivit experiențelor împărtășite de șoferi, documentul este verificat mai rapid la frontieră.