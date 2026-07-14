Mulți români află abia în vamă. Ce procură îți trebuie dacă intri în Turcia cu o mașină care nu este pe numele tău
Tot mai mulți români aleg să meargă cu mașina în Turcia, însă puțini verifică din timp ce documente sunt necesare dacă autoturismul pe care îl conduc nu le aparține. Mulți descoperă această obligație abia în vamă, când li se solicită o procură valabilă pentru utilizarea vehiculului.
Potrivit autorităților vamale din Turcia, atunci când persoana care intră în țară nu este proprietarul mașinii, este necesară prezentarea unei procuri valabile sau a unui alt document echivalent care să îi confere dreptul de a utiliza autoturismul.
În ultimele zile, subiectul a fost intens discutat și pe grupurile dedicate călătoriilor în Turcia, unde mai mulți români au încercat să afle care este varianta de procură acceptată la frontieră și cum poate fi legalizată pentru a evita problemele la controlul vamal.
Ce procură este acceptată la intrarea în Turcia
Potrivit informațiilor publicate de autoritățile turce, procura poate fi autentificată de un notar, de ambasadă sau de consulat, documentul fiind necesar atunci când șoferul nu este proprietarul vehiculului.
În practică, românii care călătoresc frecvent în Turcia folosesc două variante considerate sigure pentru trecerea frontierei.
Prima presupune întocmirea împuternicirii în limba română, traducerea acesteia în limba turcă, legalizarea notarială și aplicarea Apostilei de la Haga de către Camera Notarilor Publici. Din punct de vedere juridic, această variantă are aceeași valoare ca orice alt document apostilat și este recunoscută de autoritățile turce.
Cei care au trecut prin această procedură spun însă că verificarea în vamă poate dura puțin mai mult, deoarece documentul trebuie analizat și validat de personalul vamal.
Varianta preferată de mulți șoferi care merg în Turcia
A doua variantă este legalizarea traducerii direct la Ambasada sau Consulatul Turciei.
În acest caz, traducerea autorizată primește ștampila oficială a autorităților turce, iar potrivit experiențelor împărtășite de șoferi, documentul este verificat mai rapid la frontieră.
„Având sigiliul consulatului, verificarea se face aproape instant, fără explicații suplimentare”, au relatat mai mulți români care au trecut recent prin punctele de frontieră dintre Bulgaria și Turcia.
Din punct de vedere juridic, ambele variante sunt valabile. Diferența este legată mai ales de timpul necesar verificării documentelor în vamă, nu de valoarea lor legală.
Chiar dacă proprietarul este în mașină, procura poate fi cerută
Un aspect care îi surprinde pe mulți români este faptul că simpla prezență a proprietarului în autoturism nu elimină automat obligația prezentării unei procuri atunci când o altă persoană conduce vehiculul.
Autoritățile turce precizează că, dacă persoana care introduce vehiculul în Turcia nu este proprietarul înscris în actele mașinii, trebuie prezentată o procură valabilă sau unul dintre documentele acceptate de legislația vamală.
Din acest motiv, cei care plănuiesc o vacanță în Turcia cu mașina unui membru al familiei, a unui prieten, a firmei sau cu un autoturism aflat în leasing sunt sfătuiți să pregătească documentele înainte de plecare.
Pe lângă procură, la frontieră pot fi solicitate certificatul de înmatriculare al vehiculului, permisul de conducere, pașaportul și o poliță de asigurare valabilă în Turcia.
Pregătirea documentelor din timp poate evita întârzierile la punctele de trecere a frontierei și reduce riscul ca accesul în Turcia să fie refuzat până la prezentarea actelor necesare.