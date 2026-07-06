Ce este gratuit într-un resort din Turcia și ce se plătește separat. Mulți turiști află abia la destinație
Vacanțele all-inclusive din Turcia sunt printre cele mai căutate de români datorită raportului foarte bun dintre preț și serviciile oferite. Totuși, mulți turiști ajung la hotel convinși că absolut totul este inclus în pachet, iar la finalul sejurului descoperă că anumite servicii și produse se achită separat.
Diferențele dintre resorturi pot fi semnificative, iar ceea ce este gratuit într-un hotel poate fi contra cost în altul, chiar dacă ambele sunt promovate drept all inclusive sau ultra all-inclusive. De aceea, este bine să știi la ce să te aștepți înainte de plecare.
Ce este inclus, de regulă, într-un pachet all-inclusive
În majoritatea resorturilor din Antalya, Alanya, Side, Belek, Kemer sau Bodrum, pachetul all inclusive include mesele principale servite în sistem bufet, precum și o gamă variată de băuturi locale.
De obicei, turiștii beneficiază fără costuri suplimentare de:
- micul dejun, prânzul și cina;
- gustări între mese;
- înghețată, în anumite intervale orare;
- băuturi răcoritoare;
- cafea și ceai;
- bere, vin și băuturi alcoolice locale;
- acces la piscine;
- șezlonguri și umbrele la piscină și pe plaja hotelului;
- programe de animație;
- spectacole de seară;
- club pentru copii;
- terenuri de volei, tenis de masă sau alte activități sportive;
- sala de fitness, în multe hoteluri.
În resorturile care oferă conceptul Ultra All-Inclusive, programul restaurantelor și al barurilor este, de regulă, mai extins, iar oferta de băuturi și gustări este mai variată.
Ce se plătește separat în multe hoteluri
Chiar dacă ai ales un resort de cinci stele, există servicii care aproape întotdeauna sunt contra cost.
Printre acestea se numără:
- tratamentele din centrele SPA;
- masajele;
- unele proceduri din baia turcească (hamam);
- sporturile nautice;
- închirierea foișoarelor (cabana) de pe plajă;
- room service-ul, în multe hoteluri;
- băuturile premium sau de import;
- sucurile naturale proaspăt stoarse;
- anumite cafele speciale;
- restaurantele à la carte, dacă depășești numărul de rezervări gratuite;
- serviciile de babysitting;
- spălătoria și curățătoria;
- magazinele din resort;
- serviciile foto.
În unele hoteluri, chiar și seiful din cameră sau minibarul pot fi contra cost, deși în cele mai multe resorturi moderne acestea sunt incluse.
Atenție la băuturile premium
Una dintre cele mai frecvente surprize apare la bar. În multe resorturi, băuturile locale sunt incluse în preț, însă whisky-urile internaționale, șampania premium, coniacurile de marcă sau anumite cocktailuri preparate cu băuturi de import pot fi taxate separat.
Același lucru este valabil și pentru unele cafele speciale sau pentru fresh-urile din fructe.
Dacă nu ești sigur că o băutură este inclusă în pachet, întreabă personalul înainte de a comanda.
Restaurantele à la carte au reguli diferite
Majoritatea resorturilor oferă unul sau mai multe restaurante tematice, cu specific turcesc, italian, asiatic sau pescăresc.
În multe cazuri, turiștii beneficiază de o rezervare gratuită pe durata sejurului, iar vizitele suplimentare sunt contra cost.
Există însă hoteluri unde toate restaurantele à la carte sunt taxate separat, motiv pentru care este recomandat să verifici condițiile înainte de sosire.
Excursiile și activitățile din afara resortului nu sunt incluse
Deși unele agenții oferă anumite bonusuri, excursiile opționale sunt, în general, plătite separat.
Printre cele mai populare se numără:
- croazierele pe Marea Mediterană;
- vizitele la Pamukkale;
- excursiile în Cappadocia;
- raftingul;
- safari cu jeepurile;
- scufundările;
- înotul cu delfinii.
Aceste activități nu fac parte din pachetul all-inclusive și pot fi rezervate fie prin agenția de turism, fie direct în stațiune.
Cum eviți costurile neprevăzute
Înainte de plecare, citește cu atenție descrierea hotelului și verifică exact ce include pachetul cumpărat. Resorturile folosesc concepte diferite – All Inclusive, Ultra All Inclusive, Premium All Inclusive sau Luxury All Inclusive – iar serviciile pot varia considerabil.
La check-in, cere o listă cu facilitățile incluse și întreabă dacă există servicii contra cost. În multe hoteluri, aceste informații sunt disponibile și într-o aplicație mobilă sau într-un ghid pe care îl primești la recepție.
Astfel, vei ști din prima zi ce poți consuma fără costuri suplimentare și pentru ce servicii trebuie să plătești, evitând surprizele neplăcute la check-out.