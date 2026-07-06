Ce este gratuit într-un resort din Turcia și ce se plătește separat. Mulți turiști află abia la destinație

Ce este inclus, de regulă, într-un pachet all-inclusive

În majoritatea resorturilor din Antalya, Alanya, Side, Belek, Kemer sau Bodrum, pachetul all inclusive include mesele principale servite în sistem bufet, precum și o gamă variată de băuturi locale.

De obicei, turiștii beneficiază fără costuri suplimentare de:

micul dejun, prânzul și cina;

gustări între mese;

înghețată, în anumite intervale orare;

băuturi răcoritoare;

cafea și ceai;

bere, vin și băuturi alcoolice locale;

acces la piscine;

șezlonguri și umbrele la piscină și pe plaja hotelului;

programe de animație;

spectacole de seară;

club pentru copii;

terenuri de volei, tenis de masă sau alte activități sportive;

sala de fitness, în multe hoteluri.

În resorturile care oferă conceptul Ultra All-Inclusive, programul restaurantelor și al barurilor este, de regulă, mai extins, iar oferta de băuturi și gustări este mai variată.

Ce se plătește separat în multe hoteluri

Chiar dacă ai ales un resort de cinci stele, există servicii care aproape întotdeauna sunt contra cost.

Printre acestea se numără:

tratamentele din centrele SPA;

masajele;

unele proceduri din baia turcească (hamam);

sporturile nautice;

închirierea foișoarelor (cabana) de pe plajă;

room service-ul, în multe hoteluri;

băuturile premium sau de import;

sucurile naturale proaspăt stoarse;

anumite cafele speciale;

restaurantele à la carte, dacă depășești numărul de rezervări gratuite;

serviciile de babysitting;

spălătoria și curățătoria;

magazinele din resort;

serviciile foto.

În unele hoteluri, chiar și seiful din cameră sau minibarul pot fi contra cost, deși în cele mai multe resorturi moderne acestea sunt incluse.

Atenție la băuturile premium

Una dintre cele mai frecvente surprize apare la bar. În multe resorturi, băuturile locale sunt incluse în preț, însă whisky-urile internaționale, șampania premium, coniacurile de marcă sau anumite cocktailuri preparate cu băuturi de import pot fi taxate separat.