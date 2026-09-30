Disney concediază din nou sute de angajați. Tech și HR, cele mai afectate de noul val de restructurări
Disney pornește un nou val de concedieri, la numai câteva luni după ce Josh D’Amaro a preluat conducerea gigantului american de divertisment. Câteva sute de angajați sunt afectați de actualele restructurări, cele mai multe posturi eliminate fiind din departamente precum tehnologie și resurse umane, potrivit informațiilor publicate de Deadline și confirmate ulterior de Reuters.
Actuala rundă este mai mică decât cele două valuri de concedieri care au avut loc anterior în 2026, însă arată că procesul de reducere a costurilor este departe de a se fi încheiat. Disney avea aproximativ 231.000 de angajați la finalul anului fiscal 2025, dintre care 172.000 în Statele Unite și 59.000 în alte regiuni.
Restructurările vin într-o perioadă complicată pentru industria divertismentului, în care marile companii încearcă simultan să reducă cheltuielile, să se adapteze competiției din streaming și să integreze noi tehnologii. Disney trece de mai mulți ani prin astfel de reorganizări, iar Playtech a scris anterior despre valurile de concedieri care au afectat televiziunea, filmul și departamentele financiare ale companiei.
Ce departamente sunt afectate de noile concedieri Disney
Cele mai multe dintre posturile eliminate acum sunt din zone comune întregii companii, precum tech și HR. În schimb, Disney Entertainment Television nu ar fi afectată în mod direct de actualul val, în ciuda faptului că această divizie este așteptată să treacă printr-o restructurare amplă sub conducerea Debrei OConnell. Studioul de film ar fi, de asemenea, în mare parte ferit de actualele reduceri de personal.
Înaintea concedierilor, Disney le oferise unor angajați posibilitatea de a pleca voluntar printr-un program de pensionare anticipată. Oferta a fost adresată persoanelor aflate cel puțin la nivel de director, cu vârsta de minimum 50 de ani și cu cel puțin zece ani petrecuți în companie. Perioada în care cei înscriși se puteau răzgândi s-a încheiat în weekendul anterior noilor concedieri.
Acesta este al treilea val important de reduceri de personal coordonat de Disney în 2026. În aprilie, compania a eliminat aproximativ 1.000 de posturi, într-o reorganizare care a afectat marketingul, studiourile, televiziunea, ESPN, produsele, tehnologia și mai multe funcții corporative.
O altă rundă a urmat în vară, când au fost eliminate câteva sute de locuri de muncă, inclusiv în cadrul Pixar și National Geographic, potrivit Deadline. Actualele disponibilizări sunt numeric mai reduse, dar continuă aceeași strategie de eficientizare începută în ultimii ani.
Inteligența artificială apare tot mai des în discuțiile despre restructurare
Noile concedieri vin și pe fondul unor discuții interne despre automatizare și folosirea noilor tehnologii. Pe 18 septembrie, Horacio Gutierrez, Chief Legal and Global Affairs Officer al Disney, le-a transmis angajaților din divizia sa că organizația va trebui să facă „alegeri dificile” în ceea ce privește investițiile în personal și că urmează un proces de transformare.
Mesajul vorbea și despre automatizarea anumitor fluxuri de lucru cu ajutorul celor mai noi tehnologii, formulare care a generat îngrijorări în rândul angajaților cu privire la rolul inteligenței artificiale în viitoarele reduceri de personal. Este însă important că eventualele concedieri din divizia Legal and Global Affairs nu fac parte din actuala rundă anunțată de Disney.
Situația Disney se înscrie într-o tendință mai largă a pieței muncii, în care companiile din tehnologie și media discută tot mai des despre automatizare și AI în paralel cu reducerea costurilor. Playtech a relatat anterior despre valul de concedieri din IT și rolul controversat al inteligenței artificiale, fenomen care nu se limitează la companiile construite în jurul tehnologiei.
Pentru moment, Disney nu a afirmat că actualele concedieri sunt provocate direct de AI. Compania vorbește însă explicit despre tehnologie și automatizare ca părți ale procesului mai amplu prin care încearcă să-și eficientizeze operațiunile.
Disney continuă strategia de reducere a cheltuielilor
În scrisoarea adresată acționarilor pe 5 august, CEO-ul Josh D’Amaro și directorul financiar Hugh Johnston au explicat că Disney rămâne concentrată pe reducerea costurilor pentru a putea elibera resurse destinate investițiilor și creșterii. Compania analizează mai multe măsuri, inclusiv reduceri ale cheltuielilor cu forța de muncă și ale costurilor administrative. Disney preciza atunci că procesul este încă în desfășurare.
D’Amaro, care i-a succedat lui Bob Iger în funcția de CEO în martie 2026, a preluat astfel o companie în care reducerea costurilor devenise deja una dintre prioritățile majore. În timpul mandatului anterior al lui Iger, Disney a trecut printr-unul dintre cele mai ample programe de restructurare din istoria sa recentă.
Deadline estimează că aproximativ 8.000 de locuri de muncă au fost eliminate între 2023 și 2025, într-un proces care a contribuit la economii de aproximativ 7,5 miliarde de dolari. Reuters amintește că numai planul inițiat în 2023 presupunea eliminarea a aproximativ 7.000 de posturi.
Noul val este mult mai mic decât restructurările din acea perioadă, dar confirmă că Disney continuă să-și revizuiască numărul de angajați și structura internă. Într-un Hollywood presat de schimbarea obiceiurilor de consum, competiția serviciilor de streaming și ascensiunea inteligenței artificiale, reducerile de costuri rămân una dintre principalele strategii prin care marile companii încearcă să-și protejeze profitabilitatea.