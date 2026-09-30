Disney concediază din nou sute de angajați. Tech și HR, cele mai afectate de noul val de restructurări

Restructurările vin într-o perioadă complicată pentru industria divertismentului, în care marile companii încearcă simultan să reducă cheltuielile, să se adapteze competiției din streaming și să integreze noi tehnologii. Disney trece de mai mulți ani prin astfel de reorganizări, iar Playtech a scris anterior despre valurile de concedieri care au afectat televiziunea, filmul și departamentele financiare ale companiei.

Ce departamente sunt afectate de noile concedieri Disney

Cele mai multe dintre posturile eliminate acum sunt din zone comune întregii companii, precum tech și HR. În schimb, Disney Entertainment Television nu ar fi afectată în mod direct de actualul val, în ciuda faptului că această divizie este așteptată să treacă printr-o restructurare amplă sub conducerea Debrei OConnell. Studioul de film ar fi, de asemenea, în mare parte ferit de actualele reduceri de personal.

Înaintea concedierilor, Disney le oferise unor angajați posibilitatea de a pleca voluntar printr-un program de pensionare anticipată. Oferta a fost adresată persoanelor aflate cel puțin la nivel de director, cu vârsta de minimum 50 de ani și cu cel puțin zece ani petrecuți în companie. Perioada în care cei înscriși se puteau răzgândi s-a încheiat în weekendul anterior noilor concedieri.

Acesta este al treilea val important de reduceri de personal coordonat de Disney în 2026. În aprilie, compania a eliminat aproximativ 1.000 de posturi, într-o reorganizare care a afectat marketingul, studiourile, televiziunea, ESPN, produsele, tehnologia și mai multe funcții corporative.

O altă rundă a urmat în vară, când au fost eliminate câteva sute de locuri de muncă, inclusiv în cadrul Pixar și National Geographic, potrivit Deadline. Actualele disponibilizări sunt numeric mai reduse, dar continuă aceeași strategie de eficientizare începută în ultimii ani.

Inteligența artificială apare tot mai des în discuțiile despre restructurare

Noile concedieri vin și pe fondul unor discuții interne despre automatizare și folosirea noilor tehnologii. Pe 18 septembrie, Horacio Gutierrez, Chief Legal and Global Affairs Officer al Disney, le-a transmis angajaților din divizia sa că organizația va trebui să facă „alegeri dificile” în ceea ce privește investițiile în personal și că urmează un proces de transformare.

Mesajul vorbea și despre automatizarea anumitor fluxuri de lucru cu ajutorul celor mai noi tehnologii, formulare care a generat îngrijorări în rândul angajaților cu privire la rolul inteligenței artificiale în viitoarele reduceri de personal. Este însă important că eventualele concedieri din divizia Legal and Global Affairs nu fac parte din actuala rundă anunțată de Disney.