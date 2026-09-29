„Futurama” s-ar putea opri din nou, dar Matt Groening nu crede că acesta este sfârșitul. Trei episoade speciale sunt deja în pregătire

„Futurama” a ajuns din nou într-un punct în care fanii trebuie să se întrebe dacă au văzut ultimul episod al serialului sau doar încă unul dintre numeroasele sale „finaluri”. Sezonul 14 s-a încheiat pe 28 septembrie, iar în acest moment nu există un sezon 15 confirmat. Matt Groening, creatorul serialului, nu pare însă pregătit să spună adio personajelor Fry, Leela, Bender și restului echipei Planet Express. Într-un interviu acordat Variety, acesta spune că echipa mai are „o mulțime de povești de spus” și amintește că „Futurama” a mai ajuns la final de câteva ori, doar pentru a reveni ulterior.

Deocamdată, Hulu nu a anunțat continuarea serialului în formatul obișnuit, însă universul „Futurama” nu dispare. Trei producții speciale, de durată mai mare decât un episod normal, se află deja în lucru și vor începe să fie lansate în 2027. Primul dintre acestea va fi dedicat Crăciunului și îl va readuce, inevitabil, pe Robot Santa.

Un nou „final” pentru un serial care a mai fost anulat

Ultimul episod din sezonul 14 poartă un titlu care ironizează chiar istoria complicată a serialului: „Final Ending: The Last Conclusion”. Alegerea nu este întâmplătoare. Matt Groening spune că echipa a trecut de atât de multe ori prin situația în care „Futurama” părea să se încheie, încât scenariștii au ajuns să trateze ideea unui final definitiv cu umor.

Serialul a debutat pe Fox în 1999 și a fost oprit în 2003. A urmat apoi o revenire sub forma a patru filme lansate direct pe DVD, transformate ulterior în episoade pentru Comedy Central. Postul a comandat apoi noi sezoane, iar „Futurama” a continuat până în 2013. Aproape un deceniu mai târziu, Hulu a decis să readucă producția la viață, noile episoade începând să fie lansate în 2023. Playtech scria încă din 2022 despre revenirea serialului „Futurama” și despre istoria neobișnuită a animației care refuză să rămână anulată.

Matt Groening spune acum că animatorii, actorii și scenariștii și-ar dori să continue povestea și după sezonul 14. Nu există însă, deocamdată, o confirmare oficială pentru sezonul 15. Creatorul serialului a sugerat că echipa este obișnuită cu această incertitudine și că trecutul „Futurama” oferă suficiente motive pentru ca nimeni să nu considere actualul final drept unul definitiv.

Trei episoade speciale „XXXL” vin din 2027

Chiar dacă serialul nu primește imediat un nou sezon, trei producții speciale au fost deja comandate de Hulu. Proiectele au fost anunțate în vară, la San Diego Comic-Con, și au fost descrise drept episoade „XXXL-Sized”, construite în jurul unor povești mai ample decât cele pe care serialul le poate spune de obicei în aproximativ 20 de minute.

Primul special va avea tematică de Crăciun și va fi lansat în 2027. Groening a confirmat că Robot Santa va avea un rol în poveste. Personajul, care a apărut pentru prima dată încă din sezonul al doilea, este versiunea violentă și absurdă a lui Moș Crăciun din universul „Futurama”, convins că aproape toată lumea se află pe lista celor „răi”.

Creatorul serialului spune că Disney și Hulu au cerut echipei povești mai ample, care să poată fi transformate în evenimente de sine stătătoare. Acesta a explicat că formatul oferă scenariștilor mai mult timp pentru dezvoltarea intrigii și a personajelor, fără constrângerile duratei unui episod normal. Celelalte două speciale rămân, pentru moment, învăluite în mister.

În România, „Futurama” poate fi urmărit pe Disney+, platformă care a continuat să aducă sezoanele noi ale animației. Playtech a inclus anterior „Futurama” printre premierele Disney+, alături de alte producții importante ale serviciului de streaming.

Mistere vechi din „Futurama” ar putea primi, în sfârșit, răspunsuri

Cele trei producții speciale nu vor fi doar episoade mai lungi și independente. Matt Groening a sugerat că scenariștii intenționează să închidă și unele povești începute cu mult timp în urmă. Potrivit creatorului, lucruri sugerate încă de la începutul serialului vor avea, în sfârșit, o concluzie, iar unele dintre întrebările rămase fără răspuns pentru fanii vechi vor fi clarificate. Nu a oferit însă detalii, spunând că va putea vorbi despre ele abia mai aproape de lansare.

Această abordare are sens pentru o producție care și-a transformat propriile finaluri într-o glumă recurentă. De-a lungul anilor, echipa a realizat mai multe episoade concepute astfel încât să poată funcționa drept final al întregului serial, doar pentru ca „Futurama” să fie readus ulterior pe ecrane. Actualul „Final Ending: The Last Conclusion” continuă aceeași tradiție.

Serialul rămâne una dintre cele mai longevive animații SF pentru adulți și unul dintre cele mai neobișnuite exemple de producții care au supraviețuit mai multor anulări și schimbări de platformă. Dacă vrei să descoperi și alte producții disponibile pe serviciul Disney, Playtech a trecut în revistă și noutățile Disney+ pregătite pentru 2026.

Deocamdată, ceea ce știm sigur este că Fry, Leela și Bender vor reveni în cel puțin trei povești noi după sezonul 14. Dacă acestea vor fi urmate de sezonul 15 rămâne de văzut, însă Matt Groening pare departe de a considera aventura încheiată.