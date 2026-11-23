Cum a obținut BMW rezultatul de la Capul Nord la Tarifa

Sedanul electric a traversat opt țări în cadrul Paneuropeana, cu un timp de condus raportat de trei zile, două ore și 41 de minute. BMW indică o putere maximă de încărcare în curent continuu de până la 400 kW, iar coeficientul aerodinamic al mașinii este de 0,21. La drum lung, o rezistență aerodinamică redusă ajută să consumi mai puțină energie, iar o baterie care poate susține putere ridicată într-o parte suficient de mare a sesiunii poate scurta pauza.

Opririle sunt și ele parte din calcul. Dacă ajungi la un încărcător compatibil cu bateria în intervalul potrivit și dacă traseul îți permite să pleci înainte ca puterea să scadă mult, timpul petrecut la stație poate fi mai scurt. Asta explică de ce un raliu cu opriri planificate nu prezice automat rezultatul unei călătorii în care aștepți la rând, găsești un încărcător ocupat ori te abați pentru o pauză.

Noul i3 este sedanul electric din familia Seria 3. Numele mai fusese folosit de BMW pentru o mașină urbană cu totul diferită, așa că traseul și cifrele de mai sus aparțin versiunii 50 xDrive din noua generație.

Ce ai putea reproduce pe un traseu din România

Pe un drum lung, mediei de consum trebuie să îi adaugi o rezervă pentru vreme și ritm. Un traseu care combină autostradă, urcare și temperaturi joase poate solicita mașina altfel decât secțiunile din test. În loc să copiezi cei 12,5 kWh la 100 de kilometri în planificator, verifică ce consum ai la viteza ta, cu încărcătura și cu anvelopele pe care chiar le folosești.

Mai e o lecție care nu ține de modelul cumpărat. Dacă pleci de la București spre vestul Europei, compară două rute care au stații rapide la distanțe rezonabile și o alternativă acolo unde ai planificat oprirea. Puterea maximă a mașinii este utilă numai când se întâlnește cu o stație care o poate oferi. Rezultatul BMW arată cât poți câștiga când eficiența, viteza de încărcare și traseul lucrează împreună.