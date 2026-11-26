Potrivit datelor climatice analizate de The Guardian, abaterea temperaturii medii globale față de perioada de referință 1850-1900 a atins un record de 2,24°C.

Deși acest episod nu echivalează cu depășirea permanentă a obiectivelor stabilite prin Acordul de la Paris, cercetătorii avertizează că fenomenul reflectă amploarea încălzirii globale și vulnerabilitatea societăților în fața temperaturilor extreme.

Ce înseamnă depășirea pragului de 2°C și de ce nu a fost încă încălcat Acordul de la Paris

Temperatura medie globală nu a mai depășit pragul de încălzire de 2°C pentru o perioadă atât de lungă de la începutul măsurătorilor moderne. Episoade similare au fost înregistrate în noiembrie 2023 și februarie 2024, însă acestea au avut o durată mai scurtă.

Samantha Burgess, specialistă în cadrul Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice, a explicat că valorile înregistrate în ultimele zile reprezintă o anomalie excepțională, pe fondul mai multor luni caracterizate de temperaturi globale record.

Acordul de la Paris, semnat în 2015 de aproape 200 de țări, urmărește limitarea încălzirii globale la mult sub 2°C față de nivelurile preindustriale, cu eforturi suplimentare pentru menținerea acesteia în limita a 1,5°C.

Aceste obiective se referă însă la evoluția temperaturilor medii pe termen lung, nu la valorile înregistrate în anumite zile sau luni. Prin urmare, episodul actual nu demonstrează că obiectivul climatic a fost definitiv depășit.

Totuși, specialiștii estimează deja că 2026 ar putea deveni al doilea cel mai călduros an din istorie, iar 2027 ar putea doborî recordul.

Fenomenul El Niño amplifică efectele încălzirii globale

Temperaturile excepționale din această perioadă sunt rezultatul suprapunerii a două fenomene: încălzirea globală determinată de activitățile umane și intensificarea unui episod El Niño deosebit de puternic.

El Niño este un fenomen climatic natural, caracterizat prin încălzirea apelor de suprafață din Oceanul Pacific ecuatorial. Acesta influențează circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii, favorizând seceta în anumite zone și precipitațiile abundente în altele.

Actualul episod ar putea atinge intensitatea maximă în perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027, însă consecințele sale se vor resimți și în lunile următoare.

Cercetările recente sugerează, de asemenea, că fenomenul El Niño devine tot mai violent pe măsură ce planeta se încălzește, ceea ce ar putea amplifica riscurile asociate evenimentelor meteorologice extreme.

Chiar dacă El Niño este temporar, încălzirea produsă de acumularea gazelor cu efect de seră în atmosferă reprezintă o tendință pe termen lung.

Seceta și incendiile forestiere pot accelera acumularea dioxidului de carbon

O altă consecință îngrijorătoare a temperaturilor ridicate este diminuarea capacității ecosistemelor naturale de a absorbi dioxidul de carbon din atmosferă.

Pădurile tropicale din regiunea amazoniană și Indonezia sunt deja afectate de secetă și incendii. În condițiile în care vegetația se dezvoltă mai greu din cauza lipsei apei, cantitatea de carbon absorbită prin fotosinteză scade.

Se creează astfel un cerc vicios: temperaturile ridicate afectează ecosistemele, acestea absorb mai puțin dioxid de carbon, iar acumularea gazelor cu efect de seră contribuie la accentuarea încălzirii globale.

Richard Betts, specialist în cadrul Met Office Hadley Centre din Marea Britanie, estimează că majorarea anuală a concentrației atmosferice de CO2 ar putea ajunge la aproximativ 3,5 părți per milion, reprezentând o accelerare considerabilă față de ritmul înregistrat în ultimii ani.

Pe lângă consecințele climatice, degradarea ecosistemelor poate afecta agricultura, disponibilitatea apei potabile și sănătatea populației.

Infrastructura și sistemele medicale nu sunt pregătite pentru temperaturi tot mai ridicate

Schimbările climatice nu mai reprezintă exclusiv o problemă de mediu, ci și una economică, socială și de sănătate publică.

Potrivit informațiilor prezentate de The Guardian, temperaturile extreme din vara anului 2026 au fost asociate cu peste 50.000 de decese în Uniunea Europeană și aproximativ 5.000 în Regatul Unit.

De altfel, canicula provoacă anual mii de decese în Europa, persoanele vârstnice și cele care suferă de afecțiuni cronice fiind printre cele mai vulnerabile.

Temperaturile extreme afectează inclusiv infrastructura de transport, rețelele electrice, activitatea unităților de învățământ și capacitatea spitalelor de a răspunde urgențelor medicale.

În acest context, cercetătorii consideră că guvernele trebuie să urmărească simultan două obiective: adaptarea societăților la condițiile climatice actuale și reducerea emisiilor care determină încălzirea suplimentară a planetei.

Cele șase zile consecutive de temperaturi record nu reprezintă, în sine, dovada unei schimbări climatice ireversibile. Ele oferă însă o imagine asupra unui viitor în care asemenea anomalii ar putea deveni tot mai frecvente, dacă tendința actuală de încălzire continuă.