Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU

Ținta de a menține încălzirea globală la maximum +1,5°C față de era preindustrială „este în pragul colapsului”, a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres, cu mai puțin de două luni înainte de COP30, summitul climatic găzduit la Belém, Brazilia. Avertismentul vine în contextul în care noile planuri climatice naționale (NDC) pe 2035 întârzie, inclusiv din partea unor actori-cheie precum China și Uniunea Europeană, ceea ce subțiază credibilitatea traiectoriei de 1,5°C, informează Reuters.

Ce înseamnă, de fapt, 1,5°c și de ce contează

„1,5°C” nu este o scădere a temperaturilor, ci un plafon al creșterii medii globale comparativ cu 1850–1900. Diferența dintre a rămâne la +1,5°C și a aluneca spre +2°C este mare: fiecare zecime în plus intensifică valurile de căldură, seceta, incendiile, pierderile de biodiversitate și costurile economice. Din acest motiv, oamenii de știință insistă ca emisiile să scadă rapid în acest deceniu și apoi accelerat către 2035, pentru a menține fereastra de oportunitate deschisă.

Pentru guverne, obiectivul impune planuri care să acopere întreaga economie – energie, transport, clădiri, industrie, agricultură – și toate emisiile, cu jaloane intermediare verificabile. Practic, vorbim despre accelerarea regenerabilelor, electrificarea transportului, eficiență energetică în clădiri, reducerea emisiilor industriale și piețe ale carbonului mai stricte. Fără aceste măsuri concrete, 1,5°C rămâne doar un slogan.

De ce întârzie planurile și ce mize are COP30

Noile NDC-uri ar trebui să fie anunțate înainte de COP30, dar tensiunile geopolitice, disputele comerciale și calculele interne din marile economii au frânat calendarul. China și UE, esențiale pentru succesul diplomatic, nu au livrat încă semnale suficient de clare, iar alte zeci de state sunt în urmă cu propriile ținte. Rezultatul: presiune sporită pe ultimele runde de negocieri, pentru a evita un summit care consemnează mai mult întârzieri decât ambiție.

Brazilia mizează pe un „impuls de leadership” la Belém: o mobilizare la nivel de șefi de stat, finanțare mai clară pentru tranziția energetică și angajamente ferme care să acopere toate sectoarele economice. Pentru mediul de afaceri și investitori, cheia este predictibilitatea: obiective realiste, termene clare și bani alocați pentru implementare. Fără un astfel de pachet, piețele rămân prudente, iar proiectele majore se amână.

Ce urmează și care este testul de credibilitate

Următoarele săptămâni sunt decisive. Fie statele vin cu NDC-uri aliniate la 1,5°C – cu ținte pe termen mediu și căi de implementare – fie comunitatea internațională va admite tacit că obiectivul se îndepărtează. Pentru opinia publică, mesajul simplu rămâne valabil: fiecare zecime de grad evitată înseamnă riscuri mai mici pentru sănătate, agricultură și infrastructură. Iar pentru politicieni, testul real nu este retorica, ci execuția – legi, bugete și proiecte care reduc efectiv emisiile.