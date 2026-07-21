Reciful „mort” de peste 60 de ani a revenit la viață. Descoperirea spectaculoasă făcută cu o dronă subacvatică

Sonarul a găsit ceea ce cercetătorii nu mai sperau să vadă

Noua echipă a pornit de la rapoartele vechi și a scanat aproximativ 11,5 kilometri de fund marin. Sonarul a identificat două structuri care semănau cu formațiuni de recif. Cercetătorii au trimis apoi o dronă subacvatică și sistemul Deep Sea Camera pentru a vedea ce se afla în zonă.

Imaginile au dezvăluit o adevărată grădină de corali. Ecosistemul părea sănătos și era populat de numeroși pești. Cercetătorii au identificat opt tipuri de corali și opt specii de pești care se adăposteau sau se hrăneau în jurul formațiunilor.

Printre speciile observate se numără peștele-înger de Guineea, peștele-soldat cu bandă neagră și snapperul auriu african. Au mai apărut pești-fluture, pești-chirurg și două specii de damselfish. Identificările au fost realizate pe baza imaginilor. Echipa nu a reușit încă să colecteze probe.

Descoperirea demonstrează cât de puțin sunt cunoscute zonele marine adânci din apropierea coastelor africane. Un material despre lumea misterioasă din adâncurile oceanelor arată că astfel de ecosisteme pot păstra informații importante despre evoluția și supraviețuirea coralilor.

Reciful trăiește la limita la care mai ajunge lumina

Formațiunea descoperită este un ecosistem coraligen mezofotic. Aceste recife se dezvoltă mai adânc decât cele tropicale cunoscute de majoritatea oamenilor. Ele se află într-o zonă în care lumina pătrunde cu dificultate, iar temperatura apei începe să scadă.

Recifele mezofotice nu formează întotdeauna bariere compacte. Coralii pot apărea în grupuri separate, răspândite pe suprafețe stâncoase. În Benin, cercetătorii au observat în special octocorali. Aceștia formează structuri asemănătoare unor evantaie sau unor tufișuri subacvatice.

Echipa nu poate spune încă dacă reciful era cu adevărat mort în anii 1960 și s-a refăcut ulterior. Este posibil ca specialiștii de atunci să fi interpretat greșit informațiile disponibile. Tehnologia perioadei nu permitea observarea detaliată a fundului marin.