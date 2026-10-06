A cumpărat o casă, dar nu știa ce se ascunde în pod. Descoperirea făcută după șase luni: „O capsulă a timpului”

O femeie din Cheshire, Anglia, a făcut o descoperire neașteptată la doar câteva luni după ce s-a mutat în noua sa locuință. În timpul unor lucrări la accesul spre pod, Becky Chorlton, în vârstă de 28 de ani, a găsit zeci de obiecte abandonate acolo cu aproape patru decenii în urmă. Descoperirea, descrisă de ea drept o adevărată „mini capsulă a timpului”, a fost relatată de PEOPLE.

Printre lucrurile acoperite de praf se aflau jucării, caiete și documente școlare, borcane din sticlă, textile, calendare și proiecte de lucru manual neterminate. Pentru noua proprietară, obiectele au transformat podul unei case vechi într-o fereastră către viața oamenilor care locuiseră acolo în urmă cu aproape 40 de ani, asemenea unei autentice capsule a timpului.

Totul a început cu lucrările la pod

Becky Chorlton locuia de aproximativ șase luni în căsuța sa din Cheshire când a decis să instaleze o nouă trapă de acces către pod. Lucrările au făcut posibilă explorarea unei zone care până atunci nu fusese verificată în detaliu. Acolo au apărut primele indicii că foștii proprietari lăsaseră în urmă mult mai mult decât câteva lucruri fără importanță.

Printre obiectele găsite s-au numărat o păpușă Barbie, o mașină de pompieri de jucărie, calendare vechi, borcane din sticlă, pungi cu materiale textile și numeroase documente. Praful acumulat pe ele sugera că nu mai fuseseră atinse de ani întregi. Pentru Chorlton, pasionată de obiecte second-hand și descoperiri neobișnuite, situația a fost cu atât mai interesantă.

Unul dintre lucrurile care i-au atras atenția a fost un catalog de vacanțe din 1989. În interior apăreau fotografii și prețuri pentru călătorii disponibile la sfârșitul anilor ’80. Alături de el se aflau și documente referitoare la o excursie la schi în Aspen, aparent rezervată pentru ianuarie 1990, la prețul de 1.056 de lire sterline.

Caietele au dezvăluit cine ar fi putut deține obiectele

Alte pungi din pod conțineau lână, bucăți de material și proiecte textile rămase neterminate. Mai multe documente școlare purtau numele Estelle Barnett. Din informațiile descoperite, Chorlton estimează că aceasta ar fi avut aproximativ 16 ani în 1989.

Femeia spune însă că a evitat să cerceteze în profunzime viața fostei locatare, tocmai pentru a-i respecta intimitatea. Caietele, materialele și proiectele găsite sugerează că adolescenta era interesată de textile și de realizarea hainelor. Un alt detaliu care i-a atras atenția noii proprietare a fost scrisul de mână foarte îngrijit de pe documentele păstrate.

Descoperirea arată și felul în care simplele obiecte vechi pot căpăta o cu totul altă semnificație după câteva decenii. Chorlton spune că nimic dintre lucrurile găsite nu pare să aibă o valoare financiară importantă, însă unele ar putea avea o valoare sentimentală considerabilă pentru foștii proprietari.

O parte dintre obiecte au primit deja o a doua viață

Nu toate lucrurile descoperite au ajuns din nou într-o cutie. Borcanele vechi din sticlă au fost curățate și sunt acum expuse în bucătăria casei, după ce timp de zeci de ani au stat uitate în pod.

Mașina de pompieri de jucărie a avut însă cel mai spectaculos „retur”. Nepotul lui Chorlton a început să se joace cu ea de fiecare dată când vine în vizită și a devenit atât de atașat de jucărie încât, potrivit mătușii sale, o asociază deja cu vizitele în această casă. Într-o perioadă în care jucăriile vechi și obiectele retro atrag tot mai mult atenția colecționarilor, aici valoarea este mai degrabă emoțională.

Pentru Becky Chorlton, faptul că obiectul este din nou folosit după aproape 40 de ani este una dintre cele mai frumoase urmări ale descoperirii. În loc să rămână uitată într-un pod, jucăria face acum parte din copilăria unei alte generații.

Vrea să găsească familia fostei locatare

Descoperirea a schimbat și felul în care Chorlton își privește locuința. Dacă înainte știa doar că proprietatea este veche și că alte familii locuiseră acolo, obiectele din pod i-au oferit imagini concrete din viața celor care au ocupat casa înaintea ei.

Femeia spune că i-ar plăcea să o găsească într-o zi pe Estelle sau pe membrii familiei sale. Intenția sa este să le ofere posibilitatea de a recupera documentele și obiectele personale care ar putea avea valoare sentimentală.

Până atunci, colecția descoperită în pod rămâne o mică arhivă accidentală a vieții cotidiene din urmă cu aproape patru decenii: jucării, vacanțe, teme pentru școală și proiecte abandonate care, împreună, spun povestea oamenilor care au numit cândva aceeași casă „acasă”.