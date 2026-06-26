Rechemare uriașă la Land Rover: peste 250.000 de SUV-uri pot avea probleme cu airbagul șoferului

Ce modele Land Rover sunt vizate de rechemare

În total, 250.857 de vehicule sunt incluse în campania de siguranță anunțată de Jaguar Land Rover North America. Cea mai mare parte a rechemării privește Land Rover Defender, cu 97.552 de unități produse pentru anii de model 2020-2026. Acestea au fost fabricate între octombrie 2019 și finalul lunii mai 2026.

Lista mai include 83.620 de exemplare Land Rover Discovery din anii de model 2021-2026, produse între septembrie 2020 și începutul lunii iunie 2026. Al treilea model afectat este Range Rover, în versiunile din anii de model 2022-2026, cu 69.685 de unități incluse în campanie.

Rechemarea este anunțată în acest moment pentru piața americană și teritoriile federale ale SUA. Asta nu înseamnă automat că toate exemplarele similare din Europa sau România sunt afectate, însă proprietarii unui Defender, Discovery ori Range Rover din intervalele respective ar trebui să verifice seria de șasiu la reprezentanță. Mai ales în cazul unei mașini aduse din import, verificarea istoricului de service și a eventualelor campanii active este esențială.

În România, poți afla mai simplu dacă mașina ta este vizată de o astfel de măsură prin sistemele producătorului sau prin pagina RAR dedicată campaniilor de rechemare. Reparațiile aferente unei acțiuni oficiale de siguranță sunt, de regulă, suportate de producător.

Problema care poate afecta airbagul în cazul unui impact

Defecțiunea nu ține de perna airbagului în sine, ci de conectorul acesteia, amplasat în zona mecanismului numit clockspring. Această componentă permite păstrarea legăturii electrice cu sistemele de pe volan, inclusiv airbagul, chiar atunci când șoferul rotește volanul.

În timp, la nivelul conectorului poate apărea coroziune de frecare, un fenomen care crește rezistența electrică din circuit. Într-un scenariu nefavorabil, semnalul nu mai ajunge corect la airbag în momentul unui impact, iar acesta poate să nu se declanșeze cum ar trebui. Într-un accident, lipsa protecției oferite de airbag poate crește semnificativ riscul de rănire a șoferului.

Jaguar Land Rover a început investigația după ce a observat un număr mai mare de solicitări de garanție legate de aprinderea martorului airbagului în bord. Analizele ulterioare au găsit urme de oxidare pe conectori, iar testele au arătat că vibrațiile normale ale mașinii pot contribui la apariția problemei.