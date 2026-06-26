Rechemare uriașă la Land Rover: peste 250.000 de SUV-uri pot avea probleme cu airbagul șoferului
Jaguar Land Rover a declanșat una dintre cele mai mari campanii de rechemare din acest an, după ce a identificat o posibilă defecțiune la airbagul șoferului. Peste 250.000 de SUV-uri Land Rover vândute în Statele Unite ar putea fi afectate de o problemă care, în anumite condiții, poate împiedica declanșarea airbagului în cazul unui accident.
Campania vizează unele dintre cele mai cunoscute modele ale mărcii britanice: Land Rover Defender, Discovery și Range Rover. Este vorba despre mașini produse pe parcursul mai multor ani, inclusiv exemplare foarte recente. Deși nu au fost raportate accidente, victime sau incendii asociate direct acestei defecțiuni în SUA, riscul este considerat suficient de important pentru ca producătorul să cheme mașinile în service.
Ce modele Land Rover sunt vizate de rechemare
În total, 250.857 de vehicule sunt incluse în campania de siguranță anunțată de Jaguar Land Rover North America. Cea mai mare parte a rechemării privește Land Rover Defender, cu 97.552 de unități produse pentru anii de model 2020-2026. Acestea au fost fabricate între octombrie 2019 și finalul lunii mai 2026.
Lista mai include 83.620 de exemplare Land Rover Discovery din anii de model 2021-2026, produse între septembrie 2020 și începutul lunii iunie 2026. Al treilea model afectat este Range Rover, în versiunile din anii de model 2022-2026, cu 69.685 de unități incluse în campanie.
Rechemarea este anunțată în acest moment pentru piața americană și teritoriile federale ale SUA. Asta nu înseamnă automat că toate exemplarele similare din Europa sau România sunt afectate, însă proprietarii unui Defender, Discovery ori Range Rover din intervalele respective ar trebui să verifice seria de șasiu la reprezentanță. Mai ales în cazul unei mașini aduse din import, verificarea istoricului de service și a eventualelor campanii active este esențială.
În România, poți afla mai simplu dacă mașina ta este vizată de o astfel de măsură prin sistemele producătorului sau prin pagina RAR dedicată campaniilor de rechemare. Reparațiile aferente unei acțiuni oficiale de siguranță sunt, de regulă, suportate de producător.
Problema care poate afecta airbagul în cazul unui impact
Defecțiunea nu ține de perna airbagului în sine, ci de conectorul acesteia, amplasat în zona mecanismului numit clockspring. Această componentă permite păstrarea legăturii electrice cu sistemele de pe volan, inclusiv airbagul, chiar atunci când șoferul rotește volanul.
În timp, la nivelul conectorului poate apărea coroziune de frecare, un fenomen care crește rezistența electrică din circuit. Într-un scenariu nefavorabil, semnalul nu mai ajunge corect la airbag în momentul unui impact, iar acesta poate să nu se declanșeze cum ar trebui. Într-un accident, lipsa protecției oferite de airbag poate crește semnificativ riscul de rănire a șoferului.
Jaguar Land Rover a început investigația după ce a observat un număr mai mare de solicitări de garanție legate de aprinderea martorului airbagului în bord. Analizele ulterioare au găsit urme de oxidare pe conectori, iar testele au arătat că vibrațiile normale ale mașinii pot contribui la apariția problemei.
Există totuși un semn de avertizare important. Producătorul susține că martorul luminos al airbagului se poate aprinde cu aproximativ 480-640 de kilometri înainte ca sistemul să ajungă într-o situație în care airbagul ar putea să nu mai funcționeze. Un astfel de avertisment nu trebuie ignorat niciodată, indiferent de marca mașinii. O lumină aprinsă în bord nu înseamnă automat că airbagul este defect, dar indică faptul că sistemul de siguranță trebuie verificat cât mai repede.
Reparația este simplă, dar nu trebuie amânată
Soluția propusă de Jaguar Land Rover nu presupune înlocuirea airbagului sau a întregului mecanism din volan. Dealerii vor aplica un gel lubrifiant protector pe terminalele conectorului airbagului șoferului. Materialul este menit să reducă riscul apariției coroziunii și să păstreze contactul electric în parametri normali.
Intervenția va fi făcută gratuit pentru proprietarii mașinilor incluse în campania americană. Jaguar Land Rover a anunțat că dealerii vor fi informați la finalul lunii iunie, iar notificările către proprietari sunt programate să înceapă cel târziu pe 7 august 2026.
Pentru proprietarii de SUV-uri premium, o rechemare nu este neapărat o veste plăcută, mai ales când vizează o componentă atât de importantă. Totuși, o campanie de acest tip este preferabilă ignorării unei probleme care ar putea apărea în cel mai prost moment posibil. Airbagul este una dintre ultimele linii de protecție într-un accident, iar orice avertizare legată de acesta trebuie tratată cu seriozitate.
Cazul Land Rover arată și cât de important este să urmărești constant eventualele alerte ale producătorului. Chiar și mașinile noi, scumpe și echipate cu tehnologii moderne pot ajunge în service pentru defecte care nu sunt vizibile la prima vedere. Înainte de un drum lung sau atunci când observi martori aprinși în bord, verifică istoricul mașinii și programează o inspecție la un service autorizat.