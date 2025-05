Sir Christopher Lee, actorul cu sânge albastru. Regele Macabrului a fost urmașul lui Carol cel Mare, a intrat de 3 ori în Cartea Recordurilor și i-ar fi cunoscut pe presupușii asasini ai lui Rasputin

Sir Christopher Lee nu a fost doar un actor emblematic, ci o personalitate complexă, al cărei parcurs a îmbinat aristocrația, arta, eroismul militar și o contribuție remarcabilă la cinematografie. Cu o prezență impunătoare, o voce de neuitat și o carismă naturală, el a redefinit imaginea personajelor negative, adăugându-le profunzime și rafinament. Dincolo de cariera sa prolifică, viața lui Lee a fost marcată de o serie de elemente aproape legendare, ce par desprinse dintr-un roman de aventuri: descendență nobilă, întâlniri cu figuri istorice și implicare în evenimente marcante ale secolului XX.

Sir Christopher Lee, un aristocrat veritabil cu o educație aleasă

Christopher Frank Carandini Lee s-a născut pe 27 mai 1922, la Londra, într-o familie cu origini nobiliare. Mama sa provenea din familia Carandini, un neam italian distins, care primise dreptul de a purta blazonul Sfântului Imperiu Roman de la împăratul Frederic Barbarossa.

Moștenirea aristocratică nu s-a limitat doar la genealogie: eleganța, rafinamentul și dicția impecabilă ale actorului trădau o educație desăvârșită.

A urmat școala la Wellington College, una dintre cele mai bune instituții de învățământ britanice, iar mai târziu s-a alăturat Forțelor Aeriene Britanice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost parte a unor misiuni speciale, într-o unitate de comando, experiență ce l-a marcat profund.

„La 23 de ani văzusem suficiente orori cât pentru o viață întreagă”, avea să mărturisească mai târziu, subliniind că filmele horror în care a jucat păleau în fața realităților războiului.

I-a cunoscut pe presupușii ucigași ai lui Rasputin

În anii copilăriei, Lee a avut ocazia rară de a-i cunoaște pe Marele Duce Dmitri Pavlovici și pe prințul Felix Yusupov, personaje implicate direct în asasinarea lui Grigori Rasputin.

Întâmplător sau nu, decenii mai târziu, actorul avea să interpreteze chiar rolul misticului rus în filmul „Rasputin: The Mad Monk” (1966), un exemplu de cum viața și arta sa s-au întrepătruns într-un mod aproape profetic.

Le-a dat viață celor mai celebri monștri: Dracula, Frankenstein, Mr Hyde

După război, Lee s-a pregătit pentru actorie în cadrul organizației Rank, una dintre cele mai importante companii de film din Marea Britanie. A debutat în cinematografie în anii ’40, dar consacrarea a venit în 1957, când a jucat rolul monstrului lui Frankenstein în „The Curse of Frankenstein”.

Un an mai târziu, imaginea sa s-a contopit cu cea a vampirului etern: Dracula. Filmul „Dracula” (1958) a fost începutul unei lungi colaborări cu studiourile Hammer și al unei perioade în care a devenit sinonim cu teroarea cinematografică.

Pentru aproape două decenii, Lee a fost rege neîncoronat al filmelor horror, interpretând roluri precum Fu Manchu, Mr. Hyde sau vrăjitori sinistri în producții devenite cult. Titluri precum „I, Monster” (1971), „The Creeping Flesh” (1972) sau „The Wicker Man” (1973) au confirmat talentul său pentru a aduce profunzime unor personaje întunecate.

Totuși, Lee nu s-a limitat la acest gen. În anii ’70, a jucat în filme de aventură și spionaj: „The Three Musketeers” (1973), „The Four Musketeers” (1974) și „The Man with the Golden Gun” (1974), unde l-a interpretat pe celebrul asasin Scaramanga, unul dintre cei mai memorabili inamici ai lui James Bond.

O nouă eră – Hollywood, Tim Burton și fantasy-ul modern

După o perioadă petrecută la Hollywood, în anii ’80, pe care a descris-o ca fiind mai puțin satisfăcătoare profesional, Christopher Lee s-a întors în Marea Britanie. Cariera lui a renăscut spectaculos în anii 2000, când regizorul Tim Burton l-a cooptat în mai multe filme.

Lee a apărut în „Legenda călăreţului fără cap”, „Mireasa moartă”, „Charlie şi Fabrica de ciocolată”, „Alice în Ţara Minunilor” și „Umbre întunecate”, devenind o prezență constantă în universul gotic al lui Burton.

În paralel, două dintre cele mai mari francize ale secolului XXI l-au avut în distribuție. A fost Saruman în trilogia „Stăpânul Inelelor”, singurul actor din echipă care l-a cunoscut personal pe J.R.R. Tolkien, și a interpretat rolul contelui Dooku în „Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” și „Revenge of the Sith”.

Scena în care înfruntă cu sabia pe Obi-Wan Kenobi sau Yoda nu a fost trucată: Lee era maestru în scrimă, cu cele mai multe apariții în scene de luptă cu sabia din istoria cinematografiei.

Recunoaștere mondială și recorduri greu de egalat

Contribuția lui Christopher Lee la arta filmului nu a trecut neobservată. În 1997 a fost numit Comandor al Venerabilului Ordin Saint John, iar în 2001 a devenit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic. În 2009, Prințul Charles i-a acordat titlul de cavaler – „Knight Bachelor”.

Franța i-a conferit titlul de Comandor al Ordinului Artelor și Literelor în 2012, iar Societatea Filosofică Trinity College i-a oferit Medalia de Aur Bram Stoker.

A fost inclus de trei ori în Cartea Recordurilor: pentru cele mai multe filme în care a jucat (275 de apariții), pentru cele mai multe roluri de personaj negativ și pentru cele mai multe scene de duel cu sabia.

Un om al contrastelor: între horror și heavy metal

În mod surprinzător pentru un actor cu o imagine atât de sobră și aristocratică, Christopher Lee a fost pasionat de muzica heavy metal. A lansat albume ca „Revelation” (2006), „Charlemagne: The Omens of Death” (2013) și EP-ul „Metal Knight” (2014).

Vocea sa gravă și teatrală se potrivea perfect cu acest gen muzical, iar prezența sa scenică a fost la fel de impunătoare ca pe ecran.

De-a lungul carierei sale a fost denumit Prințul Întunericului sau Regele Macabrului, datorită talentului său desăvârșit în realizarea unor roluri magistrale în pelicule de natură horror.

O viață de familie discretă și devotată

Christopher Lee a fost un bărbat discret și devotat soției sale, Gitte Lee, fost model și actriță daneză. S-au căsătorit în 1961 și au rămas împreună până la moartea actorului în 2015.

Rareori apărea la evenimente fără ea, iar loialitatea față de familie a fost una dintre trăsăturile sale definitorii, într-o industrie unde astfel de exemple sunt tot mai rare.

Sir Christopher Lee a încetat din viață pe 7 iunie 2015, la vârsta de 93 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică monumentală. A fost un actor cu o viață demnă de un roman, un cavaler în adevăratul sens al cuvântului și o figură unică în istoria cinematografiei.

De la Dracula la Saruman, de la muzica metal la distincțiile regale, Christopher Lee rămâne o legendă care a depășit granițele artei, istoriei și imaginației.