Ministrul Educației anunță schimbări în evaluarea elevilor. Notele de 9 și 10 nu vor mai fi acordate la fel ca până acum

Niveluri de dezvoltare a competențelor Nivel Denumire Descriere generală A Avansat Elevii demonstrează în mod constant un nivel avansat al competențelor

descrise de curriculum pentru clasa și conținutul evaluat,

generalizându-le, modelându-le și transferându-le în contexte complexe.

Ei sunt autonomi în învățare. B Consolidat Elevii demonstrează în mod constant un nivel adecvat al competențelor

descrise de curriculum pentru clasa și conținutul evaluat,

modelându-le și transferându-le în contexte variate. Ei au nevoie de

sprijin educațional ocazional în învățare. C De bază Elevii demonstrează în mod constant un nivel minim acceptabil al

competențelor descrise de curriculum pentru clasa și conținutul

evaluat, modelându-le și transferându-le în contexte familiare. Ei au

nevoie de sprijin educațional constant în învățare. D1 În formare Elevii demonstrează, doar ocazional, un nivel lacunar al competențelor

descrise de curriculum pentru clasa și conținutul evaluat, în contexte

familiare. Ei au nevoie de sprijin educațional constant și

individualizat în învățare, care poate avea loc la nivelul clasei. D2 În dificultate Elevii nu demonstrează un nivel minim al competențelor descrise de

curriculum pentru clasa și conținutul evaluat, nici chiar în contexte

familiare. Ei au nevoie de sprijin educațional specializat în

învățare, care trebuie să aibă loc extern clasei. Observații finale Acești descriptori stabilesc un cadru unitar de interpretare a performanței elevilor, compatibil cu scala de notare 1–10 utilizată în sistemul românesc de educație și permit calibrarea fină a instrumentelor de evaluare standardizată și a evaluării curente.

Ministrul spune că standardele definesc clar ce înseamnă fiecare categorie de note

În comentariile de pe Facebook, un utilizator a atras atenția că, în prezent, în multe școli se acordă foarte ușor note de 9 și 10, ceea ce, în opinia sa, afectează relevanța evaluării.

„Părere personală… poate reușim să ne îndepărtăm puțin de notele de 9 și de 10 date «în masă» elevilor… asta e marea mea problemă cu învățământul… se dau note mari ca nu cumva să scadă prestigiul școlii… cred că o școală bună se termină greu… nu cu clase întregi de elevi cu note peste 9.”

Mihai Dimian a răspuns că noile standarde stabilesc nivelurile de performanță corespunzătoare fiecărei categorii de note și că acestea ar trebui să conducă la o evaluare mai riguroasă.

„Standardele spun clar care e nivelul pentru 5-6, pentru 7-8 și pentru 9-10 în evaluarea unei competențe, deci vor avea și impactul menționat de dumneavoastră. Sigur că trebuie și respectate.”

Standardele nu schimbă sistemul de notare, ci oferă criterii comune

Un alt utilizator a susținut că, fără modificarea sistemului actual de notare, standardele riscă să rămână doar un document fără efecte în practică.

Ministrul a respins această idee și a explicat că scopul lor este tocmai uniformizarea modului în care profesorii acordă notele.

„Standardele reprezintă tocmai un reper comun pentru notare. Ele descriu ce înseamnă, în termeni de competențe, un nivel de bază (corespunzător, în general, notelor 5–6), un nivel consolidat (7–8) și un nivel avansat (9–10). Nu schimbă sistemul de notare de la 1 la 10, ci oferă criterii mai clare și mai uniforme pentru acordarea notelor.”

Mihai Dimian a precizat că perioada de consultare publică este destinată și discutării modului în care aceste standarde vor fi puse în aplicare în școli.

„Consultarea publică este momentul potrivit pentru a discuta și modul în care aceste standarde pot fi implementate cât mai eficient.”

Ministrul a subliniat că eficiența noilor reguli depinde de aplicarea lor în activitatea de zi cu zi.

„O hârtie devine maculatură doar atunci când rămâne neaplicată. Dacă standardele sunt utilizate în evaluare, ele devin un instrument util, nu o formalitate.”

La un alt comentariu referitor la faptul că, în prezent, la unele discipline se acordă foarte multe note de 10 fără ca nivelul de pregătire să justifice aceste rezultate, ministrul a răspuns scurt: