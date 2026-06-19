Coronițe pentru toți copiii sau premii doar pentru cei mai buni? Dezbaterea care reapare la finalul fiecărui an școlar
La finalul anului școlar, mii de copii din România urcă pe scenă pentru a primi diplome, cărți și coronițe. Dacă în trecut premiile erau rezervate unui număr restrâns de elevi, astăzi, în multe școli, aproape toți copiii sunt recompensați într-un fel sau altul.
Pentru unii părinți, schimbarea este binevenită și îi ajută pe cei mici să capete încredere în propriile forțe. Pentru alții, festivitățile și-au pierdut semnificația, iar premiile acordate tuturor nu mai reflectă rezultatele reale.
Profesorii: fiecare copil merită să fie apreciat
Cadrele didactice care susțin actualul sistem spun că la ciclul primar nu mai există premii clasice, deoarece elevii sunt evaluați prin calificative și nu prin note.
Mulți profesori consideră că o diplomă sau o coroniță oferită la finalul anului poate reprezenta o încurajare importantă pentru copii. În opinia lor, aprecierea progresului și a efortului este la fel de importantă ca performanța școlară.
„Uitați-vă în ochii copiilor premiați chiar și pentru cel mai mic progres și veți înțelege multe”, a scris o profesoară în cadrul dezbaterii.
Părinții împărțiți între încurajare și merit
În mediul online, opiniile sunt puternic împărțite.
Unii părinți consideră că premierea tuturor elevilor elimină presiunea inutilă și competiția excesivă de la vârste fragede. Ei invocă modele educaționale precum cel finlandez, unde accentul cade pe dezvoltarea copilului și mai puțin pe clasamente și competiții.
„Diplomele rămân într-un sertar. Caracterul este pe viață”, a comentat o mamă.
De cealaltă parte, numeroși părinți cred că premiile trebuie să reflecte rezultatele și efortul depus. În opinia lor, atunci când toți copiii primesc aceeași recompensă, mesajul transmis este că performanța și munca suplimentară nu mai contează.
„Un copil trebuie să știe că o coroniță este încununarea efortului de a fi printre cei mai buni”, susține un alt părinte.
Ce se întâmplă când elevii ajung la gimnaziu
Un argument invocat frecvent de profesori este șocul pe care îl resimt mulți elevi la trecerea de la calificativele din ciclul primar la notele din gimnaziu.
Unii diriginți spun că elevii obișnuiți să primească diplome și aprecieri generale ajung să fie dezamăgiți atunci când se confruntă cu evaluări mai stricte și cu diferențe clare între rezultate.
Există și voci care susțin că problema nu este premierea tuturor copiilor, ci lipsa unor criterii clare și unitare de evaluare.
Pentru cine sunt, de fapt, festivitățile?
Dincolo de diplome și coronițe, întrebarea care rămâne este una simplă: cui se adresează aceste ceremonii?
Sunt ele organizate pentru a celebra efortul copiilor și pentru a le crea amintiri frumoase sau au devenit, în timp, evenimente dedicate mai degrabă părinților?
Deocamdată, răspunsul diferă de la o școală la alta și de la o familie la alta. Cert este că dezbaterea despre merit, competiție și recompensă în educație este departe de a se încheia.