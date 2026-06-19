Coronițe pentru toți copiii sau premii doar pentru cei mai buni? Dezbaterea care reapare la finalul fiecărui an școlar

Profesorii: fiecare copil merită să fie apreciat

Cadrele didactice care susțin actualul sistem spun că la ciclul primar nu mai există premii clasice, deoarece elevii sunt evaluați prin calificative și nu prin note.

Mulți profesori consideră că o diplomă sau o coroniță oferită la finalul anului poate reprezenta o încurajare importantă pentru copii. În opinia lor, aprecierea progresului și a efortului este la fel de importantă ca performanța școlară.

„Uitați-vă în ochii copiilor premiați chiar și pentru cel mai mic progres și veți înțelege multe”, a scris o profesoară în cadrul dezbaterii.

Părinții împărțiți între încurajare și merit

În mediul online, opiniile sunt puternic împărțite.

Unii părinți consideră că premierea tuturor elevilor elimină presiunea inutilă și competiția excesivă de la vârste fragede. Ei invocă modele educaționale precum cel finlandez, unde accentul cade pe dezvoltarea copilului și mai puțin pe clasamente și competiții.

„Diplomele rămân într-un sertar. Caracterul este pe viață”, a comentat o mamă.

De cealaltă parte, numeroși părinți cred că premiile trebuie să reflecte rezultatele și efortul depus. În opinia lor, atunci când toți copiii primesc aceeași recompensă, mesajul transmis este că performanța și munca suplimentară nu mai contează.

„Un copil trebuie să știe că o coroniță este încununarea efortului de a fi printre cei mai buni”, susține un alt părinte.

Ce se întâmplă când elevii ajung la gimnaziu

Un argument invocat frecvent de profesori este șocul pe care îl resimt mulți elevi la trecerea de la calificativele din ciclul primar la notele din gimnaziu.

Unii diriginți spun că elevii obișnuiți să primească diplome și aprecieri generale ajung să fie dezamăgiți atunci când se confruntă cu evaluări mai stricte și cu diferențe clare între rezultate.