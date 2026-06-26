Prognoza meteo pentru iulie 2026 aduce surprize. Cum va fi vremea în luna lui Cuptor
După un început de vară caracterizat de episoade de căldură accentuată, estimările meteorologilor indică faptul că și luna iulie va continua aceeași tendință. Datele publicate de Administrația Națională de Meteorologie arată că temperaturile se vor menține, în general, peste valorile obișnuite ale perioadei, în timp ce ploile vor fi distribuite neuniform, existând regiuni în care deficitul de precipitații va deveni evident.
Temperaturi ridicate încă din primele zile ale lunii
Estimările au fost realizate pe baza informațiilor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și analizează abaterile temperaturilor și ale cantităților de precipitații față de media intervalului 2006-2025. Specialiștii precizează însă că fenomenele extreme cu durată scurtă de manifestare nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.
Primele zile ale intervalului analizat, respectiv perioada 29 iunie – 6 iulie, vor aduce valori termice mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în toate regiunile țării. Potrivit estimărilor, întreaga Românie va resimți temperaturi peste normalul climatologic.
În ceea ce privește precipitațiile, situația va fi una relativ echilibrată. Cantitățile de ploaie estimate pentru această săptămână se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru începutul lunii iulie în cea mai mare parte a teritoriului.
Această combinație dintre temperaturi ridicate și un regim pluviometric apropiat de normal indică o perioadă caracteristică sezonului cald, însă cu valori termice care depășesc mediile obișnuite.
Deficit de precipitații în cea de-a doua săptămână
În intervalul 6-13 iulie, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate în vestul, sud-vestul și centrul României, în timp ce în celelalte zone valorile vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei.
Dacă la capitolul temperaturi diferențele nu vor fi foarte mari, în cazul precipitațiilor situația se schimbă. Regimul pluviometric este estimat ca fiind deficitar la nivelul întregii țări. Cele mai afectate de lipsa ploilor vor fi zonele montane, unde deficitul este prognozat să fie mai accentuat.
Astfel, a doua săptămână din iulie se conturează ca una cu mai puține precipitații decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Căldura se intensifică la mijlocul lunii
Pentru perioada 13-20 iulie, prognoza indică o nouă creștere a temperaturilor. Specialiștii estimează că valorile medii ale aerului vor depăși normalul perioadei în toate regiunile țării.
Abaterile termice pozitive vor fi mai evidente în regiunile vestice, unde temperaturile vor depăși într-o măsură mai mare mediile climatologice specifice intervalului.
În ceea ce privește precipitațiile, estul și sud-estul țării vor avea cantități apropiate de normal. În restul regiunilor, însă, ploile vor fi mai puține decât cele specifice perioadei, ceea ce va menține tendința de deficit pluviometric observată și în săptămâna precedentă.
Final de iulie cu temperaturi peste media perioadei
Ultima săptămână analizată de meteorologi, intervalul 20-27 iulie, aduce în continuare temperaturi peste cele caracteristice acestei perioade din an. Valorile termice medii vor rămâne mai ridicate pe întreg teritoriul României.
Cele mai pronunțate abateri sunt estimate în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, zone care apar constant în prognoză printre cele mai afectate de temperaturile peste normal.
La capitolul precipitații, situația se stabilizează. Regimul pluviometric este estimat să fie apropiat de cel normal pentru cea mai mare parte a țării, fără abateri semnificative față de mediile specifice perioadei.
Datele prezentate de ANM indică astfel o lună iulie mai caldă decât în mod obișnuit în România, cu accent pe regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În același timp, precipitațiile vor avea o distribuție variabilă, existând intervale și zone în care cantitățile de ploaie vor fi sub nivelul normal pentru această perioadă a anului.