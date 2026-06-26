Prognoza meteo pentru iulie 2026 aduce surprize. Cum va fi vremea în luna lui Cuptor

Primele zile ale intervalului analizat, respectiv perioada 29 iunie – 6 iulie, vor aduce valori termice mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în toate regiunile țării. Potrivit estimărilor, întreaga Românie va resimți temperaturi peste normalul climatologic.

În ceea ce privește precipitațiile, situația va fi una relativ echilibrată. Cantitățile de ploaie estimate pentru această săptămână se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru începutul lunii iulie în cea mai mare parte a teritoriului.

Această combinație dintre temperaturi ridicate și un regim pluviometric apropiat de normal indică o perioadă caracteristică sezonului cald, însă cu valori termice care depășesc mediile obișnuite.

Deficit de precipitații în cea de-a doua săptămână

În intervalul 6-13 iulie, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate în vestul, sud-vestul și centrul României, în timp ce în celelalte zone valorile vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei.

Dacă la capitolul temperaturi diferențele nu vor fi foarte mari, în cazul precipitațiilor situația se schimbă. Regimul pluviometric este estimat ca fiind deficitar la nivelul întregii țări. Cele mai afectate de lipsa ploilor vor fi zonele montane, unde deficitul este prognozat să fie mai accentuat.

Astfel, a doua săptămână din iulie se conturează ca una cu mai puține precipitații decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Căldura se intensifică la mijlocul lunii

Pentru perioada 13-20 iulie, prognoza indică o nouă creștere a temperaturilor. Specialiștii estimează că valorile medii ale aerului vor depăși normalul perioadei în toate regiunile țării.