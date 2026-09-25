Temperaturi de vară în România, în plină toamnă. Unde ar putea fi peste 30 de grade în octombrie

Meteorologii urmăresc însă evoluția aerului cald care ar putea înainta către centrul și nordul Europei. În acest context, România s-ar putea afla la limita estică a unui posibil dom de căldură care s-ar forma deasupra continentului.

„Prin dom de căldură înțelegem o masă de aer caracterizată de o presiune atmosferică foarte ridicată și de temperaturi, sigur, mai ridicate decât normalul perioadei. Este un fenomen pe care îl remarcăm mai ales în lunile de vară, pentru că temperaturile asociate acestuia pot fi atunci foarte ridicate, să depășească 38-40 de grade”, explică Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul ANM, potrivit Adevărul.

Cum se poate forma domul de căldură

Potrivit meteorologului, un astfel de fenomen nu este exclus nici în sezonul de toamnă. Apariția sa este legată de circulația atmosferică și de pătrunderea aerului foarte cald dinspre nordul Africii către Europa.

„Astfel de circulații puternice sudice apar, de regulă, în fața unor furtuni dezvoltate deasupra Oceanului Atlantic, adică în fața unor cicloni care avansează dinspre Oceanul Atlantic înspre continentul european. Circulația aerului este foarte intensă și din sector sudic, ceea ce înseamnă avansul aerului foarte cald, cum spuneam, dinspre nordul Africii”, continuă Florinela Georgescu.

Aerul foarte cald a ajuns deja deasupra Peninsulei Iberice, iar în perioada următoare acesta ar putea avansa către Europa Centrală și chiar către Peninsula Scandinavă. Evoluția respectivă este urmărită de meteorologi pentru a se stabili în ce măsură ar putea influența și vremea din România.

România ar putea avea perioade mai calde în octombrie

Estimările pentru următoarele patru săptămâni indică o probabilitate de temperaturi peste normalul perioadei în România. Florinela Georgescu precizează însă că acest lucru nu înseamnă că întreaga lună octombrie va fi caracterizată de vreme neobișnuit de caldă.

„În condițiile în care estimările pentru următoarele patru săptămâni pentru țara noastră arată probabilitatea de a avea temperaturi peste normalul perioadei, putem anticipa ideea că, la limita estică a domului de căldură care se poate dezvolta prin mecanismul pe care l-am descris, ar putea fi și țara noastră influențată”, declară meteorologul.

Eventualele perioade foarte calde din octombrie nu ar avea însă caracteristicile episoadelor de caniculă din timpul verii. „Însă, în tot cazul, situația nu este similară cu ceea ce se întâmplă în timpul verii, pentru că acum circulația aerului este mai rapidă și astfel de evenimente cu temperaturi mai ridicate decât normalul durează, de regulă, perioade scurte. Câteva zile”, explică Florinela Georgescu.

Ce temperaturi sunt estimate la începutul lunii

Prognoza ANM pentru perioada 21 septembrie – 19 octombrie indică revenirea treptată a temperaturilor către valorile obișnuite după răcirea din această perioadă. Pentru următoarele săptămâni sunt estimate valori apropiate de normal sau mai ridicate decât normalul.

Pentru intervalul 21 septembrie – 4 octombrie, la începutul lunii viitoare, media temperaturilor maxime este estimată la 22-23 de grade în Muntenia și în jurul valorii de 24 de grade în Oltenia. În zonele montane, maximele medii sunt estimate între 12 și 15 grade.