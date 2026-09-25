Temperaturi de vară în România, în plină toamnă. Unde ar putea fi peste 30 de grade în octombrie
România ar putea avea parte de perioade cu temperaturi neobișnuit de ridicate în luna octombrie, în condițiile în care aerul foarte cald din nordul Africii ar putea avansa către centrul și nordul Europei. Meteorologii estimează temperaturi peste normalul perioadei, iar în timpul unor episoade de încălzire valorile ar putea trece de 30 de grade în anumite regiuni ale țării, însă sunt posibile și reveniri ale vremii reci.
Aerul cald din nordul Africii ar putea ajunge în Europa
În prezent, Europa se află sub influența unor mase de aer cu caracteristici foarte diferite. În timp ce în sud-vestul continentului a pătruns aer foarte cald, în estul și sud-estul Europei, inclusiv în România, s-a resimțit o răcire accentuată.
Meteorologii urmăresc însă evoluția aerului cald care ar putea înainta către centrul și nordul Europei. În acest context, România s-ar putea afla la limita estică a unui posibil dom de căldură care s-ar forma deasupra continentului.
„Prin dom de căldură înțelegem o masă de aer caracterizată de o presiune atmosferică foarte ridicată și de temperaturi, sigur, mai ridicate decât normalul perioadei. Este un fenomen pe care îl remarcăm mai ales în lunile de vară, pentru că temperaturile asociate acestuia pot fi atunci foarte ridicate, să depășească 38-40 de grade”, explică Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul ANM, potrivit Adevărul.
Cum se poate forma domul de căldură
Potrivit meteorologului, un astfel de fenomen nu este exclus nici în sezonul de toamnă. Apariția sa este legată de circulația atmosferică și de pătrunderea aerului foarte cald dinspre nordul Africii către Europa.
„Astfel de circulații puternice sudice apar, de regulă, în fața unor furtuni dezvoltate deasupra Oceanului Atlantic, adică în fața unor cicloni care avansează dinspre Oceanul Atlantic înspre continentul european. Circulația aerului este foarte intensă și din sector sudic, ceea ce înseamnă avansul aerului foarte cald, cum spuneam, dinspre nordul Africii”, continuă Florinela Georgescu.
Aerul foarte cald a ajuns deja deasupra Peninsulei Iberice, iar în perioada următoare acesta ar putea avansa către Europa Centrală și chiar către Peninsula Scandinavă. Evoluția respectivă este urmărită de meteorologi pentru a se stabili în ce măsură ar putea influența și vremea din România.
România ar putea avea perioade mai calde în octombrie
Estimările pentru următoarele patru săptămâni indică o probabilitate de temperaturi peste normalul perioadei în România. Florinela Georgescu precizează însă că acest lucru nu înseamnă că întreaga lună octombrie va fi caracterizată de vreme neobișnuit de caldă.
„În condițiile în care estimările pentru următoarele patru săptămâni pentru țara noastră arată probabilitatea de a avea temperaturi peste normalul perioadei, putem anticipa ideea că, la limita estică a domului de căldură care se poate dezvolta prin mecanismul pe care l-am descris, ar putea fi și țara noastră influențată”, declară meteorologul.
Eventualele perioade foarte calde din octombrie nu ar avea însă caracteristicile episoadelor de caniculă din timpul verii. „Însă, în tot cazul, situația nu este similară cu ceea ce se întâmplă în timpul verii, pentru că acum circulația aerului este mai rapidă și astfel de evenimente cu temperaturi mai ridicate decât normalul durează, de regulă, perioade scurte. Câteva zile”, explică Florinela Georgescu.
Ce temperaturi sunt estimate la începutul lunii
Prognoza ANM pentru perioada 21 septembrie – 19 octombrie indică revenirea treptată a temperaturilor către valorile obișnuite după răcirea din această perioadă. Pentru următoarele săptămâni sunt estimate valori apropiate de normal sau mai ridicate decât normalul.
Pentru intervalul 21 septembrie – 4 octombrie, la începutul lunii viitoare, media temperaturilor maxime este estimată la 22-23 de grade în Muntenia și în jurul valorii de 24 de grade în Oltenia. În zonele montane, maximele medii sunt estimate între 12 și 15 grade.
„Este adevărat că acum, dacă ne uităm pe harta Europei, vedem, pe de o parte, masa aceea de aer foarte cald despre care vă vorbeam, deasupra părții de sud-vest a continentului, și, pe de altă parte, aerul mult mai rece decât ar fi normal, care este în regiunile estice, sud-estice, deci inclusiv deasupra țării noastre”, explică Florinela Georgescu.
Peste 30 de grade, posibil în sudul și vestul țării
Chiar dacă octombrie este o lună de toamnă, perioadele de încălzire pot aduce valori de peste 30 de grade în România. Meteorologul ANM arată că cele mai mari șanse pentru asemenea temperaturi sunt în zonele de câmpie din sudul și vestul țării.
„Așteptăm ca în zilele viitoare vremea să se mai încălzească, să revenim la temperaturi mai apropiate de normalul perioadei, iar semnalul, așa cum vă spuneam, este acela că am putea avea în octombrie perioade cu temperaturi mai ridicate decât normalul, dar, în același timp, sigur ne putem aștepta și la zile ceva mai răcoroase”, subliniază ea.
Întrebată cât de mult ar putea crește temperaturile și unde ar putea fi înregistrate cele mai ridicate valori, Florinela Georgescu a explicat:
„De regulă, în luna octombrie, în timpul episoadelor cu temperaturi ridicate, putem eventual înregistra și valori de peste 30 de grade, sigur, cu probabilitatea cea mai mare în zonele de câmpie din partea de sud și de vest a țării.”
Lapovița și ninsoarea rămân posibile la munte
Perioadele calde nu exclud apariția unor episoade de răcire. În ultimele zile au fost deja înregistrate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte, iar astfel de fenomene pot apărea și în continuare atunci când temperaturile scad.
„Faptul că deja am avut zilele acestea primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, e adevărat, în zonele montane cele mai înalte, reprezintă un semnal că, de acum încolo, răcirea pronunțată a vremii va fi însoțită de astfel de precipitații mixte. De altfel, nici nu este nefiresc. A început și toamna astronomică, deci este firesc de acum încolo să avem și episoade cu vreme mai rece”, spune Florinela Georgescu.
Astfel, prognozele pentru luna octombrie indică o vreme schimbătoare, cu posibilitatea unor intervale mai calde decât normalul, dar și cu zile în care temperaturile vor scădea. Deocamdată nu poate fi stabilită o dată exactă la care un eventual dom de căldură ar urma să influențeze România.