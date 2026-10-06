Prognoza meteo până în noiembrie. Vin surprize de la vreme, unde va fi mai cald decât în mod normal
Temperaturile medii vor fi peste valorile normale în întreaga Românie până la începutul lunii noiembrie, potrivit prognozei actualizate de ANM marți, 6 octombrie. În prima săptămână, cele mai mari abateri sunt estimate la munte și în nord-est, iar precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor.
Temperaturile se mențin peste normal în prima săptămână
În intervalul 5–12 octombrie, meteorologii estimează valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul țării. Diferențele față de mediile obișnuite vor fi mai pronunțate în zonele montane și în regiunile nord-estice.
Aceste abateri arată cât de mult se îndepărtează temperaturile de valorile normale pentru fiecare regiune. Ele nu înseamnă că la munte vor fi cele mai mari temperaturi din țară, ci că diferența față de normalul local va fi mai accentuată.
Ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României. Excepția este nord-vestul, unde cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru această săptămână.
Actualizarea schimbă unele dintre detaliile prognozei precedente pentru același interval. Acum, cele mai mari abateri termice sunt indicate la munte și în nord-est, iar deficitul de precipitații nu mai este estimat pentru toate regiunile.
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Cum se schimbă estimările după 12 octombrie
În săptămâna 12–19 octombrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale în toate regiunile. Prognoza păstrează astfel tendința unei perioade mai calde decât ar fi obișnuit pentru mijlocul lunii.
În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de normal la nivel național. După deficitul din prima săptămână, estimarea nu mai indică aceeași lipsă de precipitații pentru majoritatea țării.
Tendința termică se menține și în intervalul 19–26 octombrie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale în toate regiunile. Estimarea săptămânală nu stabilește însă în ce zile va ploua sau cum se vor distribui ploile de la o localitate la alta.
Ce anunță meteorologii pentru începutul lui noiembrie
Ultima săptămână analizată, 26 octombrie–2 noiembrie, aduce aceeași perspectivă pentru temperaturi. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele obișnuite în întreaga țară.
Pentru precipitații, prognoza indică un regim apropiat de normal în cea mai mare parte a României. Meteorologii nu anunță, în această estimare, un deficit generalizat asemănător celui din prima săptămână.
Așadar, trecerea dintre octombrie și noiembrie ar urma să se producă într-un interval cu temperaturi medii peste reperele climatologice. Prognoza se oprește pe 2 noiembrie și nu descrie vremea pentru întreaga lună următoare.
Estimările se referă la diferența față de normalul fiecărei perioade, fără să ofere maxime și minime exacte. O săptămână cu medie termică peste normal poate avea în continuare dimineți reci și diferențe importante de temperatură între regiuni.
Ce puteți afla din prognoza pentru patru săptămâni
Prognoza pe termen lung descrie tendințele temperaturilor și ale cantităților de precipitații. Pentru a afla vremea dintr-o anumită zi, inclusiv înaintea unei deplasări sau a unui weekend la munte, trebuie urmărite și prognozele pe termen scurt.
O cantitate de precipitații apropiată de normal nu înseamnă că va ploua zilnic. La fel, un deficit săptămânal nu exclude apariția ploilor, ci indică o cantitate totală estimată sub reperul obișnuit.
Estimările pentru patru săptămâni nu pot anticipa toate fenomenele extreme de scurtă durată. Avertizările meteorologice și actualizările zilnice rămân necesare pentru informații despre vânt puternic, ploi intense sau schimbări rapide ale vremii.