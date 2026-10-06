Prognoza meteo până în noiembrie. Vin surprize de la vreme, unde va fi mai cald decât în mod normal

Aceste abateri arată cât de mult se îndepărtează temperaturile de valorile normale pentru fiecare regiune. Ele nu înseamnă că la munte vor fi cele mai mari temperaturi din țară, ci că diferența față de normalul local va fi mai accentuată.

Ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României. Excepția este nord-vestul, unde cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru această săptămână.

Actualizarea schimbă unele dintre detaliile prognozei precedente pentru același interval. Acum, cele mai mari abateri termice sunt indicate la munte și în nord-est, iar deficitul de precipitații nu mai este estimat pentru toate regiunile.

Citește și: Cum va fi vremea în săptămâna 5–12 octombrie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru această perioadă

Cum se schimbă estimările după 12 octombrie

În săptămâna 12–19 octombrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale în toate regiunile. Prognoza păstrează astfel tendința unei perioade mai calde decât ar fi obișnuit pentru mijlocul lunii.

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de normal la nivel național. După deficitul din prima săptămână, estimarea nu mai indică aceeași lipsă de precipitații pentru majoritatea țării.

Tendința termică se menține și în intervalul 19–26 octombrie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.