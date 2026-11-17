„Etapa de reînscrieri este etapa în care părinţii copiilor care sunt acum la grădiniţă/creşă îşi exprimă opţiunea privind frecventarea aceleiaşi grădiniţe/creşe şi în anul şcolar următor”, au precizat reprezentanții ministerului.

Rezultatele acestei etape și locurile disponibile pentru înscrieri ar urma să fie afișate pe 21 mai.

Proiectul prevede și posibilitatea continuării în aceeași unitate pentru copiii de trei ani care trec de la creșă la grădiniță, acolo unde există ambele niveluri. La solicitarea părinților, aceștia pot fi reînscriși din grupa mare de creșă în grupa mică de grădiniță, în limita locurilor disponibile și cu aplicarea criteriilor de departajare dacă sunt mai multe cereri decât locuri.

Părinții pot completa trei opțiuni, în ordinea preferințelor

La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între trei luni și trei ani, iar la grădiniță, cei cu vârste între trei și șase ani. Înscrierea se face în limita locurilor rămase după reînscrierea copiilor care frecventează deja unitățile.

„În cererile-tip de înscriere părinţii pot trece trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune”, a explicat Ministerul Educației.

Instituția reamintește că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu.

„Înscrierea la grădiniţă se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădiniţe a copiilor de 4 şi 5 ani”, precizează ministerul.

Citește și: Vacanța se termină, începe cursa contra cronometru. Ce îi stresează cel mai mult pe părinți odată cu revenirea copiilor la școală

A doua etapă începe pe 28 iunie, iar în august sunt prevăzute ajustări

Pentru locurile rămase disponibile, a doua etapă este propusă între 28 iunie și 16 iulie 2027. Colectarea noilor cereri ar urma să se desfășoare între 28 iunie și 2 iulie, iar rezultatele etapei să fie afișate pe 16 iulie.

Calendarul include și o etapă de ajustări, în perioada 16–31 august 2027, pentru copiii rămași neînscriși. Aceasta se desfășoară pe locurile disponibile, potrivit procedurilor stabilite de inspectoratele școlare.