Când se fac înscrierile la grădiniță și creșă în 2027. Ministerul Educației a anunțat calendarul propus
Părinții ar urma să depună cererile pentru înscrierea la creșă și grădiniță între 24 și 28 mai 2027, în prima etapă a admiterii pentru anul școlar 2027–2028. Calendarul propus de Ministerul Educației prevede mai întâi reînscrierea copiilor care frecventează deja aceste unități, între 17 și 21 mai, însă termenele sunt în consultare publică și nu au fost aprobate definitiv.
Cererile din prima etapă se depun între 24 și 28 mai
Prima etapă de înscriere este programată în intervalul 24 mai – 18 iunie 2027. Acesta cuprinde atât depunerea cererilor de către părinți, cât și procesarea lor în funcție de cele trei opțiuni exprimate.
Pentru depunerea dosarelor, perioada propusă este 24–28 mai, nu întregul interval până la 18 iunie. Ulterior, cererile ar urma să fie analizate succesiv, pentru fiecare opțiune, conform proiectului de calendar pus în consultare publică.
Termenele prevăzute pentru procesarea cererilor sunt:
- 2–8 iunie 2027 – prima opțiune;
- 9–14 iunie 2027 – a doua opțiune;
- 15–18 iunie 2027 – a treia opțiune.
Rezultatele și numărul locurilor rămase libere după prima etapă ar urma să fie afișate pe 18 iunie. Dacă numărul solicitărilor depășește locurile disponibile, comisia de înscriere aplică criteriile generale și specifice de departajare.
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Reînscrierile au loc înaintea admiterii copiilor nou-veniți
Pentru copiii care merg deja la creșă sau grădiniță și vor continua în aceeași unitate, proiectul stabilește reînscrierile în perioada 17–21 mai 2027. Părinții sau reprezentanții legali trebuie să își exprime această opțiune printr-o cerere scrisă.
„Etapa de reînscrieri este etapa în care părinţii copiilor care sunt acum la grădiniţă/creşă îşi exprimă opţiunea privind frecventarea aceleiaşi grădiniţe/creşe şi în anul şcolar următor”, au precizat reprezentanții ministerului.
Rezultatele acestei etape și locurile disponibile pentru înscrieri ar urma să fie afișate pe 21 mai.
Proiectul prevede și posibilitatea continuării în aceeași unitate pentru copiii de trei ani care trec de la creșă la grădiniță, acolo unde există ambele niveluri. La solicitarea părinților, aceștia pot fi reînscriși din grupa mare de creșă în grupa mică de grădiniță, în limita locurilor disponibile și cu aplicarea criteriilor de departajare dacă sunt mai multe cereri decât locuri.
Părinții pot completa trei opțiuni, în ordinea preferințelor
La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între trei luni și trei ani, iar la grădiniță, cei cu vârste între trei și șase ani. Înscrierea se face în limita locurilor rămase după reînscrierea copiilor care frecventează deja unitățile.
„În cererile-tip de înscriere părinţii pot trece trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune”, a explicat Ministerul Educației.
Instituția reamintește că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu.
„Înscrierea la grădiniţă se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădiniţe a copiilor de 4 şi 5 ani”, precizează ministerul.
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A doua etapă începe pe 28 iunie, iar în august sunt prevăzute ajustări
Pentru locurile rămase disponibile, a doua etapă este propusă între 28 iunie și 16 iulie 2027. Colectarea noilor cereri ar urma să se desfășoare între 28 iunie și 2 iulie, iar rezultatele etapei să fie afișate pe 16 iulie.
Calendarul include și o etapă de ajustări, în perioada 16–31 august 2027, pentru copiii rămași neînscriși. Aceasta se desfășoară pe locurile disponibile, potrivit procedurilor stabilite de inspectoratele școlare.
Forma finală a calendarului va fi aprobată după analizarea observațiilor primite în consultarea publică și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Până atunci, toate aceste date rămân propuneri pentru înscrierea în anul școlar 2027–2028.