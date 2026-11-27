Profesoară agresată fizic de un elev de clasa a V-a, după ce i-a cerut să se așeze în bancă. Inspectoratul a deschis o anchetă
O profesoară de la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” din Iași a fost jignită și lovită cu pumnul de un elev de clasa a V-a, în timpul orei. Inspectoratul Școlar Județean Iași a început o anchetă, iar conducerea instituției a confirmat că în clasa respectivă sunt înscriși 13 copii, peste efectivul legal. Autoritățile școlare pregătesc înființarea unei clase suplimentare.
Profesoara semnalase problemele de la începutul lunii
Incidentul s-a petrecut miercuri, 25 noiembrie, după ce cadrul didactic i-a cerut elevului să se așeze în bancă. Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, copilul era agitat încă de la începutul orei și îi adresase jigniri profesoarei.
Directorul adjunct a intervenit, însă elevul nu s-a liniștit. Ulterior, acesta a lovit-o cu pumnul pe dirigintă.
Profesoara anunțase încă de la începutul lunii noiembrie că întâmpină dificultăți în gestionarea comportamentului copilului. Antonina Bliorț, purtătoarea de cuvânt a ISJ Iași, a declarat pentru Edupedu.ro că aceasta semnalase „un tip de comportament pe care aceasta nu îl poate gestiona”.
În urma sesizării, conducerea școlii recomandase o evaluare psihiatrică. Consultația este programată pentru începutul lunii decembrie, potrivit informațiilor transmise de inspectorat.
Până atunci, elevul nu va participa la cursuri, iar revenirea sa va depinde de rezultatele evaluării, au precizat reprezentanții instituției. Directorul școlii a declarat că acesta are o dizabilitate intelectuală moderată, tulburări de comportament și se află sub tratament psihiatric.
„A fost într-un moment de decompensare, copilul este luat în evidență ca fiind un copil cu tulburări de comportament. A lovit-o pe doamna dirigintă. Era în timpul orei”, a spus directorul pentru Ziarul de Iași.
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ISJ Iași pregătește înființarea unei clase suplimentare
Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a confirmat pentru Edupedu.ro deschiderea unei anchete. Aceasta a explicat că efectivul clasei a crescut după începerea anului școlar, în urma transferului mai multor copii din învățământul de masă.
Pentru respectarea limitelor legale, directorul școlii urmează să solicite înființarea unei noi clase de a V-a. Rodica Leontieș a indicat data de 22 februarie 2027 drept cel mai devreme termen pentru această reorganizare.
Demersul presupune și asigurarea personalului necesar. Inspectoratul trebuie să rezolve încadrarea noii formațiuni de studiu cu profesori calificați.
„O nouă grupă presupune creștere de norme, găsirea unui cadru didactic didactic calificat și profesori de psihopedagogie specială. Mai avem de făcut niște demersuri”, a declarat șefa ISJ Iași.
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Ce efective prevede legea pentru învățământul special
Articolul 23 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stabilește efective diferite în funcție de nivelul de sprijin al elevilor. Pentru beneficiarii cu sprijin special de nivel I–II, grupa sau clasa cuprinde în medie șapte elevi, cu un minimum de șase și un maximum de opt.
Pentru elevii cu sprijin special de nivel III–IV, media este de cinci, iar limitele sunt de patru și șase elevi. Legea prevede separat efectivele pentru învățământul tehnologic special destinat elevilor cu deficiențe ușoare sau moderate, unde maximumul este de 12.
În cazul clasei din Iași, depășirea efectivului legal a fost confirmată de conducerea inspectoratului. Numărul comunicat de școală este de 13 copii.
Gestionarea agresiunilor din școli este reglementată și prin procedura aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 6.235/2023. Aceasta include explicit situațiile în care elevii exercită violență asupra personalului școlii și prevede analiza cazului, măsuri de sprijin și păstrarea confidențialității persoanelor implicate.