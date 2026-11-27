Directorul adjunct a intervenit, însă elevul nu s-a liniștit. Ulterior, acesta a lovit-o cu pumnul pe dirigintă.

Profesoara anunțase încă de la începutul lunii noiembrie că întâmpină dificultăți în gestionarea comportamentului copilului. Antonina Bliorț, purtătoarea de cuvânt a ISJ Iași, a declarat pentru Edupedu.ro că aceasta semnalase „un tip de comportament pe care aceasta nu îl poate gestiona”.

În urma sesizării, conducerea școlii recomandase o evaluare psihiatrică. Consultația este programată pentru începutul lunii decembrie, potrivit informațiilor transmise de inspectorat.

Până atunci, elevul nu va participa la cursuri, iar revenirea sa va depinde de rezultatele evaluării, au precizat reprezentanții instituției. Directorul școlii a declarat că acesta are o dizabilitate intelectuală moderată, tulburări de comportament și se află sub tratament psihiatric.

„A fost într-un moment de decompensare, copilul este luat în evidență ca fiind un copil cu tulburări de comportament. A lovit-o pe doamna dirigintă. Era în timpul orei”, a spus directorul pentru Ziarul de Iași.

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ISJ Iași pregătește înființarea unei clase suplimentare

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a confirmat pentru Edupedu.ro deschiderea unei anchete. Aceasta a explicat că efectivul clasei a crescut după începerea anului școlar, în urma transferului mai multor copii din învățământul de masă.

Pentru respectarea limitelor legale, directorul școlii urmează să solicite înființarea unei noi clase de a V-a. Rodica Leontieș a indicat data de 22 februarie 2027 drept cel mai devreme termen pentru această reorganizare.