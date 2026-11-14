Un tată din Iași a creat o aplicație care îi ajută pe părinții divorțați să organizeze viața copiilor

Programul copiilor și cheltuielile, în același loc

La început, Budeanu folosea foi de calcul și instrumente precum Google Calendar pentru organizarea programului. Informațiile rămâneau însă împărțite între mai multe servicii. Coparenta le reunește într-un spațiu comun, în care fiecare părinte poate vedea ce s-a stabilit.

Calendarul permite configurarea zilelor petrecute cu fiecare părinte, inclusiv a weekendurilor alternative și a vacanțelor. O propunere de schimbare a programului se aplică după acceptarea ei de către celălalt părinte. Pentru evenimente, precum o serbare sau o activitate sportivă, poate fi desemnat adultul responsabil, care primește notificări.

Cheltuielile au o secțiune separată. Pot fi înregistrate sumele pentru haine, școală, sport sau îngrijire medicală, împreună cu fotografii ale bonurilor și informații despre împărțirea costurilor. Aplicația ține evidența banilor, fără să efectueze transferuri între părinți.

Mesajele pot fi reformulate pe un ton mai neutru

Una dintre funcțiile mai puțin obișnuite privește felul în care comunică părinții. Mesageria include o opțiune de ajutor pentru formularea textelor pe un ton mai neutru, descrisă și în prezentarea Coparenta din App Store. Reformularea poate fi cerută de persoana care scrie mesajul; aceasta nu se aplică automat tuturor conversațiilor.

Părinții pot păstra și un jurnal al copilului, cu observații, fotografii sau informații utile între două vizite. Dezvoltatorul precizează că aplicația nu permite crearea de conturi pentru copii, nu solicită acces la localizare și nu afișează reclame. Comunicarea se desfășoară între membrii autorizați ai familiei.

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Accesul este gratuit acum, dar este prevăzut un abonament

Coparenta a fost lansată pe 13 octombrie 2026 pentru Android și iPhone, în România și în alte nouă țări europene. Interfața este disponibilă în română și engleză. În perioada de lansare, accesul este gratuit și nu sunt solicitate datele unui card.