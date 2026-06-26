Primul scaun de gaming cu iluminare reactivă Razer Chroma transformă nivelul de imersiune în jocurile tale preferate
Razer duce ideea de setup RGB într-o zonă în care, până acum, cei mai mulți producători s-au limitat la periferice, benzi LED, tastaturi, mouse-uri, căști și eventual birouri iluminate. Noul Razer Soma Chroma este primul scaun de gaming RGB wireless al companiei și promite să transforme locul în care stai ore întregi într-o componentă activă a experienței de joc, nu doar într-un accesoriu de mobilier.
Anunțul este relevant mai ales pentru gamerii care au deja un ecosistem Razer Chroma sau care vor un setup sincronizat complet, de la PC și periferice până la iluminarea ambientală. Soma Chroma integrează iluminare reactivă Razer Chroma RGB, suport pentru peste 300 de jocuri, conectivitate wireless dual-mode și o construcție ergonomică gândită pentru sesiuni lungi. Prețul recomandat este de 529,99 euro, iar scaunul este disponibil prin Razer.com, în magazinele Razer și la retaileri selectați la nivel global.
Scaunul devine parte din joc, nu doar decor RGB
Diferența majoră dintre Razer Soma Chroma și un scaun obișnuit cu lumini este modul în care iluminarea reacționează la ceea ce se întâmplă pe ecran. Tehnologia Razer Chroma RGB Reactive Game Lighting permite sincronizarea în timp real cu acțiunea din jocuri, astfel încât efectele vizuale nu sunt doar un artificiu decorativ, ci o extensie a experienței de gaming.
Razer vorbește despre integrare în peste 300 de jocuri, ceea ce înseamnă că efectele luminoase pot răspunde la momente-cheie din gameplay, la atmosferă, acțiune sau evenimente din joc. Pentru cei care au deja tastaturi, mouse-uri, căști, mousepad-uri sau sisteme de iluminare compatibile Chroma, Soma Chroma poate completa un ecosistem vizual deja existent.
Prin Razer Synapse, utilizatorii pot personaliza iluminarea cu până la 16,8 milioane de culori și 10 preseturi. Este o abordare potrivită atât pentru cei care vor o atmosferă discretă, cât și pentru gamerii care preferă un setup spectaculos, sincronizat cu restul echipamentelor de pe birou. Într-un apartament din România, unde spațiul de gaming este adesea împărțit cu zona de lucru sau cu livingul, un astfel de scaun poate deveni rapid piesa centrală a camerei.
Razer insistă și pe ideea că setup-ul de gaming a devenit o formă de exprimare personală. Într-un context în care mulți gameri investesc serios în monitoare OLED, plăci video scumpe, tastaturi mecanice personalizate și iluminare ambientală, scaunul a rămas deseori o piesă funcțională, dar mai puțin integrată în experiență. Soma Chroma încearcă să schimbe exact această percepție.
Confort pentru sesiuni lungi și mai puține cabluri prin cameră
Dincolo de iluminare, Razer Soma Chroma este construit ca un scaun de gaming premium, cu accent pe confort în utilizare îndelungată. Modelul integrează suport lombar ergonomic, gândit pentru a susține zona inferioară a spatelui și pentru a ajuta la menținerea unei posturi corecte pe durata sesiunilor lungi de joc.
Scaunul folosește o pernă din spumă cu densitate duală, de tip cold-cured, care ar trebui să ofere un echilibru între fermitate și confort. Ideea este ca presiunea să fie distribuită uniform, fără ca utilizatorul să simtă rapid nevoia să se ridice sau să-și schimbe constant poziția. Pentru cine petrece multe ore în fața PC-ului, fie în gaming, fie în muncă remote, acest detaliu poate conta mai mult decât iluminarea RGB.
Spătarul se poate înclina până la 155 de grade, ceea ce face scaunul potrivit nu doar pentru momentele intense de gaming, ci și pentru relaxare, pauze sau vizionarea unui film. Razer îl poziționează ca o piesă de mobilier pentru utilizare pe tot parcursul zilei, nu doar ca un scaun pe care îl folosești câteva ore seara.
Un alt detaliu important este alimentarea printr-o singură conexiune USB Type-C. Soma Chroma poate fi alimentat fie de la priză, fie printr-un power bank, ceea ce reduce numărul de cabluri vizibile din setup. Totuși, trebuie reținut că power bank-ul extern, adaptorul de alimentare și cablul de extensie USB Type-C nu sunt incluse în pachet.
Panoul de control integrat permite schimbarea rapidă a efectelor de iluminare, reglarea luminozității și comutarea între PC și mobil. Conexiunea la PC se face prin dongle USB de 2,4 GHz, iar pentru mobil există Bluetooth și aplicația Razer Furniture. Practic, nu ești obligat să intri mereu în software pentru ajustări simple.
La nivel de construcție, Soma Chroma folosește un cadru din oțel ranforsat și o bază solidă cu cinci brațe, tot din oțel. Pentru un produs care costă 529,99 euro și mizează pe statutul de piesă premium într-un setup de gaming, această abordare este esențială. Razer vrea ca noul scaun să fie perceput nu ca o ciudățenie RGB, ci ca un produs de lifestyle pentru gameri care îmbină designul spectaculos cu ergonomia.
În final, Razer Soma Chroma este genul de produs care nu se adresează oricui. Dacă ai nevoie doar de un scaun comod pentru birou, există variante mai ieftine și mai discrete. Dacă însă vrei un setup complet sincronizat, deja folosești periferice Razer și îți place ideea ca lumina din cameră să reacționeze la ce se întâmplă în joc, Soma Chroma poate fi una dintre cele mai spectaculoase noutăți ale momentului în zona de gaming.