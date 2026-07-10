Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ajung pe Xbox și PlayStation. Căștile wireless promit răspuns audio rapid și autonomie de până la 35 de ore
Razer își extinde portofoliul dedicat jucătorilor de consolă prin lansarea noilor Hammerhead V3 X HyperSpeed, disponibile în versiuni special optimizate pentru Xbox și PlayStation.
Noile căști wireless sunt gândite pentru cei care își doresc un răspuns audio rapid în timpul sesiunilor de gaming, fără a renunța la confortul utilizării zilnice pe telefon, PC sau alte dispozitive compatibile.
Modelul aduce în prim-plan o combinație între tehnologia wireless de 2,4 GHz și conectivitatea Bluetooth 5.3, astfel încât utilizatorii să poată schimba rapid între mai multe dispozitive. Pe lângă performanțele dedicate jocurilor, căștile sunt concepute și pentru muzică, filme sau apeluri, oferind o experiență audio versatilă într-un format compact.
Latență redusă și schimbare instantanee între dispozitive
Unul dintre cele mai importante avantaje ale noilor Hammerhead V3 X HyperSpeed este utilizarea tehnologiei Razer HyperSpeed Wireless, care transmite sunetul prin conexiune de 2,4 GHz cu o latență foarte scăzută. În jocurile competitive, unde reacțiile rapide pot influența rezultatul unei partide, sincronizarea dintre imagine și sunet devine un element esențial.
În același timp, suportul pentru Bluetooth 5.3 oferă o conexiune stabilă și un consum redus de energie atunci când căștile sunt utilizate împreună cu smartphone-uri, tablete sau alte dispozitive compatibile.
Un element interesant al noii generații este carcasa HyperSpeed Case, care nu are doar rolul de încărcare, ci funcționează și ca receptor wireless. Atunci când este conectată la consola de jocuri sau la un dispozitiv mobil, aceasta activează conexiunea HyperSpeed și permite utilizarea căștilor cu latență redusă, păstrându-le în același timp încărcate și pregătite pentru următoarea sesiune de gaming.
Mai mult, tehnologia Razer SmartSwitch Dual Wireless permite trecerea automată între conexiunea HyperSpeed și Bluetooth, fără ca utilizatorul să fie nevoit să refacă setările. Practic, poți întrerupe o sesiune pe consolă pentru a răspunde unui apel pe telefon și apoi să revii imediat în joc.
Compatibile cu mai multe platforme și autonomie generoasă
Deși există versiuni dedicate pentru Xbox și PlayStation, căștile nu se limitează doar la aceste ecosisteme. Ele pot fi utilizate și împreună cu PC-uri, telefoane mobile sau console portabile, ceea ce le transformă într-o soluție potrivită pentru cei care folosesc mai multe dispozitive în fiecare zi.
Autonomia este un alt punct forte al noii game. O încărcare completă oferă până la 10 ore de utilizare, iar carcasa furnizează încă aproximativ 25 de ore, ceea ce ridică autonomia totală la 35 de ore. Astfel, utilizatorii pot petrece mai multe zile de utilizare normală fără să fie nevoiți să caute o priză.
Razer a inclus și certificarea IPX4, ceea ce înseamnă că noile căști rezistă la stropire și transpirație, fiind potrivite inclusiv pentru utilizarea în deplasare sau în timpul activităților zilnice.
Sunet spațial și funcții dedicate gamerilor
Experiența audio este completată de suportul pentru tehnologii de sunet spațial adaptate fiecărei platforme. Utilizatorii Xbox beneficiază de compatibilitate cu Windows Sonic, în timp ce posesorii de PlayStation pot profita de 3D Audio. Pentru utilizarea pe PC este disponibil și THX Spatial Audio, tehnologie care contribuie la o localizare mai precisă a sunetelor din jocuri.
Pe lista dotărilor se mai regăsesc comenzile tactile pentru control rapid al funcțiilor și un design compact, ușor de transportat, destinat celor care alternează frecvent între gaming și utilizarea obișnuită.
Noile Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed pentru Xbox și PlayStation sunt disponibile la un preț recomandat de 109,99 euro, putând fi achiziționate prin magazinul oficial Razer și prin partenerii autorizați ai companiei.