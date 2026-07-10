Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ajung pe Xbox și PlayStation. Căștile wireless promit răspuns audio rapid și autonomie de până la 35 de ore

Modelul aduce în prim-plan o combinație între tehnologia wireless de 2,4 GHz și conectivitatea Bluetooth 5.3, astfel încât utilizatorii să poată schimba rapid între mai multe dispozitive. Pe lângă performanțele dedicate jocurilor, căștile sunt concepute și pentru muzică, filme sau apeluri, oferind o experiență audio versatilă într-un format compact.

Latență redusă și schimbare instantanee între dispozitive

Unul dintre cele mai importante avantaje ale noilor Hammerhead V3 X HyperSpeed este utilizarea tehnologiei Razer HyperSpeed Wireless, care transmite sunetul prin conexiune de 2,4 GHz cu o latență foarte scăzută. În jocurile competitive, unde reacțiile rapide pot influența rezultatul unei partide, sincronizarea dintre imagine și sunet devine un element esențial.

În același timp, suportul pentru Bluetooth 5.3 oferă o conexiune stabilă și un consum redus de energie atunci când căștile sunt utilizate împreună cu smartphone-uri, tablete sau alte dispozitive compatibile.

Un element interesant al noii generații este carcasa HyperSpeed Case, care nu are doar rolul de încărcare, ci funcționează și ca receptor wireless. Atunci când este conectată la consola de jocuri sau la un dispozitiv mobil, aceasta activează conexiunea HyperSpeed și permite utilizarea căștilor cu latență redusă, păstrându-le în același timp încărcate și pregătite pentru următoarea sesiune de gaming.

Mai mult, tehnologia Razer SmartSwitch Dual Wireless permite trecerea automată între conexiunea HyperSpeed și Bluetooth, fără ca utilizatorul să fie nevoit să refacă setările. Practic, poți întrerupe o sesiune pe consolă pentru a răspunde unui apel pe telefon și apoi să revii imediat în joc.

Compatibile cu mai multe platforme și autonomie generoasă

Deși există versiuni dedicate pentru Xbox și PlayStation, căștile nu se limitează doar la aceste ecosisteme. Ele pot fi utilizate și împreună cu PC-uri, telefoane mobile sau console portabile, ceea ce le transformă într-o soluție potrivită pentru cei care folosesc mai multe dispozitive în fiecare zi.

Autonomia este un alt punct forte al noii game. O încărcare completă oferă până la 10 ore de utilizare, iar carcasa furnizează încă aproximativ 25 de ore, ceea ce ridică autonomia totală la 35 de ore. Astfel, utilizatorii pot petrece mai multe zile de utilizare normală fără să fie nevoiți să caute o priză.