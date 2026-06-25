Primul român mușcat de peștele-iepure în Grecia. Cum arată rana și ce spune după incident: „Îl văd cum sare ca ars”
Peștele-iepure, specia marină invazivă care s-a răspândit în ultimii ani în apele Greciei, a ajuns din nou în atenția turiștilor după ce un jurnalist român a povestit public că unul dintre prietenii săi a fost mușcat în timpul unei vacanțe. Incidentul este primul caz relatat de un român și vine într-un moment în care mulți turiști se pregătesc să plece în concediu pe litoralul elen. Deși imaginile cu rana au stârnit îngrijorare în mediul online, mesajul transmis de jurnalist este unul de calm. El spune că situația nu a fost gravă și că nu a fost nevoie de intervenția medicilor.
Cum s-a produs incidentul
Jurnalistul Marius Niță a explicat că totul s-a întâmplat chiar în prima zi de vacanță, în timp ce se afla în apă, împreună cu un prieten, într-o zonă cu apă foarte limpede.
„Pentru că au început să-mi scrie tot mai mulți alarmați, gata să renunțe la vacanțele în Grecia, zic să vă mai calmez nițel. Aveți în imagine buba provocată de un așa-zis ‘pește-iepure’, după o săptămână de la atac”, a scris acesta pe Facebook.
Potrivit relatării sale, cei doi admirau peștii care înotau în apropierea lor atunci când prietenul său a simțit o mușcătură puternică.
„În apă cristalină, admirând peștii care înotau printre noi, îl văd cum sare ca ars urlând că l-a mușcat ceva. Ieșim la mal, pielea luată, nițel sânge și niște perforații în forma dinților peștelui-iepure”, a povestit jurnalistul.
Acesta a precizat că rana s-a vindecat fără complicații și că nu a fost nevoie de tratament medical.
„N-a turbat nimeni, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale sau de văicăreli absurde. Și, până la urmă, toți ne bucurăm când vine iepurașu”, a adăugat el.
Ce este peștele-iepure
Peștele-iepure este o specie invazivă originară din Marea Roșie și Oceanul Indian, care a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, fenomen cunoscut de specialiști drept „migrație lessepsiană”.
Creșterea temperaturii apei din estul Mediteranei a favorizat răspândirea rapidă a acestei specii, iar în ultimii ani exemplare au fost observate tot mai des în apropierea insulelor grecești și chiar în zone frecventate de turiști. Specia este recunoscută după corpul alungit și dinții foarte puternici, asemănători cu incisivii unui iepure, de unde și denumirea populară.
De ce este considerat periculos
Specialiștii atrag atenția că peștele-iepure nu atacă oamenii în mod intenționat și nici nu îi urmărește. Mușcăturile apar, de regulă, atunci când animalul se simte amenințat sau este atins accidental.
În schimb, peștele este cunoscut pentru faptul că unele specii din această familie pot acumula toxine în organele interne, motiv pentru care nu sunt recomandate pentru consum. În cazul turiștilor, principalul risc îl reprezintă mușcătura produsă de dinții foarte puternici, care poate provoca tăieturi adânci.
Dacă rana este serioasă, continuă să sângereze abundent sau apar semne de infecție, este recomandată prezentarea la un centru medical pentru curățarea și evaluarea plăgii.
Unde a fost observat peștele-iepure în Grecia
Autoritățile elene monitorizează permanent răspândirea speciei și au publicat o hartă cu zonele unde peștele-iepure a fost observat cel mai des. Cele mai multe apariții au fost raportate în insulele din Marea Egee, precum și în unele zone de pe coasta continentală a Greciei. Totuși, prezența lui nu înseamnă că toate plajele sunt periculoase, iar incidentele în care turiștii sunt mușcați rămân rare.
Ce trebuie să știe turiștii români
Specialiștii recomandă câteva reguli simple pentru a evita incidentele:
- nu încercați să prindeți sau să atingeți peștii observați în apă;
- evitați să îi hrăniți, chiar dacă par inofensivi;
- purtați încălțăminte specială pentru apă în zonele stâncoase sau unde sunt mulți pești;
- dacă faceți snorkeling, păstrați o distanță față de fauna marină și evitați mișcările bruște.
Grecia rămâne una dintre cele mai sigure destinații de vacanță pentru români, iar apariția peștelui-iepure nu trebuie să îi descurajeze pe turiști. Cu puțină atenție și respectarea recomandărilor autorităților locale, riscul unor incidente rămâne foarte redus, iar vacanța poate continua în condiții de siguranță.