Primul român mușcat de peștele-iepure în Grecia. Cum arată rana și ce spune după incident: „Îl văd cum sare ca ars”

„Pentru că au început să-mi scrie tot mai mulți alarmați, gata să renunțe la vacanțele în Grecia, zic să vă mai calmez nițel. Aveți în imagine buba provocată de un așa-zis ‘pește-iepure’, după o săptămână de la atac”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit relatării sale, cei doi admirau peștii care înotau în apropierea lor atunci când prietenul său a simțit o mușcătură puternică.

„În apă cristalină, admirând peștii care înotau printre noi, îl văd cum sare ca ars urlând că l-a mușcat ceva. Ieșim la mal, pielea luată, nițel sânge și niște perforații în forma dinților peștelui-iepure”, a povestit jurnalistul.

Acesta a precizat că rana s-a vindecat fără complicații și că nu a fost nevoie de tratament medical.

„N-a turbat nimeni, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale sau de văicăreli absurde. Și, până la urmă, toți ne bucurăm când vine iepurașu”, a adăugat el.

Ce este peștele-iepure

Peștele-iepure este o specie invazivă originară din Marea Roșie și Oceanul Indian, care a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, fenomen cunoscut de specialiști drept „migrație lessepsiană”.

Creșterea temperaturii apei din estul Mediteranei a favorizat răspândirea rapidă a acestei specii, iar în ultimii ani exemplare au fost observate tot mai des în apropierea insulelor grecești și chiar în zone frecventate de turiști. Specia este recunoscută după corpul alungit și dinții foarte puternici, asemănători cu incisivii unui iepure, de unde și denumirea populară.

De ce este considerat periculos

Specialiștii atrag atenția că peștele-iepure nu atacă oamenii în mod intenționat și nici nu îi urmărește. Mușcăturile apar, de regulă, atunci când animalul se simte amenințat sau este atins accidental.

În schimb, peștele este cunoscut pentru faptul că unele specii din această familie pot acumula toxine în organele interne, motiv pentru care nu sunt recomandate pentru consum. În cazul turiștilor, principalul risc îl reprezintă mușcătura produsă de dinții foarte puternici, care poate provoca tăieturi adânci.

Dacă rana este serioasă, continuă să sângereze abundent sau apar semne de infecție, este recomandată prezentarea la un centru medical pentru curățarea și evaluarea plăgii.