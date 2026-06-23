În ce insule din Grecia a fost observat peștele-iepure. Harta zonelor monitorizate de autorități

Cele mai afectate sunt insulele din Marea Egee

Potrivit hărților de monitorizare, cele mai numeroase semnalări au fost înregistrate în insulele din Marea Egee, acolo unde condițiile climatice favorizează dezvoltarea speciei.

Printre zonele în care peștele-iepure a fost observat frecvent se numără insulele din arhipelagurile Dodecanez și Ciclade, inclusiv în apropierea unor destinații turistice populare precum Rhodos, Kos, Karpathos, Creta, Naxos și Paros.

Numeroase raportări au fost făcute și în apropierea insulelor din nord-estul Mării Egee, inclusiv în zonele din jurul Lesbos, Chios și Samos.

Specialiștii explică faptul că specia a pătruns în Mediterană prin Canalul Suez și s-a adaptat rapid la temperaturile tot mai ridicate ale apei.

Specia a ajuns și pe coasta de vest a Greciei

Harta răspândirii arată că fenomenul nu se limitează la Marea Egee. În ultimii ani au fost înregistrate observații și pe litoralul vestic al Greciei, în zona Mării Ionice.

Peștele-iepure a fost semnalat în apropierea unor destinații cunoscute precum Corfu, Lefkada, Kefalonia și Zakynthos.

De asemenea, punctele marcate pe hartă indică prezența speciei și în apropierea coastelor din vestul Peloponezului, ceea ce sugerează o extindere constantă a arealului acestei specii invazive.