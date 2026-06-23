În ce insule din Grecia a fost observat peștele-iepure. Harta zonelor monitorizate de autorități
Apariția peștelui-iepure în apele Greciei a stârnit îngrijorare atât în rândul localnicilor, cât și al turiștilor care și-au planificat vacanțele pe litoralul elen. Specia, cunoscută pentru dinții săi puternici și pentru toxina periculoasă pe care o poate conține, s-a răspândit în ultimii ani în numeroase regiuni ale țării.
Datele prezentate de autoritățile elene și de instituțiile care monitorizează biodiversitatea marină arată că peștele-iepure nu mai este întâlnit doar în sudul Mării Egee, ci și în multe alte zone ale Greciei.
Cele mai afectate sunt insulele din Marea Egee
Potrivit hărților de monitorizare, cele mai numeroase semnalări au fost înregistrate în insulele din Marea Egee, acolo unde condițiile climatice favorizează dezvoltarea speciei.
Printre zonele în care peștele-iepure a fost observat frecvent se numără insulele din arhipelagurile Dodecanez și Ciclade, inclusiv în apropierea unor destinații turistice populare precum Rhodos, Kos, Karpathos, Creta, Naxos și Paros.
Numeroase raportări au fost făcute și în apropierea insulelor din nord-estul Mării Egee, inclusiv în zonele din jurul Lesbos, Chios și Samos.
Specialiștii explică faptul că specia a pătruns în Mediterană prin Canalul Suez și s-a adaptat rapid la temperaturile tot mai ridicate ale apei.
Specia a ajuns și pe coasta de vest a Greciei
Harta răspândirii arată că fenomenul nu se limitează la Marea Egee. În ultimii ani au fost înregistrate observații și pe litoralul vestic al Greciei, în zona Mării Ionice.
Peștele-iepure a fost semnalat în apropierea unor destinații cunoscute precum Corfu, Lefkada, Kefalonia și Zakynthos.
De asemenea, punctele marcate pe hartă indică prezența speciei și în apropierea coastelor din vestul Peloponezului, ceea ce sugerează o extindere constantă a arealului acestei specii invazive.
De ce este considerat periculos peștele-iepure
Peștele-iepure este cunoscut pentru maxilarul extrem de puternic, capabil să spargă scoici și crustacee. În unele cazuri au fost raportate mușcături suferite de pescari și înotători care au intrat în contact direct cu exemplarele capturate.
Mai mult, anumite organe ale peștelui pot conține tetrodotoxină, o substanță toxică periculoasă pentru oameni. Din acest motiv, autoritățile recomandă ca peștele să nu fie consumat și să fie raportat dacă este observat în apropierea zonelor turistice.
Deși întâlnirea cu această specie rămâne relativ rară pentru turiști, specialiștii recomandă prudență în special în sudul și estul Greciei, unde numărul observațiilor este cel mai ridicat. Pentru românii care aleg în această vară insulele din Marea Egee, informarea înainte de vacanță și respectarea avertismentelor locale pot contribui la evitarea oricăror incidente.
„Radiografia” unei invazii marine: Harta care arată răspândirea peștelui-iepure în Grecia
Extinderea rapidă și îngrijorătoare a peștelui-iepure (Lagocephalus sceleratus) în apele Greciei este ilustrată într-o hartă interactivă ce evidențiază evoluția în timp și spațiu a acestei specii toxice în estul Mării Mediterane.
Primele apariții izolate au fost înregistrate în anul 2005, însă datele arată că, în doar două decenii, acest pește invaziv, venit din alte regiuni marine, a format populații numeroase în Marea Egee. În prezent, este considerat una dintre cele mai mari amenințări pentru ecosistemele marine, pentru activitatea pescarilor și chiar pentru sănătatea publică.
Imaginea de mai jos prezintă o hartă digitală realizată cu ajutorul serviciului Google My Maps, care urmărește răspândirea și aparițiile speciei Lagocephalus sceleratus, cunoscută în Grecia sub numele de „pește-iepure”, în estul Mediteranei și în Marea Egee.
Harta, intitulată „Lagocephalus sceleratus”, a fost realizată pe baza datelor furnizate de rețeaua ELNAIS (Sistemul de Avertizare Timpurie pentru Speciile Invazive din Grecia).
Marcajele albastre, concentrate în special în jurul Cretei, în Dodecanez, Ciclade, în centrul și nordul Mării Egee, precum și de-a lungul coastelor Turciei și Ciprului, reprezintă înregistrări oficiale ale exemplarelor de pește-iepure identificate în aceste zone.
Harta evidențiază clar amploarea fenomenului și modul în care specia s-a răspândit în apele Greciei în ultimii 20 de ani.