Creatura din mare care a stârnit controverse în Thassos. Ce este și ce trebuie să faci când o vezi la mal: „Seamănă cu un melc”
O fotografie publicată pe grupul de Facebook dedicat turiștilor din Thassos a stârnit o adevărată dezbatere după ce un turist a întrebat ce fel de vietate a găsit la malul mării. Creatura, adusă aproape de plajă de valuri, i-a atras atenția prin aspectul neobișnuit și prin faptul că, atunci când a fost atinsă, a eliminat un lichid de culoare mov, asemănător unei cerneli.
Creatura care a surprins românii din Thassos
„Știe cineva ce fel de vietate este aceasta? Când am atins-o, a împrăștiat un soi de «cerneală» mov. Era chiar la mal, aruncată de valuri. Am împins-o cu un bețișor către apa mai adâncă, dar se tot întorcea către mal. Așa cum arată aici, parcă mănâncă. Din față seamănă cu un melc de mare, dar nu este”, a scris turistul.
Răspunsurile nu au întârziat să apară. Cei mai mulți membri ai grupului au identificat rapid vietatea ca fiind un iepure de mare, o moluscă marină relativ comună în Marea Egee și în Marea Mediterană.
„Iepure de mare”, a răspuns unul dintre utilizatori.
„L-am văzut și la Marble Beach când am făcut scuba diving, pe partea dreaptă a plajei”, a comentat un alt turist.
Au existat și răspunsuri amuzante sau confuzii.
„Sea Angel. Iepure de mare”, a scris cineva, în timp ce alții au presupus că ar fi vorba despre o sepie.
Comentariile au generat imediat reacții:
„Pentru cei care au răspuns sepie… mai încercați.”
„Cine a spus că este sepie oare a văzut vreodată cum arată o sepie sau a auzit doar de cerneală și a răspuns instant după această asociere?”, a comentat un membru al grupului.
Alții au remarcat aspectul neobișnuit al animalului.
„E cam urâțel.”
„Am salvat unul la fel. Seamănă cu un melc.”
De ce eliberează „cerneală” mov
Deși mulți turiști au asociat imediat fenomenul cu sepia, iepurele de mare folosește un mecanism asemănător de apărare. Atunci când se simte amenințat sau este manipulat, poate elibera în apă un lichid violet sau roz închis, menit să deruteze prădătorii și să îi ofere timp să se retragă.
Specialiștii explică faptul că această substanță nu este periculoasă pentru oameni și nu reprezintă un risc pentru cei care se află în apă. Culoarea provine din pigmenții extrași din algele cu care se hrănește.
Ce este, de fapt, iepurele de mare
Iepurele de mare este o moluscă marină din genul Aplysia, fiind o rudă apropiată a melcilor marini. Numele său provine de la cele două excrescențe aflate pe cap, care seamănă cu urechile unui iepure.
Unele exemplare pot ajunge la peste 30 de centimetri lungime și cântăresc câteva kilograme, ceea ce le face să pară impresionante atunci când sunt observate pentru prima dată. Aceste animale se hrănesc în principal cu alge și nu atacă oamenii.
Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe plajă
Biologii recomandă ca iepurele de mare să nu fie scos din apă și să nu fie manipulat inutil. Dacă este găsit la mal și pare dezorientat, cel mai bun lucru este să fie împins ușor spre apă mai adâncă, exact cum a procedat și turistul care a publicat fotografia.
Nu este recomandată ridicarea lui în brațe sau transportarea în altă zonă, deoarece stresul îl poate afecta.
Pentru turiștii care își petrec vacanța în Thassos, Halkidiki sau în alte zone ale Greciei, întâlnirea cu un iepure de mare poate fi o experiență inedită. Deși aspectul său poate părea ciudat la prima vedere, este una dintre cele mai interesante și inofensive viețuitoare marine din Marea Egee, iar apariția sa reprezintă mai degrabă un motiv de curiozitate decât de îngrijorare.