Creatura din mare care a stârnit controverse în Thassos. Ce este și ce trebuie să faci când o vezi la mal: „Seamănă cu un melc”

„Iepure de mare”, a răspuns unul dintre utilizatori. „L-am văzut și la Marble Beach când am făcut scuba diving, pe partea dreaptă a plajei”, a comentat un alt turist.

Au existat și răspunsuri amuzante sau confuzii.

„Sea Angel. Iepure de mare”, a scris cineva, în timp ce alții au presupus că ar fi vorba despre o sepie.

Comentariile au generat imediat reacții:

„Pentru cei care au răspuns sepie… mai încercați.” „Cine a spus că este sepie oare a văzut vreodată cum arată o sepie sau a auzit doar de cerneală și a răspuns instant după această asociere?”, a comentat un membru al grupului.

Alții au remarcat aspectul neobișnuit al animalului.

„E cam urâțel.” „Am salvat unul la fel. Seamănă cu un melc.”

De ce eliberează „cerneală” mov

Deși mulți turiști au asociat imediat fenomenul cu sepia, iepurele de mare folosește un mecanism asemănător de apărare. Atunci când se simte amenințat sau este manipulat, poate elibera în apă un lichid violet sau roz închis, menit să deruteze prădătorii și să îi ofere timp să se retragă.

Specialiștii explică faptul că această substanță nu este periculoasă pentru oameni și nu reprezintă un risc pentru cei care se află în apă. Culoarea provine din pigmenții extrași din algele cu care se hrănește.

Ce este, de fapt, iepurele de mare

Iepurele de mare este o moluscă marină din genul Aplysia, fiind o rudă apropiată a melcilor marini. Numele său provine de la cele două excrescențe aflate pe cap, care seamănă cu urechile unui iepure.

Unele exemplare pot ajunge la peste 30 de centimetri lungime și cântăresc câteva kilograme, ceea ce le face să pară impresionante atunci când sunt observate pentru prima dată. Aceste animale se hrănesc în principal cu alge și nu atacă oamenii.