Primul robotaxi fără volan și pedale care poate încasa bani de la pasageri. Mașinile Zoox, deținute de Amazon, au primit aprobarea pentru curse comerciale și vor începe în Las Vegas

Zoox nu seamănă câtuși de puțin cu vreo altă mașină autonomă

Spre deosebire de multe proiecte concurente, care folosesc automobile deja existente și le transformă în vehicule autonome, Zoox a ales să construiască totul de la zero. Rezultatul este un robotaxi care nu are volan, pedale sau loc rezervat șoferului, fiind proiectat exclusiv pentru deplasarea autonomă.

Vehiculul are un design simetric, ceea ce îi permite să circule în ambele direcții fără să fie nevoie să întoarcă mașina. În interior, scaunele sunt amplasate față în față, iar spațiul este gândit pentru confortul pasagerilor. Robotaxiul este propulsat exclusiv electric și poate atinge o viteză maximă de aproximativ 120 km/h, suficientă pentru utilizarea în majoritatea situațiilor de trafic.

Această abordare diferențiază Zoox de alte companii din domeniu, care au preferat să adapteze modele deja existente. Amazon mizează pe ideea că un vehicul creat special pentru conducerea autonomă poate funcționa mai eficient și poate elimina limitările impuse de automobilele clasice.

Primele curse vor începe în Las Vegas

Autoritatea americană responsabilă de siguranța rutieră a acordat companiei o derogare de la normele care impun existența comenzilor manuale pentru șofer. Astfel, Zoox poate începe să transporte pasageri contra cost cu aceste vehicule autonome, primul oraș ales fiind Las Vegas.

Aprobarea nu este însă nelimitată. În următorii doi ani, compania poate introduce în circulație până la 2.500 de robotaxiuri anual. Vehiculele nu vor putea fi cumpărate de persoane fizice, deoarece sunt destinate exclusiv serviciului de transport operat de Zoox.

Extinderea în alte orașe va depinde atât de rezultatele obținute în exploatarea comercială, cât și de aprobările pe care compania le va primi din partea autorităților locale și statale.

Autoritățile vor monitoriza atent fiecare incident

Faptul că robotaxiurile au primit undă verde nu înseamnă că vor circula fără supraveghere. Zoox este obligată să transmită periodic informații către autorități despre orice incident, oprire neobișnuită, actualizare software sau situație care ar putea influența siguranța pasagerilor.