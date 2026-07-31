Primul robotaxi fără volan și pedale care poate încasa bani de la pasageri. Mașinile Zoox, deținute de Amazon, au primit aprobarea pentru curse comerciale și vor începe în Las Vegas
Industria mașinilor autonome a ajuns într-un punct care, până nu demult, părea desprins din filmele SF. În Statele Unite, compania Zoox, deținută de Amazon, a primit undă verde pentru a introduce în circulație vehicule complet autonome care pot transporta pasageri contra cost, fără să aibă volan, pedale sau orice alt element destinat unui șofer. Este prima aprobare de acest tip acordată la nivel federal și reprezintă un pas important pentru viitorul transportului autonom.
Decizia vine după o analiză desfășurată de autoritățile americane, care au concluzionat că acest tip de vehicul poate oferi un nivel de siguranță comparabil cu cel al automobilelor convenționale, chiar dacă nu există posibilitatea intervenției unui șofer, scrie Reuters. Pentru Amazon și Zoox, aprobarea înseamnă mai mult decât lansarea unui nou serviciu. Ea confirmă că un concept dezvoltat timp de mai mulți ani poate ieși din faza de testare și poate ajunge pe drumurile publice în regim comercial.
Zoox nu seamănă câtuși de puțin cu vreo altă mașină autonomă
Spre deosebire de multe proiecte concurente, care folosesc automobile deja existente și le transformă în vehicule autonome, Zoox a ales să construiască totul de la zero. Rezultatul este un robotaxi care nu are volan, pedale sau loc rezervat șoferului, fiind proiectat exclusiv pentru deplasarea autonomă.
Vehiculul are un design simetric, ceea ce îi permite să circule în ambele direcții fără să fie nevoie să întoarcă mașina. În interior, scaunele sunt amplasate față în față, iar spațiul este gândit pentru confortul pasagerilor. Robotaxiul este propulsat exclusiv electric și poate atinge o viteză maximă de aproximativ 120 km/h, suficientă pentru utilizarea în majoritatea situațiilor de trafic.
Această abordare diferențiază Zoox de alte companii din domeniu, care au preferat să adapteze modele deja existente. Amazon mizează pe ideea că un vehicul creat special pentru conducerea autonomă poate funcționa mai eficient și poate elimina limitările impuse de automobilele clasice.
Primele curse vor începe în Las Vegas
Autoritatea americană responsabilă de siguranța rutieră a acordat companiei o derogare de la normele care impun existența comenzilor manuale pentru șofer. Astfel, Zoox poate începe să transporte pasageri contra cost cu aceste vehicule autonome, primul oraș ales fiind Las Vegas.
Aprobarea nu este însă nelimitată. În următorii doi ani, compania poate introduce în circulație până la 2.500 de robotaxiuri anual. Vehiculele nu vor putea fi cumpărate de persoane fizice, deoarece sunt destinate exclusiv serviciului de transport operat de Zoox.
Extinderea în alte orașe va depinde atât de rezultatele obținute în exploatarea comercială, cât și de aprobările pe care compania le va primi din partea autorităților locale și statale.
Autoritățile vor monitoriza atent fiecare incident
Faptul că robotaxiurile au primit undă verde nu înseamnă că vor circula fără supraveghere. Zoox este obligată să transmită periodic informații către autorități despre orice incident, oprire neobișnuită, actualizare software sau situație care ar putea influența siguranța pasagerilor.
Măsurile reflectă prudența cu care autoritățile americane tratează dezvoltarea transportului autonom. În ultimii ani, mai multe incidente în care au fost implicate vehicule fără șofer au dus la investigații ample și au determinat autoritățile să înăsprească monitorizarea acestor tehnologii.
Chiar și Zoox a fost nevoită recent să lanseze o actualizare software pentru o parte dintre vehicule, după identificarea unei probleme legate de modul în care sistemul reacționa în anumite situații de urgență. Tocmai de aceea, aprobarea vine însoțită de condiții stricte, iar derogarea poate fi revizuită dacă apar probleme care ridică semne de întrebare privind siguranța.
Un pas important pentru viitorul transportului autonom
Decizia autorităților americane ar putea avea un impact asupra întregii industrii. Până acum, majoritatea serviciilor de transport autonom foloseau automobile care păstrau comenzile clasice pentru șofer, chiar dacă acestea nu erau utilizate în mod normal.
Practic, prin aprobarea acordată Zoox, Statele Unite deschid drumul unei noi generații de vehicule proiectate exclusiv pentru deplasarea autonomă. Dacă proiectul din Las Vegas se va dovedi un succes, este foarte probabil ca și alte companii să solicite autorizații similare și să accelereze dezvoltarea unor servicii de transport fără șofer.
Trebuie menționat că, în același timp, această decizie arată că legislația începe să țină pasul cu evoluția tehnologiei. Regulile au fost create într-o perioadă în care prezența unui șofer era obligatorie, însă apariția unor vehicule fără volan și fără pedale obligă autoritățile să regândească modul în care este definită siguranța rutieră. Pentru Amazon, aprobarea obținută de Zoox nu este doar o victorie de imagine, ci și primul pas către extinderea unui model de transport care ar putea deveni tot mai obișnuit în următorii ani.