Cu picioare scurte, blană maronie și o înfățișare care amintește de o combinație între un câine corgi și un urs în miniatură, câinele de tufișuri din America de Sud este unul dintre cele mai misterioase mamifere de pe planetă. Deși oamenii de știință știau deja că specia este rară, rezultatele unui studiu desfășurat pe parcursul a 25 de ani au depășit toate așteptările.

Potrivit unei cercetări prezentate de Wildlife Conservation Society (WCS), peste 6.750 de camere de monitorizare a animalelor sălbatice, instalate în șapte țări sud-americane, au surprins specia în doar 12 ocazii.

Rezultatele sugerează că aceste animale nu sunt doar extrem de discrete, ci trăiesc în populații mult mai puțin numeroase decât se credea anterior.

Peste 600.000 de nopți de monitorizare și doar 12 apariții ale misteriosului animal

Între 2001 și 2025, cercetătorii au monitorizat 97 de zone împădurite din Bolivia, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru și Venezuela. Camerele instalate în habitatele naturale au însumat 611.159 de nopți de monitorizare, oferind oamenilor de știință o imagine amplă asupra biodiversității continentului.

Cu toate acestea, câinele de tufișuri, cunoscut sub denumirea științifică Speothos venaticus, a fost surprins în imagini doar de 12 ori. Prezența sa a fost confirmată în numai patru dintre cele șapte țări studiate: Bolivia, Brazilia, Columbia și Ecuador.

În Paraguay, Peru și Venezuela, teritorii considerate parte a arealului său istoric, camerele nu au înregistrat nicio apariție. Acest lucru nu demonstrează însă că specia a dispărut din respectivele țări.

Robert Wallace, autorul principal al studiului, consideră că rezultatele oferă dovezi convingătoare privind densitatea extrem de redusă a populațiilor acestei specii.

Pădurile tropicale continuă să ascundă numeroase mistere biologice. Printre animalele fascinante și puțin cunoscute din Amazon se numără și câinele cu urechi scurte, o altă specie de canid sălbatic, supranumită „câinele-fantomă”.

Cum arată câinele de tufișuri și de ce este atât de greu de observat

În ciuda aspectului său simpatic, câinele de tufișuri este un prădător adaptat vieții în pădurile tropicale. Are un corp robust, urechi mici și rotunjite, picioare scurte și o blană de culoare castanie.

Animalele trăiesc în haite care pot ajunge la 12 exemplare și cooperează pentru a vâna mamifere în vegetația densă a pădurilor sud-americane.

Cercetătorii estimează că densitatea populației se situează, în mare parte din arealul actual, mult sub un exemplar la fiecare 100 de kilometri pătrați.

Comparația cu alte specii este surprinzătoare. Jaguarii au fost detectați de aproximativ 100 de ori mai frecvent, iar oceloții de aproape 280 de ori mai des. Chiar și misteriosul câine cu urechi scurte a fost surprins de aproximativ 50 de ori mai frecvent.

Un avantaj important al cercetării este faptul că toate aceste animale au fost monitorizate cu aceleași camere, în aceleași habitate, ceea ce permite comparații relevante între frecvențele de detectare.

Tehnologia camerelor automate contribuie tot mai mult la documentarea unor exemplare neobișnuite, precum râsul iberic alb, supranumit „fantoma pădurii”, surprins în sălbăticie de un fotograf spaniol.

Oamenii de știință sunt îngrijorați de viitorul speciei

Câinele de tufișuri se numără printre speciile de canide cel mai puțin studiate din lume. Numeroase aspecte privind comportamentul, reproducerea și dimensiunea populației sale rămân insuficient cunoscute.

María Estela Viscarra, biolog în cadrul WCS Bolivia și coautoare a studiului, atrage atenția asupra vulnerabilității acestor animale în fața fragmentării habitatelor. Atunci când populațiile sunt deja foarte mici, distrugerea pădurilor poate îngreuna întâlnirea exemplarelor și reproducerea acestora.

Există însă și motive de optimism. Cercetările privind recuperarea populațiilor de animale aflate în pragul dispariției demonstrează că măsurile de conservare și restaurarea habitatelor pot avea rezultate importante, chiar și în cazul unor specii grav amenințate.

Noul studiu a fost publicat în revista științifică Canid Biology & Conservation, aparținând grupului de specialiști în canide al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Pentru cercetători, fiecare nouă imagine a câinelui de tufișuri reprezintă o oportunitate de a înțelege mai bine această specie. După un sfert de secol de monitorizare, misteriosul mamifer demonstrează că pădurile Americii de Sud încă ascund animale despre care omenirea știe surprinzător de puține lucruri.