Amazon trage frâna în cursa AI: modelele Nova sunt puse pe linie moartă după ce nu au convins
Amazon își reorganizează ambițiile din inteligența artificială și reduce resursele alocate majorității modelelor dezvoltate intern sub marca Nova. Compania nu abandonează domeniul, dar își concentrează inginerii și puterea de calcul asupra unui singur proiect avansat, după ce actualele produse nu au reușit să devină rivali reali pentru ChatGPT, Gemini sau Claude, potrivit Reuters.
Decizia arată cât de dificilă și costisitoare a devenit competiția pentru construirea modelelor AI de ultimă generație. Amazon domină piața serviciilor cloud prin AWS și investește masiv în infrastructură, dar propriile sale modele nu au obținut aceeași vizibilitate precum produsele lansate de OpenAI, Google și Anthropic.
Cele mai multe modele Nova intră în modul de întreținere
Printre proiectele afectate se numără Nova Premier, modelul multimodal prezentat drept cea mai capabilă soluție proprie a companiei, Nova Omni, generatorul video Nova Reel și instrumentul pentru imagini Nova Canvas. Acestea nu ar urma să fie eliminate imediat, însă vor primi doar resursele necesare pentru a continua să funcționeze pentru clienții existenți.
În interiorul companiei, situația este descrisă drept un regim de tip „keep the lights on”. Cu alte cuvinte, Amazon păstrează serviciile active, dar nu mai investește prioritar în dezvoltarea lor. Modelele Nova 2 Lite și Nova 2 Sonic, platforma Nova Forge și agentul Nova Act ar urma să continue, cel puțin pentru moment.
Amazon a prezentat prima familie Nova la finalul anului 2024. Aceasta includea modele pentru procesarea textului, imaginilor și clipurilor video, promovate în special prin platforma Amazon Bedrock. Compania susținea că avantajul lor principal era raportul dintre performanță și cost, nu neapărat interacțiunea directă cu publicul larg.
Modelele au ajuns inclusiv în Alexa+, asistentul AI dezvoltat de Amazon, care poate selecta diferite sisteme în funcție de întrebarea utilizatorului. Totuși, Nova nu a devenit un nume cunoscut în afara mediului enterprise și a rămas în umbra ChatGPT, Gemini și Claude.
Amazon pariază pe un singur model de frontieră
Inginerii și infrastructura eliberate prin restrângerea proiectelor Nova vor fi redirecționate către o echipă numită Frontier Model Research. Aceasta este condusă de Pieter Abbeel, profesor la Universitatea Berkeley și specialist în robotică și învățare prin întărire.
Abbeel a ajuns la Amazon în 2024, după ce gigantul a recrutat fondatorii companiei Covariant și a licențiat modelele AI dezvoltate de aceasta pentru roboți. Noul proiect ar trebui să producă un model de frontieră capabil să concureze cu cele mai performante sisteme de pe piață. O prezentare ar putea avea loc la conferința AWS re:Invent din 2026.
Direcția se potrivește cu planurile Amazon de a combina inteligența artificială cu automatizarea. Compania folosește deja peste un milion de roboți în centrele logistice și testează sisteme capabile să sorteze, transporte și manipuleze colete cu tot mai puțină intervenție umană.
Amazon experimentează inclusiv cu roboți umanoizi pentru livrarea coletelor. Experiența lui Abbeel sugerează că noul model nu va fi gândit doar pentru conversații, ci și pentru agenți și sisteme robotice care trebuie să înțeleagă și să execute sarcini în lumea reală.
Închiderea laboratorului AGI confirmă schimbarea
Reorganizarea vine după închiderea unui important laborator Amazon din San Francisco, specializat în cercetarea inteligenței artificiale generale. Centrul avea aproximativ 80 de angajați și fusese format după recrutarea unei părți importante din echipa startupului Adept.
Amazon susține că schimbările permit concentrarea pe proiectele cu cel mai mare impact pentru clienți. Decizia nu trebuie interpretată drept o retragere completă din AI. AWS continuă să vândă acces la modele dezvoltate de numeroase companii, iar Amazon își păstrează investițiile în cipuri, centre de date și infrastructură cloud.
Compania și-a extins chiar oferta Bedrock prin adăugarea modelelor OpenAI, alături de cele furnizate de Anthropic, Meta și alți dezvoltatori. Această strategie îi permite să câștige din cursa AI chiar și atunci când clienții nu aleg modelele Nova. Apariția OpenAI pe AWS a transformat platforma într-un magazin cu mai mulți furnizori, nu într-un ecosistem dependent de o singură tehnologie.
Deocamdată, nu există o confirmare că modelele Nova au fost un eșec financiar. Este însă clar că Amazon nu mai vrea să împartă resurse uriașe între numeroase proiecte care nu au reușit să se diferențieze. Compania preferă un pariu mai concentrat: un singur model puternic, conectat eventual la agenți, Alexa, cloud și roboții săi.