Amazon trage frâna în cursa AI: modelele Nova sunt puse pe linie moartă după ce nu au convins

Cele mai multe modele Nova intră în modul de întreținere

Printre proiectele afectate se numără Nova Premier, modelul multimodal prezentat drept cea mai capabilă soluție proprie a companiei, Nova Omni, generatorul video Nova Reel și instrumentul pentru imagini Nova Canvas. Acestea nu ar urma să fie eliminate imediat, însă vor primi doar resursele necesare pentru a continua să funcționeze pentru clienții existenți.

În interiorul companiei, situația este descrisă drept un regim de tip „keep the lights on”. Cu alte cuvinte, Amazon păstrează serviciile active, dar nu mai investește prioritar în dezvoltarea lor. Modelele Nova 2 Lite și Nova 2 Sonic, platforma Nova Forge și agentul Nova Act ar urma să continue, cel puțin pentru moment.

Amazon a prezentat prima familie Nova la finalul anului 2024. Aceasta includea modele pentru procesarea textului, imaginilor și clipurilor video, promovate în special prin platforma Amazon Bedrock. Compania susținea că avantajul lor principal era raportul dintre performanță și cost, nu neapărat interacțiunea directă cu publicul larg.

Modelele au ajuns inclusiv în Alexa+, asistentul AI dezvoltat de Amazon, care poate selecta diferite sisteme în funcție de întrebarea utilizatorului. Totuși, Nova nu a devenit un nume cunoscut în afara mediului enterprise și a rămas în umbra ChatGPT, Gemini și Claude.

Amazon pariază pe un singur model de frontieră

Inginerii și infrastructura eliberate prin restrângerea proiectelor Nova vor fi redirecționate către o echipă numită Frontier Model Research. Aceasta este condusă de Pieter Abbeel, profesor la Universitatea Berkeley și specialist în robotică și învățare prin întărire.

Abbeel a ajuns la Amazon în 2024, după ce gigantul a recrutat fondatorii companiei Covariant și a licențiat modelele AI dezvoltate de aceasta pentru roboți. Noul proiect ar trebui să producă un model de frontieră capabil să concureze cu cele mai performante sisteme de pe piață. O prezentare ar putea avea loc la conferința AWS re:Invent din 2026.

Direcția se potrivește cu planurile Amazon de a combina inteligența artificială cu automatizarea. Compania folosește deja peste un milion de roboți în centrele logistice și testează sisteme capabile să sorteze, transporte și manipuleze colete cu tot mai puțină intervenție umană.