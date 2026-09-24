Primii lilieci de pe Pământ au apărut într-un loc neașteptat. Ce arată cel mai amplu studiu genetic

Un arbore genealogic construit din 103 genomuri

Pentru noua analiză, cercetătorii au obținut asamblări genomice de înaltă calitate pentru 41 de specii de lilieci. Acestea au fost analizate împreună cu 62 de secvențe genetice care existau deja, ceea ce a dus la un set de date format din 103 genomuri.

La informațiile genetice s-au adăugat 44 de fosile. Combinarea celor două tipuri de dovezi le-a permis cercetătorilor să compare mai precis relațiile dintre diferitele grupuri de lilieci și să urmărească momentul în care au apărut anumite ramuri ale arborelui evolutiv.

Studiul este important și pentru că încearcă să rezolve controverse mai vechi privind evoluția liliecilor. Cercetătorii au dezbătut de-a lungul timpului nu doar originea geografică a acestor animale, ci și momentul în care strămoșii lor au început să zboare și să folosească forme de comunicare specifice.

Folosirea unui număr atât de mare de genomuri și fosile oferă o imagine mult mai detaliată asupra relațiilor dintre speciile actuale și cele dispărute.

Europa ar fi fost locul de origine al primilor lilieci

Potrivit rezultatelor, primele linii evolutive ale liliecilor au apărut în Europa în urmă cu aproximativ 65 de milioane de ani. Ulterior, aceste animale s-au răspândit în alte regiuni ale planetei și au ajuns să formeze grupurile de lilieci pe care le cunoaștem astăzi.

Concluzia este importantă deoarece schimbă una dintre ipotezele existente despre originea acestor mamifere. Arborele genealogic reconstruit de cercetători indică Europa drept punctul de pornire al evoluției timpurii a liliecilor, după care diferitele linii s-au diversificat și au ajuns în alte părți ale lumii.

Momentul este, de asemenea, interesant din perspectiva istoriei Pământului. Apariția liliecilor a avut loc la puțin timp după dispariția dinozaurilor, într-o perioadă în care ecosistemele planetei treceau prin transformări majore. În acest context, mamiferele au început să ocupe numeroase nișe ecologice, iar liliecii au evoluat către un mod de viață care avea să îi diferențieze puternic de celelalte mamifere.