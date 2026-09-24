Primii lilieci de pe Pământ au apărut într-un loc neașteptat. Ce arată cel mai amplu studiu genetic
Liliecii ar fi apărut în Europa în urmă cu aproximativ 65 de milioane de ani, înainte să se răspândească în restul lumii. Este concluzia unui nou studiu care reconstruiește arborele evolutiv al acestor mamifere și încearcă să lămurească una dintre întrebările care au împărțit cercetătorii timp de decenii: unde au apărut primii lilieci și cum au evoluat primele lor capacități de zbor și comunicare?
Cercetarea, publicată în revista „Nature” pe 23 septembrie, este prezentată drept cel mai amplu studiu de până acum asupra evoluției liliecilor. Pentru a reconstrui istoria acestor animale, oamenii de știință au combinat informații genetice și fosile, folosind date provenite de la 103 specii de lilieci și 44 de fosile. Rezultatul schimbă imaginea pe care cercetătorii o aveau despre începuturile unuia dintre cele mai neobișnuite grupuri de mamifere, scrie revista Nature.
Un arbore genealogic construit din 103 genomuri
Pentru noua analiză, cercetătorii au obținut asamblări genomice de înaltă calitate pentru 41 de specii de lilieci. Acestea au fost analizate împreună cu 62 de secvențe genetice care existau deja, ceea ce a dus la un set de date format din 103 genomuri.
La informațiile genetice s-au adăugat 44 de fosile. Combinarea celor două tipuri de dovezi le-a permis cercetătorilor să compare mai precis relațiile dintre diferitele grupuri de lilieci și să urmărească momentul în care au apărut anumite ramuri ale arborelui evolutiv.
Studiul este important și pentru că încearcă să rezolve controverse mai vechi privind evoluția liliecilor. Cercetătorii au dezbătut de-a lungul timpului nu doar originea geografică a acestor animale, ci și momentul în care strămoșii lor au început să zboare și să folosească forme de comunicare specifice.
Folosirea unui număr atât de mare de genomuri și fosile oferă o imagine mult mai detaliată asupra relațiilor dintre speciile actuale și cele dispărute.
Europa ar fi fost locul de origine al primilor lilieci
Potrivit rezultatelor, primele linii evolutive ale liliecilor au apărut în Europa în urmă cu aproximativ 65 de milioane de ani. Ulterior, aceste animale s-au răspândit în alte regiuni ale planetei și au ajuns să formeze grupurile de lilieci pe care le cunoaștem astăzi.
Concluzia este importantă deoarece schimbă una dintre ipotezele existente despre originea acestor mamifere. Arborele genealogic reconstruit de cercetători indică Europa drept punctul de pornire al evoluției timpurii a liliecilor, după care diferitele linii s-au diversificat și au ajuns în alte părți ale lumii.
Momentul este, de asemenea, interesant din perspectiva istoriei Pământului. Apariția liliecilor a avut loc la puțin timp după dispariția dinozaurilor, într-o perioadă în care ecosistemele planetei treceau prin transformări majore. În acest context, mamiferele au început să ocupe numeroase nișe ecologice, iar liliecii au evoluat către un mod de viață care avea să îi diferențieze puternic de celelalte mamifere.
Cum au apărut zborul și comunicarea liliecilor
Una dintre întrebările la care studiul încearcă să ofere un răspuns este legată de evoluția zborului. Liliecii sunt singurele mamifere capabile de zbor activ, iar originea acestei caracteristici rămâne una dintre problemele importante din istoria lor evolutivă.
O altă caracteristică esențială este comunicarea. Multe specii de lilieci folosesc sunete pentru a se orienta și pentru a interacționa cu mediul, iar unele forme de ecolocație sunt strâns legate de modul în care aceste animale vânează și se deplasează în întuneric.
Noul arbore evolutiv le permite cercetătorilor să analizeze mai bine momentul în care astfel de caracteristici ar fi putut apărea și să compare evoluția lor între diferitele ramuri ale grupului. Studiul nu se limitează astfel la întrebarea „de unde au venit liliecii?”, ci încearcă să reconstruiască și modul în care s-au format particularitățile care îi fac atât de diferiți de celelalte mamifere.
Un studiu care schimbă povestea evoluției liliecilor
Dimensiunea setului de date este unul dintre principalele elemente care diferențiază această cercetare de studiile anterioare. Cele 103 genomuri și 44 de fosile oferă cercetătorilor posibilitatea de a compara mult mai multe ramuri ale arborelui evolutiv decât în analizele bazate pe un număr mai redus de specii.
Concluzia privind originea europeană a liliecilor oferă, în același timp, un nou punct de plecare pentru cercetările despre primele etape ale evoluției lor. Dacă aceste animale au apărut în Europa în urmă cu aproximativ 65 de milioane de ani și s-au răspândit ulterior pe glob, următoarea întrebare este cum s-a produs această expansiune și ce schimbări au făcut posibilă adaptarea lor la atât de multe medii.