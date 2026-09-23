Daredevil: Born Again se apropie de final. Serialul Marvel de pe Disney+ s-ar încheia după sezonul 3, iar schimbările din culise ridică noi întrebări
Daredevil a supraviețuit anulării de pe Netflix, a revenit în universul cinematografic Marvel și a primit o nouă șansă pe Disney+, însă povestea lui Matt Murdock ar putea ajunge din nou la final. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, „Daredevil: Born Again” s-ar încheia după cel de-al treilea sezon, marcând sfârșitul unei producții care a trecut prin numeroase schimbări creative încă dinaintea premierei.
Vestea vine într-un moment în care Marvel încearcă să își reorganizeze producțiile pentru televiziune, iar viitorul personajului interpretat de Charlie Cox ridică o întrebare importantă: va dispărea Daredevil de pe micile ecrane sau își va continua aventurile în alte proiecte din universul Marvel?
Daredevil: Born Again se încheie după sezonul 3. Ce se întâmplă cu serialul Marvel
Potrivit informațiilor publicate pe 21 septembrie 2026 de The Hollywood Reporter , cel de-al treilea sezon din „Daredevil: Born Again” va fi și ultimul. Surse apropiate producției au confirmat că serialul Marvel Studios nu va continua cu un al patrulea sezon, iar decizia vine la aproximativ două luni după încheierea filmărilor pentru următoarele episoade.
Sezonul 3 este așteptat pe Disney+ în 2027, însă o dată exactă a premierei nu a fost comunicată. Producția se află în etapa de postproducție, iar publicul va mai avea de așteptat până când va descoperi cum se încheie confruntarea dintre Matt Murdock și Wilson Fisk, personajul interpretat de Vincent D’Onofrio.
Vestea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Marvel pregătise o revenire amplă a personajelor din vechile seriale Netflix. Așa cum Playtech a relatat anterior, sezonul 3 din Daredevil: Born Again aduce înapoi mai mulți membri ai echipei The Defenders . Printre aceștia se numără Jessica Jones, interpretată de Krysten Ritter, Luke Cage, jucat de Mike Colter, și Iron Fist, personajul lui Finn Jones.
Deocamdată, nu este clar dacă decizia de a încheia serialul va afecta povestea pregătită pentru sezonul 3 sau dacă Marvel a conceput deja un final care să închidă principalele conflicte ale personajelor.
O nouă schimbare importantă în culisele serialului
În paralel cu informațiile privind încheierea serialului, The Hollywood Reporter a dezvăluit că Marvel Studios a renunțat la colaborarea cu Dario Scardapane, showrunnerul care a coordonat direcția creativă a producției după reorganizarea acesteia.
Contractul lui Scardapane a expirat și nu a fost reînnoit, iar plecarea sa a avut loc în timpul postproducției sezonului 3. Nu este clar cine va superviza finalizarea episoadelor, deși una dintre sursele publicației americane a precizat că lucrările se află deja într-un stadiu avansat. Marvel nu a oferit un comentariu oficial pentru The Hollywood Reporter.
Nu este prima dată când „Daredevil: Born Again” trece prin schimbări majore în spatele camerelor. Anunțat inițial în 2022, proiectul urma să aibă un prim sezon de 18 episoade și să reprezinte o nouă abordare a poveștii lui Matt Murdock.
După filmarea primelor șase episoade, producția a fost oprită, iar Marvel a decis să regândească serialul. Matt Corman și Chris Ord, responsabili de versiunea inițială, au părăsit proiectul, iar Dario Scardapane a fost adus pentru a transforma noua producție într-o continuare mai directă a serialului original de pe Netflix.
Rezultatul a fost revenirea actorilor Charlie Cox și Vincent D’Onofrio în rolurile care i-au consacrat în universul Marvel, alături de Deborah Ann Woll, în rolul lui Karen Page, și Elden Henson, interpretul lui Foggy Nelson.
Primul sezon din „Daredevil: Born Again” a avut premiera în 2025, iar sezonul 2 a debutat pe Disney+ în martie 2026 . Acesta a continuat conflictul dintre Daredevil și Kingpin, într-un New York în care Wilson Fisk își folosește funcția de primar pentru a-și extinde controlul asupra orașului.
Ce urmează pentru Daredevil și Charlie Cox în universul Marvel
Încheierea serialului „Daredevil: Born Again” nu înseamnă neapărat și dispariția lui Matt Murdock din universul cinematografic Marvel. Personajul are deja o istorie care depășește limitele producțiilor dedicate exclusiv lui, iar Charlie Cox a demonstrat că Daredevil poate apărea și în poveștile altor supereroi.
După anularea serialului original de pe Netflix, în 2018, actorul și-a reluat rolul în „Spider-Man: No Way Home”, unde Matt Murdock a apărut în calitate de avocat al lui Peter Parker. Ulterior, personajul a revenit în „She-Hulk: Attorney at Law”, unde a avut inclusiv o poveste romantică alături de Jennifer Walters.
În același timp, Wilson Fisk a fost readus în atenția publicului prin serialul „Hawkeye”, înainte ca relația sa cu Daredevil să redevină elementul central al producției de pe Disney+.
Marvel a extins universul acestor personaje și prin alte proiecte. Jon Bernthal a revenit în rolul lui Frank Castle, cunoscut drept The Punisher , personaj care a debutat în universul televizat Marvel în cel de-al doilea sezon al serialului original „Daredevil”.
Totuși, până în acest moment, nu a fost anunțat un nou serial dedicat lui Matt Murdock și nici un proiect care să continue direct evenimentele din „Daredevil: Born Again” după sezonul 3.
Există și o coincidență interesantă: serialul original „Daredevil”, difuzat de Netflix între 2015 și 2018, s-a încheiat tot după trei sezoane. Noua producție de pe Disney+ va avea, așadar, aceeași durată în ceea ce privește numărul de sezoane, chiar dacă aventura personajului a continuat între timp și în alte titluri Marvel.
Pentru moment, sezonul 3 din „Daredevil: Born Again”, programat pentru 2027, rămâne ultimul capitol anunțat al serialului. Rămâne de văzut dacă Marvel va transforma finalul într-un rămas-bun definitiv de la această versiune a eroului sau dacă Matt Murdock va primi o nouă șansă de a reveni pe ecrane.