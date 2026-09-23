Daredevil: Born Again se apropie de final. Serialul Marvel de pe Disney+ s-ar încheia după sezonul 3, iar schimbările din culise ridică noi întrebări

Daredevil: Born Again se încheie după sezonul 3. Ce se întâmplă cu serialul Marvel

Potrivit informațiilor publicate pe 21 septembrie 2026 de The Hollywood Reporter , cel de-al treilea sezon din „Daredevil: Born Again” va fi și ultimul. Surse apropiate producției au confirmat că serialul Marvel Studios nu va continua cu un al patrulea sezon, iar decizia vine la aproximativ două luni după încheierea filmărilor pentru următoarele episoade.

Sezonul 3 este așteptat pe Disney+ în 2027, însă o dată exactă a premierei nu a fost comunicată. Producția se află în etapa de postproducție, iar publicul va mai avea de așteptat până când va descoperi cum se încheie confruntarea dintre Matt Murdock și Wilson Fisk, personajul interpretat de Vincent D’Onofrio.

Vestea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Marvel pregătise o revenire amplă a personajelor din vechile seriale Netflix. Așa cum Playtech a relatat anterior, sezonul 3 din Daredevil: Born Again aduce înapoi mai mulți membri ai echipei The Defenders . Printre aceștia se numără Jessica Jones, interpretată de Krysten Ritter, Luke Cage, jucat de Mike Colter, și Iron Fist, personajul lui Finn Jones.

Deocamdată, nu este clar dacă decizia de a încheia serialul va afecta povestea pregătită pentru sezonul 3 sau dacă Marvel a conceput deja un final care să închidă principalele conflicte ale personajelor.

O nouă schimbare importantă în culisele serialului

În paralel cu informațiile privind încheierea serialului, The Hollywood Reporter a dezvăluit că Marvel Studios a renunțat la colaborarea cu Dario Scardapane, showrunnerul care a coordonat direcția creativă a producției după reorganizarea acesteia.

Contractul lui Scardapane a expirat și nu a fost reînnoit, iar plecarea sa a avut loc în timpul postproducției sezonului 3. Nu este clar cine va superviza finalizarea episoadelor, deși una dintre sursele publicației americane a precizat că lucrările se află deja într-un stadiu avansat. Marvel nu a oferit un comentariu oficial pentru The Hollywood Reporter.

Nu este prima dată când „Daredevil: Born Again” trece prin schimbări majore în spatele camerelor. Anunțat inițial în 2022, proiectul urma să aibă un prim sezon de 18 episoade și să reprezinte o nouă abordare a poveștii lui Matt Murdock.