Ce semnifică literele IAL de pe clădirile din România. Povestea unei perioade care a schimbat destinul a mii de familii
Pe fațadele multor blocuri și case vechi din România se mai pot vedea și astăzi plăcuțe cu inscripția „IAL”, urmată de un număr. Pentru mulți români, aceste litere nu spun mare lucru. În realitate însă, ele reprezintă o mărturie a uneia dintre cele mai dramatice perioade din istoria modernă a țării, în spatele celor trei litere ascunzându-se poveștile a mii de familii care și-au pierdut casele, au fost evacuate sau au fost obligate să împartă propriile locuințe cu persoane repartizate de stat.
Ce înseamnă IAL?
IAL este acronimul pentru Întreprinderea de Administrare Locativă, instituție creată în perioada comunistă pentru administrarea imobilelor confiscate de stat. Practic, clădirile care au intrat în administrarea IAL primeau o plăcuță de identificare pe care era înscrisă abrevierea instituției și un cod de evidență. Aceste plăcuțe mai pot fi văzute și astăzi pe fațadele unor blocuri sau case construite înainte de 1990.
Mai târziu, IAL a fost reorganizată și transformată în ICRAL, adică Întreprinderea de Construcții, Reparații și Administrare Locativă, instituție care administra fondul locativ de stat și realiza lucrări de întreținere.
Cum au ajuns casele românilor în proprietatea statului
Punctul de cotitură a fost anul 1950, când regimul comunist a emis celebrul decret de naționalizare a imobilelor. După ce, în 1948, statul confiscase mii de întreprinderi și fabrici prin Legea nr. 119 privind naționalizarea principalelor mijloace de producție, a urmat și atacul asupra proprietăților imobiliare.
Casele foștilor industriași, comercianți, bancheri, moșieri și ale celor considerați reprezentanți ai „marii burghezii” au fost trecute în proprietatea statului fără despăgubiri.
În multe cazuri, criteriile după care o persoană era considerată „exploatator” erau extrem de vagi. Uneori era suficient să deții o casă mai mare sau să fi angajat, ocazional, forță de muncă plătită.
Evacuări în câteva ore și familii despărțite de propriile case
Pentru mulți proprietari, naționalizarea a însemnat pierderea peste noapte a tot ceea ce construiseră o viață întreagă. Numeroase familii au primit ordin să evacueze locuințele în doar câteva ore. Altele au fost lăsate să rămână într-o singură cameră, în timp ce restul casei era ocupat de chiriași repartizați de autorități.
Casele mari, cu tavane înalte și numeroase încăperi, au fost compartimentate pentru a găzdui mai multe familii. Foști avocați, profesori, arhitecți, comercianți sau industriași au ajuns să locuiască în subsoluri ori în cele mai mici camere ale propriilor locuințe.
Ce s-a întâmplat cu vilele și conacele confiscate
Destinul proprietăților naționalizate a fost diferit. Multe conace din mediul rural au fost transformate în sedii de CAP, cămine culturale, dispensare, sanatorii sau primării, iar altele au fost abandonate și s-au degradat în timp.
În marile orașe, cele mai valoroase vile nu au ajuns întotdeauna la populația obișnuită. O parte dintre acestea au fost repartizate liderilor regimului comunist și nomenclaturii de partid. Cartierul Primăverii din București este unul dintre cele mai cunoscute exemple, devenind locul de reședință al elitei comuniste.
Ce s-a întâmplat după 1990
După căderea regimului comunist, statul român a început procesul de retrocedare a proprietăților confiscate abuziv. Procesul a fost însă lung, complicat și adesea controversat. Unele imobile au fost restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, altele au fost despăgubite parțial, iar pentru multe litigii s-au purtat procese care au durat ani sau chiar decenii.
Astăzi, plăcuțele IAL rămase pe unele clădiri nu sunt doar simple elemente administrative din trecut. Ele reprezintă o amintire a unei perioade în care proprietatea privată a fost desființată prin lege, iar destinele a mii de familii au fost schimbate radical.
Pentru cei care le observă pe fațadele unor imobile vechi, aceste trei litere spun o poveste mult mai mare decât pare la prima vedere: povestea naționalizării și a uneia dintre cele mai profunde transformări sociale din istoria României.