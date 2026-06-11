Ce semnifică literele IAL de pe clădirile din România. Povestea unei perioade care a schimbat destinul a mii de familii

Mai târziu, IAL a fost reorganizată și transformată în ICRAL, adică Întreprinderea de Construcții, Reparații și Administrare Locativă, instituție care administra fondul locativ de stat și realiza lucrări de întreținere.

Cum au ajuns casele românilor în proprietatea statului

Punctul de cotitură a fost anul 1950, când regimul comunist a emis celebrul decret de naționalizare a imobilelor. După ce, în 1948, statul confiscase mii de întreprinderi și fabrici prin Legea nr. 119 privind naționalizarea principalelor mijloace de producție, a urmat și atacul asupra proprietăților imobiliare.

Casele foștilor industriași, comercianți, bancheri, moșieri și ale celor considerați reprezentanți ai „marii burghezii” au fost trecute în proprietatea statului fără despăgubiri.

În multe cazuri, criteriile după care o persoană era considerată „exploatator” erau extrem de vagi. Uneori era suficient să deții o casă mai mare sau să fi angajat, ocazional, forță de muncă plătită.

Evacuări în câteva ore și familii despărțite de propriile case

Pentru mulți proprietari, naționalizarea a însemnat pierderea peste noapte a tot ceea ce construiseră o viață întreagă. Numeroase familii au primit ordin să evacueze locuințele în doar câteva ore. Altele au fost lăsate să rămână într-o singură cameră, în timp ce restul casei era ocupat de chiriași repartizați de autorități.

Casele mari, cu tavane înalte și numeroase încăperi, au fost compartimentate pentru a găzdui mai multe familii. Foști avocați, profesori, arhitecți, comercianți sau industriași au ajuns să locuiască în subsoluri ori în cele mai mici camere ale propriilor locuințe.

Ce s-a întâmplat cu vilele și conacele confiscate

Destinul proprietăților naționalizate a fost diferit. Multe conace din mediul rural au fost transformate în sedii de CAP, cămine culturale, dispensare, sanatorii sau primării, iar altele au fost abandonate și s-au degradat în timp.