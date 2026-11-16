Tesla renunță la posibilitatea de a seta viteze cu 50% peste limită în Europa. Noua regulă de 10% și ce ar însemna pentru România
Denumirea Full Self-Driving a fost, ani la rând, una dintre cele mai controversate promisiuni ale Tesla. Compania americană a investit masiv în dezvoltarea unui sistem capabil să execute tot mai multe manevre fără intervenția permanentă a șoferului, însă autoritățile europene au rămas preocupate de siguranță, de modul în care tehnologia este prezentată publicului și de respectarea regulilor de circulație. Una dintre cele mai surprinzătoare probleme descoperite în procesul de aprobare a fost posibilitatea ca sistemul să accepte o marjă de viteză considerabil mai mare decât limita legală indicată pe drum.
Autoritatea olandeză pentru omologarea vehiculelor, RDW, a confirmat pe 3 noiembrie 2026 aprobarea unor modificări ale software-ului Tesla, prin care marja maximă configurabilă scade de la 50% la 10%. În paralel, compania renunță la denumirea Full Self-Driving Supervised în configurația europeană vizată, adoptând numele Tesla Assisted Driving. Schimbările sunt importante deoarece apar în timpul procedurilor prin care sistemul încearcă să obțină o acceptare mai largă în Uniunea Europeană, inclusiv pe piețe precum România, unde disponibilitatea sa nu poate fi presupusă automat.
De la 150 km/h pe un drum limitat la 100 km/h, la o marjă de maximum 10%
Potrivit informațiilor confirmate de RDW, versiunea anterioară a sistemului permitea configurarea unei marje de viteză de până la 50% peste limita detectată. Astfel, pe un drum cu limita de 100 km/h, software-ul putea accepta o viteză de până la 150 km/h, în timp ce într-o zonă urbană limitată la 30 km/h, valoarea putea ajunge la 45 km/h. Este important de precizat că această posibilitate tehnică nu transforma depășirea limitei într-un comportament legal, iar responsabilitatea respectării regulilor de circulație revenea în continuare conducătorului auto.
Actualizarea reduce marja maximă la 10%, ceea ce ar permite configurarea a cel mult 110 km/h pentru un sector limitat la 100 km/h sau 33 km/h într-o zonă de 30 km/h. Mai mult, sistemul revine automat la o marjă de 0% la fiecare pornire a automobilului, iar alte funcții legate de viteză sunt dezactivate implicit. Aceste modificări urmăresc să reducă riscul utilizării asistenței la conducere într-un mod incompatibil cu cerințele autorităților europene.
Schimbarea denumirii este la fel de importantă din perspectiva comunicării comerciale. Expresia Full Self-Driving poate sugera unui cumpărător că automobilul este capabil să se conducă singur, deși sistemul necesită supravegherea permanentă a șoferului. Noul nume, Tesla Assisted Driving, descrie mai fidel caracterul tehnologiei: un sistem avansat de asistență, nu o soluție de conducere complet autonomă.
RDW precizează că modificarea numelui nu schimbă funcționalitatea fundamentală a sistemului. Șoferul rămâne responsabil pentru controlul vehiculului, iar actualizarea este distribuită prin software, fără să necesite intervenții hardware pentru automobilele compatibile echipate cu generația HW4 sau mai nouă.
De ce Germania și alte state europene au cerut modificări înaintea aprobării
Viteza a fost unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Tesla și autoritățile europene. În iunie 2026, Suedia a solicitat eliminarea posibilității de a configura viteze peste limita legală, în timp ce organizații de siguranță rutieră din Belgia au semnalat comportamente problematice în zone urbane cu restricții de 30 km/h. Franța a exprimat, la rândul său, rezerve privind recunoașterea omologării olandeze, iar Germania a condiționat susținerea aprobării europene de modificări referitoare la denumire și la viteza maximă configurabilă.
Olanda a aprobat sistemul în aprilie 2026, iar o serie de state europene au acceptat ulterior omologarea respectivă în condițiile aplicabile. La 16 noiembrie, RDW a comunicat și aprobarea unor modificări suplimentare privind avertizarea șoferilor neatenți și reducerea utilizării incorecte a asistenței. Procedura pentru o aprobare valabilă la nivelul întregii Uniuni Europene este însă în continuare în desfășurare.
Pentru România, implicațiile sunt evidente. Pe un drum național cu limita de 90 km/h, o marjă de 10% ar corespunde unei viteze de 99 km/h, iar pe o autostradă limitată la 130 km/h ar însemna 143 km/h. Niciuna dintre aceste valori nu devine automat legală doar pentru că software-ul permite configurarea ei. Limitele de circulație și eventualele sancțiuni rămân stabilite de legislația rutieră, nu de meniul unui automobil.
Mai există și o problemă tehnică importantă: eficiența unei limite configurabile depinde de identificarea corectă a restricțiilor de viteză. Dacă automobilul interpretează greșit un indicator, utilizează date cartografice depășite sau nu recunoaște o restricție temporară, marja de 10% nu garantează respectarea vitezei legale. Această situație este relevantă inclusiv pentru drumurile românești, unde limitările temporare din zonele de lucrări și schimbările frecvente ale regimului de circulație pot complica funcționarea sistemelor automate.
Decizia finală privind extinderea aprobării Tesla Assisted Driving în Uniunea Europeană urmează să fie analizată prin procedurile comunitare, fără ca disponibilitatea imediată în România să fie garantată. Modificările aprobate în Olanda arată însă că producătorii de automobile inteligente trebuie să își adapteze sistemele nu doar la posibilitățile tehnice ale vehiculelor, ci și la cerințele de siguranță și legislația fiecărei piețe. În cazul Tesla, reducerea marjei de viteză și schimbarea denumirii reprezintă pași importanți către această adaptare.