De la 150 km/h pe un drum limitat la 100 km/h, la o marjă de maximum 10%

Potrivit informațiilor confirmate de RDW, versiunea anterioară a sistemului permitea configurarea unei marje de viteză de până la 50% peste limita detectată. Astfel, pe un drum cu limita de 100 km/h, software-ul putea accepta o viteză de până la 150 km/h, în timp ce într-o zonă urbană limitată la 30 km/h, valoarea putea ajunge la 45 km/h. Este important de precizat că această posibilitate tehnică nu transforma depășirea limitei într-un comportament legal, iar responsabilitatea respectării regulilor de circulație revenea în continuare conducătorului auto.

Actualizarea reduce marja maximă la 10%, ceea ce ar permite configurarea a cel mult 110 km/h pentru un sector limitat la 100 km/h sau 33 km/h într-o zonă de 30 km/h. Mai mult, sistemul revine automat la o marjă de 0% la fiecare pornire a automobilului, iar alte funcții legate de viteză sunt dezactivate implicit. Aceste modificări urmăresc să reducă riscul utilizării asistenței la conducere într-un mod incompatibil cu cerințele autorităților europene.

Schimbarea denumirii este la fel de importantă din perspectiva comunicării comerciale. Expresia Full Self-Driving poate sugera unui cumpărător că automobilul este capabil să se conducă singur, deși sistemul necesită supravegherea permanentă a șoferului. Noul nume, Tesla Assisted Driving, descrie mai fidel caracterul tehnologiei: un sistem avansat de asistență, nu o soluție de conducere complet autonomă.

RDW precizează că modificarea numelui nu schimbă funcționalitatea fundamentală a sistemului. Șoferul rămâne responsabil pentru controlul vehiculului, iar actualizarea este distribuită prin software, fără să necesite intervenții hardware pentru automobilele compatibile echipate cu generația HW4 sau mai nouă.

De ce Germania și alte state europene au cerut modificări înaintea aprobării

Viteza a fost unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Tesla și autoritățile europene. În iunie 2026, Suedia a solicitat eliminarea posibilității de a configura viteze peste limita legală, în timp ce organizații de siguranță rutieră din Belgia au semnalat comportamente problematice în zone urbane cu restricții de 30 km/h. Franța a exprimat, la rândul său, rezerve privind recunoașterea omologării olandeze, iar Germania a condiționat susținerea aprobării europene de modificări referitoare la denumire și la viteza maximă configurabilă.

Olanda a aprobat sistemul în aprilie 2026, iar o serie de state europene au acceptat ulterior omologarea respectivă în condițiile aplicabile. La 16 noiembrie, RDW a comunicat și aprobarea unor modificări suplimentare privind avertizarea șoferilor neatenți și reducerea utilizării incorecte a asistenței. Procedura pentru o aprobare valabilă la nivelul întregii Uniuni Europene este însă în continuare în desfășurare.

Pentru România, implicațiile sunt evidente. Pe un drum național cu limita de 90 km/h, o marjă de 10% ar corespunde unei viteze de 99 km/h, iar pe o autostradă limitată la 130 km/h ar însemna 143 km/h. Niciuna dintre aceste valori nu devine automat legală doar pentru că software-ul permite configurarea ei. Limitele de circulație și eventualele sancțiuni rămân stabilite de legislația rutieră, nu de meniul unui automobil.