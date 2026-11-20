În grila prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017, un secretar debutant cu studii superioare, încadrat la gradația 0, are un salariu de bază de 5.691 de lei brut lunar. Gradația 0 corespunde unei vechimi în muncă mai mici de trei ani, astfel că nu orice persoană care se angajează pentru prima dată într-o școală intră automat în această categorie.

Orientativ, acest salariu de bază înseamnă aproximativ 3.329 de lei net, într-un calcul simplificat, cu contribuțiile și impozitul standard, fără deduceri personale sau alte drepturi salariale. Valoarea nu reprezintă un salariu net garantat, deoarece situația fiscală și componentele venitului pot diferi de la un angajat la altul.

Pentru aceeași categorie de studii și gradația 0, grila prevede salarii de bază de 5.960 de lei brut pentru gradul III, 6.184 de lei pentru gradul II și 6.480 de lei pentru gradul I. Aceste valori permit compararea gradelor profesionale fără a introduce diferențele suplimentare rezultate din vechime.

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Ce salarii au secretarii cu experiență și secretarii-șefi

Gradul profesional nu trebuie confundat cu gradația de vechime, chiar dacă ambele influențează salarizarea. Un angajat cu mulți ani de muncă poate avea un salariu de bază mai mare decât valoarea înscrisă în grilă pentru gradația 0 a funcției sale.

Un exemplu concret apare în lista salarială publicată de Școala Gimnazială „Nestor Oprean” nr. 2 din Sânnicolau Mare pentru martie 2026. Un secretar gradul II, cu studii medii și vechime de peste 25 de ani, figurează cu un salariu de bază de 6.682 de lei brut, la care se adaugă indemnizația de hrană de 347 de lei, rezultând 7.029 de lei brut.

În aceeași școală, postul de secretar-șef cu studii superioare este trecut cu un salariu de bază de 8.250 de lei brut. Cu indemnizația de hrană inclusă, venitul brut înscris în document ajunge la 8.597 de lei, însă aceste valori descriu încadrările respective și nu reprezintă medii naționale.