Cât câștigă o secretară de școală. Salariul și beneficiile angajaților care se ocupă de dosarele elevilor
Un secretar de școală debutant, cu studii superioare și fără vechime în muncă, are un salariu de bază de 5.691 de lei brut. Pentru angajații cu experiență, veniturile cresc în funcție de gradul profesional și vechime, iar un secretar-șef poate avea un salariu de bază de peste 8.000 de lei brut. Suma încasată depinde de încadrare și de drepturile suplimentare pentru care sunt îndeplinite condițiile legale.
Cât câștigă un secretar debutant
Secretarii din școlile de stat fac parte din personalul didactic auxiliar, iar salariile lor sunt stabilite prin legislația salarizării personalului plătit din fonduri publice. Nivelul studiilor cerute pentru post, gradul profesional și vechimea în muncă influențează suma de pe fluturaș.
În grila prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017, un secretar debutant cu studii superioare, încadrat la gradația 0, are un salariu de bază de 5.691 de lei brut lunar. Gradația 0 corespunde unei vechimi în muncă mai mici de trei ani, astfel că nu orice persoană care se angajează pentru prima dată într-o școală intră automat în această categorie.
Orientativ, acest salariu de bază înseamnă aproximativ 3.329 de lei net, într-un calcul simplificat, cu contribuțiile și impozitul standard, fără deduceri personale sau alte drepturi salariale. Valoarea nu reprezintă un salariu net garantat, deoarece situația fiscală și componentele venitului pot diferi de la un angajat la altul.
Pentru aceeași categorie de studii și gradația 0, grila prevede salarii de bază de 5.960 de lei brut pentru gradul III, 6.184 de lei pentru gradul II și 6.480 de lei pentru gradul I. Aceste valori permit compararea gradelor profesionale fără a introduce diferențele suplimentare rezultate din vechime.
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Ce salarii au secretarii cu experiență și secretarii-șefi
Gradul profesional nu trebuie confundat cu gradația de vechime, chiar dacă ambele influențează salarizarea. Un angajat cu mulți ani de muncă poate avea un salariu de bază mai mare decât valoarea înscrisă în grilă pentru gradația 0 a funcției sale.
Un exemplu concret apare în lista salarială publicată de Școala Gimnazială „Nestor Oprean” nr. 2 din Sânnicolau Mare pentru martie 2026. Un secretar gradul II, cu studii medii și vechime de peste 25 de ani, figurează cu un salariu de bază de 6.682 de lei brut, la care se adaugă indemnizația de hrană de 347 de lei, rezultând 7.029 de lei brut.
În aceeași școală, postul de secretar-șef cu studii superioare este trecut cu un salariu de bază de 8.250 de lei brut. Cu indemnizația de hrană inclusă, venitul brut înscris în document ajunge la 8.597 de lei, însă aceste valori descriu încadrările respective și nu reprezintă medii naționale.
Secretarul-șef ocupă o funcție de conducere didactică auxiliară, pentru care se aplică reguli distincte de salarizare. Hotărârea Guvernului nr. 38/2024 stabilește salariile aferente acestor funcții în raport cu categoria și dimensiunea unității de învățământ, iar trecerea pe un asemenea post nu se produce automat prin acumularea vechimii.
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Ce beneficii se adaugă și unde poți verifica venitul
Indemnizația de hrană este unul dintre drepturile care pot completa venitul personalului din secretariatele școlilor. În 2026, articolul 18 din Legea salarizării prevede acordarea a 347 de lei lunar personalului eligibil ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 de lei net inclusiv.
Această sumă nu înseamnă 347 de lei net adăugați automat în cont, deoarece i se aplică tratamentul fiscal prevăzut de lege. Acordarea indemnizației ține și de timpul efectiv lucrat, iar persoanele care beneficiază de alte drepturi de hrană potrivit legislației specifice nu primesc simultan această indemnizație.
Nici sporurile și majorările nu se acordă tuturor angajaților doar pentru că lucrează într-un secretariat. Fiecare componentă salarială trebuie să aibă un temei legal, iar persoana încadrată trebuie să îndeplinească cerințele pentru acordarea ei.
Dacă vrei să verifici salariul unui asemenea post, consultă secțiunea de transparență salarială de pe site-ul școlii și condițiile din anunțul de angajare. Listele publice pot prezenta separat funcția, studiile, salariul de bază și drepturile suplimentare, dar sumele brute afișate nu trebuie confundate cu venitul net individual.