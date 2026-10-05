Prima de pensionare a profesorilor, în așteptarea unui răspuns. Ce se întâmplă cu plata celor două salarii de bază
Plata primei de pensionare pentru profesori nu are un calendar anunțat, deși sindicatele solicită acordarea celor două salarii de bază prevăzute de lege. Întrebat despre sursa de finanțare, ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a spus că Ministerul Finanțelor va răspunde solicitărilor. Declarația vine în contextul în care aplicarea prevederii din legea educației fusese amânată până la începutul anului școlar 2026-2027, iar legislația fiscal-bugetară cuprinde restricții privind drepturile acordate la pensionare în acest an.
Ce a răspuns Mihai Dimian despre plata primei
Ministrul a fost întrebat duminică, 4 octombrie, la emisiunea InfoEdu de la TVR Info, despre cererile primite și despre banii necesari plății. În răspunsul redat de Edupedu.ro, Mihai Dimian a trimis clarificarea către Ministerul Finanțelor.
„Ministerul de Finanțe va răspunde la aceste solicitări, dacă ele au fost sau nu amânate prin ordonanța de urgență dată la începutul anului, înainte de a fi eu ministru. Dumnealor vor răspunde la acest lucru”, a declarat ministrul.
Mihai Dimian a vorbit apoi despre alte obligații de plată ale ministerului, inclusiv despre sumele stabilite prin hotărâri judecătorești. El nu a indicat însă o dată pentru achitarea primei de pensionare și nici sursa bugetară din care aceasta ar urma să fie plătită.
„Pe de altă parte, vreau să precizez că hotărârile judecătorești care nu au fost plătite în 2025 s-au plătit în 2026. Hotărârile judecătorești pentru 2026 au fost plătite în 2026, la fel și ordonanța de urgență. Deci, ceea ce ne-am propus să plătim în acest an am plătit. Dacă am anumite limitări legale în a face plăți, asta este o altă discuție și, repet, se va răspunde de către Guvern prin menționarea prevederilor legale”, a precizat acesta.
Citește și: Profesorii care lucrează peste 40 de ore ar putea primi bani în plus. Propunerea ministrului Educației
Cine este vizat de prima de două salarii de bază
Prima este prevăzută la articolul 229 alineatul (14) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Textul se referă la personalul din învățământul preuniversitar care se pensionează la împlinirea vârstei standard, nu la orice situație de ieșire la pensie.
„Personalul din învățământul preuniversitar care se pensionează la împlinirea vârstei standard beneficiază de o primă în cuantum de două salarii de bază ale persoanei, care se acordă la data încetării de drept a contractului individual de muncă”, prevede legea.
Suma nu este aceeași pentru toți beneficiarii. Calculul se raportează la salariul de bază al persoanei, iar condiția privind încetarea de drept a contractului de muncă trebuie analizată împreună cu data de la care prevederea devine aplicabilă.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și FSE „Spiru Haret” susțin că dreptul trebuie acordat începând cu anul școlar 2026-2027. Cele două organizații au cerut Ministerului Educației să precizeze sursa de finanțare, după ce școlile au primit solicitări din partea angajaților care se pensionează, potrivit documentului prezentat de Edupedu.ro.
Ce prevederi legale contează pentru acordarea banilor
Articolul LVII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare a amânat intrarea în vigoare a dispoziției privind prima până la începutul anului școlar 2026-2027. Acesta este termenul pe care îl invocă sindicatele în solicitările lor.
Aceeași lege conține însă și o restricție generală pentru anul 2026. Articolul XXIV alineatul (1) stabilește că instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, nu acordă ajutoare, indemnizații sau alte drepturi la ieșirea la pensie.
Prin urmare, expirarea amânării din legea educației trebuie analizată împreună cu această dispoziție fiscal-bugetară. Declarația ministrului nu anunță deblocarea plăților, ci un răspuns al Guvernului privind prevederile legale aplicabile.
Mihai Dimian nu a prezentat în intervenția citată un mecanism de finanțare sau un termen de soluționare a cererilor. Poziția sindicatelor rămâne că personalul care îndeplinește condițiile legale trebuie să beneficieze de primă.
Citește și: România riscă să rămână fără profesori. Aproape o treime dintre dascăli au peste 50 de ani
Ce le recomandă sindicatele celor care se pensionează
FSE „Spiru Haret” a transmis un model de cerere pentru solicitarea primei la unitatea de învățământ. FSLI recomandă, de asemenea, depunerea unei cereri scrise la registratura școlii, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile privind pensionarea și încetarea contractului.
„Persoanele interesate pot depune o cerere în scris la registratura unității de învățământ, pentru a beneficia de acest drept, în măsura în care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege”, precizează FSLI.
Federația indică pensionarea la împlinirea vârstei standard și încetarea de drept a contractului după expirarea prorogării articolului 229 alineatul (14). Totodată, avertizează că „acordarea indemnizației va fi posibilă doar în cazul în care nu intervine o nouă prorogare a dispozițiilor legale mai sus citate”.
Depunerea cererii consemnează solicitarea angajatului, dar nu echivalează cu anunțarea unei date de plată. Pentru achitarea efectivă a celor două salarii de bază, răspunsul privind cadrul legal și finanțarea este încă așteptat.