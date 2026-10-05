Prima de pensionare a profesorilor, în așteptarea unui răspuns. Ce se întâmplă cu plata celor două salarii de bază

„Ministerul de Finanțe va răspunde la aceste solicitări, dacă ele au fost sau nu amânate prin ordonanța de urgență dată la începutul anului, înainte de a fi eu ministru. Dumnealor vor răspunde la acest lucru”, a declarat ministrul.

Mihai Dimian a vorbit apoi despre alte obligații de plată ale ministerului, inclusiv despre sumele stabilite prin hotărâri judecătorești. El nu a indicat însă o dată pentru achitarea primei de pensionare și nici sursa bugetară din care aceasta ar urma să fie plătită.

„Pe de altă parte, vreau să precizez că hotărârile judecătorești care nu au fost plătite în 2025 s-au plătit în 2026. Hotărârile judecătorești pentru 2026 au fost plătite în 2026, la fel și ordonanța de urgență. Deci, ceea ce ne-am propus să plătim în acest an am plătit. Dacă am anumite limitări legale în a face plăți, asta este o altă discuție și, repet, se va răspunde de către Guvern prin menționarea prevederilor legale”, a precizat acesta.

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Cine este vizat de prima de două salarii de bază

Prima este prevăzută la articolul 229 alineatul (14) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Textul se referă la personalul din învățământul preuniversitar care se pensionează la împlinirea vârstei standard, nu la orice situație de ieșire la pensie.

„Personalul din învățământul preuniversitar care se pensionează la împlinirea vârstei standard beneficiază de o primă în cuantum de două salarii de bază ale persoanei, care se acordă la data încetării de drept a contractului individual de muncă”, prevede legea.

Suma nu este aceeași pentru toți beneficiarii. Calculul se raportează la salariul de bază al persoanei, iar condiția privind încetarea de drept a contractului de muncă trebuie analizată împreună cu data de la care prevederea devine aplicabilă.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și FSE „Spiru Haret” susțin că dreptul trebuie acordat începând cu anul școlar 2026-2027. Cele două organizații au cerut Ministerului Educației să precizeze sursa de finanțare, după ce școlile au primit solicitări din partea angajaților care se pensionează, potrivit documentului prezentat de Edupedu.ro.

Ce prevederi legale contează pentru acordarea banilor

Articolul LVII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare a amânat intrarea în vigoare a dispoziției privind prima până la începutul anului școlar 2026-2027. Acesta este termenul pe care îl invocă sindicatele în solicitările lor.

Aceeași lege conține însă și o restricție generală pentru anul 2026. Articolul XXIV alineatul (1) stabilește că instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, nu acordă ajutoare, indemnizații sau alte drepturi la ieșirea la pensie.