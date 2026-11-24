Controlul vizează procedurile administrative prin care studenții sunt înmatriculați, urmează studiile și susțin examenele, inclusiv examenul de licență. Vor fi verificate și gestionarea formularelor de diplomă, eliberarea actelor de studii și corectitudinea evidențelor universitare.

MEC a precizat că verificările includ „corectitudinea datelor introduse de universități în Registrul Matricol Unic (RMU), inclusiv rectificările făcute ulterior”.

Ancheta difuzată luni seară prezintă înregistrări cu camera ascunsă în care Simona Vasilache, cadru didactic la ASE, susține că ar putea intermedia obținerea unei diplome de licență „originale” pentru 3.000 de euro. În discuțiile prezentate, aceasta face referire la Universitatea Nicolae Titulescu.

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Cine răspunde de eliberarea diplomelor și aplicarea timbrului sec

Ministerul a explicat responsabilitățile instituțiilor implicate în gestionarea actelor de studii. Potrivit precizărilor MEC, universitățile răspund de admiterea, școlarizarea și evaluarea studenților, de organizarea examenului de licență și de completarea și eliberarea diplomelor.

„Rectorul instituției de învățământ superior acreditate este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activității de gestionare a actelor de studii și a documentelor universitare de către instituție, precum și de corectitudinea datelor înscrise”, a transmis ministerul.

MEC stabilește regimul actelor de studii și avizează necesarul de formulare, pe baza înregistrărilor din RMU. Formularele sunt tipărite de Imprimeria Națională, iar documentele sunt eliberate prin serviciile de acte de studii ale universităților.

Ministerul a precizat că ștampila și timbrul sec sunt aplicate de instituțiile de învățământ superior. Explicația vine după ce, în înregistrările difuzate, profesoara descrie o presupusă deplasare la minister pentru ștanțarea documentelor.