Controale la trei universități după ancheta despre diplome de licență de 3.000 de euro. Ce verifică Ministerul Educației
Ministerul Educației și Cercetării a dispus verificări la trei universități, după o anchetă Observator despre presupusa obținere a unor diplome de licență contra cost, fără cursuri și examene. Corpul de control va verifica parcursul studenților, eliberarea diplomelor și datele introduse în Registrul Matricol Unic, inclusiv modificările ulterioare.
Ce universități sunt vizate de verificări
Ministerul a anunțat marți după-amiază, 24 noiembrie, că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public. Instituțiile menționate în anchetă sunt Academia de Studii Economice din București, Universitatea Nicolae Titulescu și Universitatea Titu Maiorescu, relatează Edupedu.ro.
Controlul vizează procedurile administrative prin care studenții sunt înmatriculați, urmează studiile și susțin examenele, inclusiv examenul de licență. Vor fi verificate și gestionarea formularelor de diplomă, eliberarea actelor de studii și corectitudinea evidențelor universitare.
MEC a precizat că verificările includ „corectitudinea datelor introduse de universități în Registrul Matricol Unic (RMU), inclusiv rectificările făcute ulterior”.
Ancheta difuzată luni seară prezintă înregistrări cu camera ascunsă în care Simona Vasilache, cadru didactic la ASE, susține că ar putea intermedia obținerea unei diplome de licență „originale” pentru 3.000 de euro. În discuțiile prezentate, aceasta face referire la Universitatea Nicolae Titulescu.
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Cine răspunde de eliberarea diplomelor și aplicarea timbrului sec
Ministerul a explicat responsabilitățile instituțiilor implicate în gestionarea actelor de studii. Potrivit precizărilor MEC, universitățile răspund de admiterea, școlarizarea și evaluarea studenților, de organizarea examenului de licență și de completarea și eliberarea diplomelor.
„Rectorul instituției de învățământ superior acreditate este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activității de gestionare a actelor de studii și a documentelor universitare de către instituție, precum și de corectitudinea datelor înscrise”, a transmis ministerul.
MEC stabilește regimul actelor de studii și avizează necesarul de formulare, pe baza înregistrărilor din RMU. Formularele sunt tipărite de Imprimeria Națională, iar documentele sunt eliberate prin serviciile de acte de studii ale universităților.
Ministerul a precizat că ștampila și timbrul sec sunt aplicate de instituțiile de învățământ superior. Explicația vine după ce, în înregistrările difuzate, profesoara descrie o presupusă deplasare la minister pentru ștanțarea documentelor.
Procedura de avizare începe cu solicitarea universităților privind necesarul de acte pentru absolvenții promoției respective. MEC analizează cererile în raport cu legislația aplicabilă la înmatriculare și cu înregistrările din sistemele informatice, apoi transmite avizul către Imprimeria Națională și instituțiile solicitante.
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Ce a comunicat ASE despre profesoara din anchetă
Academia de Studii Economice a transmis că Simona Vasilache are contractul de muncă suspendat din 7 mai 2024 și se află în concediu pentru creșterea copilului. Universitatea precizează că, anterior suspendării, au fost începute proceduri de cercetare disciplinară în urma unor sesizări ale studenților privind conduita și etica academică. Cercetarea disciplinară este, la rândul său, suspendată.
ASE a mai anunțat că a depus, în octombrie 2024, o plângere penală pentru fals material în înscrisuri, uz de fals și înșelăciune. Instituția spune că, pe 18 noiembrie 2026, a fost informată de Parchet despre începerea urmăririi penale față de profesoară pentru luare de mită și trafic de influență.
Universitatea susține că presupusul mecanism prezentat în reportaj „nu are legătură cu conducerea, personalul administrativ sau procedurile academice ale universității noastre”.
Ministerul a anunțat și măsurile pe care le va lua în funcție de rezultatul controlului.
„Dacă verificările vor confirma nereguli, Ministerul Educației și Cercetării va sesiza instituțiile competente și va lua toate măsurile legale, inclusiv pentru anularea actelor de studii obținute fraudulos.”