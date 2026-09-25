Pozele perfecte ale locuințelor pot ascunde o realitate complet diferită. Cum ar putea legislația europeană privind inteligența artificială să combată fenomenul „housefishing”

Cum funcționează „housefishing” și de ce poate induce în eroare cumpărătorii

În mod tradițional, agenții imobiliari pregătesc locuințele pentru fotografiere, folosind mobilier, decorațiuni și iluminat pentru a le face mai atractive. Inteligența artificială permite realizarea aceluiași lucru în câteva minute, fără ca proprietatea să fie amenajată fizic. Un apartament gol poate fi prezentat complet mobilat, iar o încăpere întunecată poate deveni, în fotografii, un spațiu luminos și primitor.

Problema apare atunci când modificările nu se limitează la decor. Instrumentele AI pot schimba proporțiile unei camere, pot adăuga ferestre inexistente sau pot înlocui instalațiile și electrocasnicele vechi cu unele moderne. Astfel, imaginile nu mai ilustrează doar potențialul unei locuințe, ci pot crea o reprezentare inexactă a proprietății.

Euronews prezintă cazul unui utilizator de Reddit din Irlanda care a publicat, pe 22 septembrie, fotografii comparative ale unei case. În imaginile modificate cu AI apăreau mobilier, plante și decorațiuni, deși locuința reală era goală. Mai mult, canapeaua generată digital bloca scările, iar peretele sufrageriei părea mai mare decât în realitate.

Steven Lee, reprezentant al Professional Institute of Real Estate Agents, consideră că amenajarea virtuală poate fi comparată cu pregătirea tradițională a unei proprietăți pentru vizionare, diferența fiind că tehnologia reduce timpul și costurile. Totuși, această practică devine problematică atunci când cumpărătorii nu sunt informați despre modificări și ajung să creadă că imaginile reflectă fidel locuința.

Riscurile sunt mai mari pentru persoanele care caută o proprietate într-un alt oraș sau într-o altă țară și nu o pot vizita înainte de a lua o decizie. Reprezentanții organizațiilor pentru protecția consumatorilor atrag atenția că nu toți utilizatorii pot identifica imaginile artificiale și că acestea ar trebui însoțite de avertismente clare.

Ce prevede legislația europeană privind imaginile generate cu AI

Regulamentul european privind inteligența artificială, cunoscut drept AI Act introduce obligații de transparență pentru anumite categorii de conținut artificial. Normele relevante din articolul 50 au devenit aplicabile la 2 august 2026 și vizează atât furnizorii sistemelor AI, cât și persoanele sau companiile care le utilizează în situațiile prevăzute de regulament.

Furnizorii sistemelor care generează imagini trebuie să se asigure că rezultatele pot fi identificate ca fiind artificiale prin marcaje detectabile automat. În cazul utilizatorilor profesioniști care publică imagini manipulate ce intră în categoria conținutului de tip deepfake, regulamentul prevede și obligații de informare vizibilă a publicului.