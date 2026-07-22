Praful îți fură energia gratis: cum menții randamentul maxim al panourilor fotovoltaice

Cum îți dai seama că panourile au nevoie de curățare

Primul indiciu apare în aplicația invertorului. Compară producția actuală cu valorile obținute în zile similare. Ține cont de temperatură, nori și durata expunerii la soare. Dacă observi o scădere constantă care nu poate fi explicată prin vreme, verifică vizual suprafața modulelor.

Nu te baza exclusiv pe aspect. Un strat fin de praf poate fi greu de observat de la sol. Poate influența însă producția zilnică de energie. Depunerile neuniforme sunt și mai problematice. O zonă acoperită de frunze sau murdărie poate umbri anumite celule, chiar dacă restul panoului pare curat.

Verifică panourile după perioade lungi fără ploaie. Fă același lucru după furtuni cu praf, lucrări de construcție în apropiere sau episoade cu mult polen. Dacă locuiești lângă un drum circulat, un teren agricol sau o zonă industrială, depunerile se pot acumula mai repede.

Nu există un calendar universal. Unele instalații pot avea nevoie de curățare o dată sau de două ori pe an. Altele trebuie verificate mai des. Poziția acoperișului, înclinația panourilor și condițiile locale sunt decisive.

Cum cureți panourile fără să le deteriorezi

Alege o perioadă răcoroasă a zilei. Curăță panourile dimineața devreme sau seara. Nu turna apă rece pe sticla încinsă de soare. Diferența mare de temperatură poate provoca tensiuni în material. Evită și zilele foarte călduroase, deoarece apa se evaporă rapid și lasă urme.

Folosește apă curată și un accesoriu moale. Nu utiliza perii rigide, bureți abrazivi sau raclete metalice. Acestea pot zgâria stratul protector. Evită solvenții și detergenții agresivi. Respectă întotdeauna recomandările producătorului panourilor, inclusiv condițiile prevăzute în garanție.

Un instrument telescopic îți permite să lucrezi dintr-o poziție sigură. Ștergătorul Leifheit 4in1 Telescope, prezentat drept soluție pentru suprafețe fotovoltaice, folosește o husă din microfibră. Aceasta poate îndepărta praful și polenul fără să zgârie sticla. Marginile husei pot curăța și rama din aluminiu.