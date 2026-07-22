Praful îți fură energia gratis: cum menții randamentul maxim al panourilor fotovoltaice
Un sistem fotovoltaic nu încetează să funcționeze atunci când panourile se murdăresc. Va produce însă mai puțină energie. Praful, polenul, funinginea, frunzele și urmele lăsate de păsări pot bloca o parte din lumina care ajunge la celulele solare. Departamentul pentru Energie al Statelor Unite arată, într-un ghid dedicat întreținerii sistemelor fotovoltaice, că verificările regulate ajută instalația să funcționeze corect și reduc riscurile provocate de murdărie, microfisuri sau coroziune.
Problema devine mai vizibilă vara. Perioadele fără ploaie favorizează acumularea prafului. Polenul se poate lipi de suprafața sticlei. Ploile scurte nu spală întotdeauna panourile. Uneori lasă în urmă o peliculă de murdărie și depuneri minerale. Dacă ai investit în panouri fotovoltaice, întreținerea devine o etapă importantă pentru protejarea investiției.
Cum îți dai seama că panourile au nevoie de curățare
Primul indiciu apare în aplicația invertorului. Compară producția actuală cu valorile obținute în zile similare. Ține cont de temperatură, nori și durata expunerii la soare. Dacă observi o scădere constantă care nu poate fi explicată prin vreme, verifică vizual suprafața modulelor.
Nu te baza exclusiv pe aspect. Un strat fin de praf poate fi greu de observat de la sol. Poate influența însă producția zilnică de energie. Depunerile neuniforme sunt și mai problematice. O zonă acoperită de frunze sau murdărie poate umbri anumite celule, chiar dacă restul panoului pare curat.
Verifică panourile după perioade lungi fără ploaie. Fă același lucru după furtuni cu praf, lucrări de construcție în apropiere sau episoade cu mult polen. Dacă locuiești lângă un drum circulat, un teren agricol sau o zonă industrială, depunerile se pot acumula mai repede.
Nu există un calendar universal. Unele instalații pot avea nevoie de curățare o dată sau de două ori pe an. Altele trebuie verificate mai des. Poziția acoperișului, înclinația panourilor și condițiile locale sunt decisive.
Cum cureți panourile fără să le deteriorezi
Alege o perioadă răcoroasă a zilei. Curăță panourile dimineața devreme sau seara. Nu turna apă rece pe sticla încinsă de soare. Diferența mare de temperatură poate provoca tensiuni în material. Evită și zilele foarte călduroase, deoarece apa se evaporă rapid și lasă urme.
Folosește apă curată și un accesoriu moale. Nu utiliza perii rigide, bureți abrazivi sau raclete metalice. Acestea pot zgâria stratul protector. Evită solvenții și detergenții agresivi. Respectă întotdeauna recomandările producătorului panourilor, inclusiv condițiile prevăzute în garanție.
Un instrument telescopic îți permite să lucrezi dintr-o poziție sigură. Ștergătorul Leifheit 4in1 Telescope, prezentat drept soluție pentru suprafețe fotovoltaice, folosește o husă din microfibră. Aceasta poate îndepărta praful și polenul fără să zgârie sticla. Marginile husei pot curăța și rama din aluminiu.
Instrumentul include și o lamă flexibilă din cauciuc. Aceasta îndepărtează apa și reduce apariția dârelor. Coada telescopică și articulația reglabilă ajută la atingerea suprafețelor aflate la înălțime. Husa este detașabilă și poate fi spălată la 40 de grade Celsius.
Nu folosi un aparat de spălat cu presiune. Jetul puternic poate afecta garniturile, conexiunile sau suprafața modulelor. Nu călca pe panouri. Chiar dacă sticla nu se sparge imediat, presiunea poate provoca microfisuri invizibile.
Siguranța este mai importantă decât energia recuperată
Nu urca pe un acoperiș umed sau foarte înclinat. O economie mică de energie nu justifică riscul unei căderi. Dacă panourile nu pot fi curățate de la sol, apelează la o firmă specializată. Profesioniștii au echipamente de protecție și pot verifica simultan cablurile, ramele și sistemul de prindere.
O inspecție tehnică este recomandată dacă observi fisuri, zone decolorate, cabluri desprinse sau urme de coroziune. Nu încerca să repari singur componentele electrice. Sistemul poate produce tensiune chiar și atunci când alimentarea locuinței este oprită.
Urmărește periodic datele din aplicația invertorului. Notează producția după curățare. Astfel poți afla dacă intervenția a avut un efect real. Poți stabili și un calendar adaptat instalației tale, în loc să cureți panourile inutil.
Întreținerea corectă protejează randamentul și prelungește durata de utilizare a sistemului. Este un pas simplu, dar important pentru independența energetică. Panourile curate captează mai bine lumina, iar verificările regulate te ajută să identifici problemele înainte ca acestea să devină costisitoare.