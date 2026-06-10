Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea în 2026

Legislația face o diferență clară între anularea permisului și retragerea acestuia din motive medicale. Anularea apare în situații prevăzute de Codul Rutier sau de Codul Penal, în timp ce în cazul diabetului este analizată aptitudinea medicală a șoferului.

Normele aplicabile sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.162/2010 privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Aceste reguli prevăd condițiile în care o persoană cu diabet poate obține sau reînnoi permisul de conducere.

Dacă un conducător auto este declarat inapt din punct de vedere medical sau psihologic, permisul poate fi retras. Redobândirea acestuia este posibilă doar după ce problema medicală care a stat la baza retragerii nu mai există.

Hipoglicemia, principalul risc analizat de medici

În evaluarea șoferilor cu diabet, atenția este concentrată asupra hipoglicemiei. Aceasta reprezintă scăderea nivelului glicemiei și poate provoca reacții întârziate, confuzie, tulburări de vedere, pierderea controlului asupra mișcărilor sau chiar pierderea stării de conștiență.

La volan, astfel de simptome pot avea consecințe grave, mai ales în cazul vehiculelor de mare tonaj sau al celor care transportă pasageri.

Persoanele care urmează tratamente cu risc de hipoglicemie, cum sunt insulina sau anumite medicamente antidiabetice, trebuie să treacă printr-o evaluare medicală. Acestea trebuie să demonstreze că înțeleg riscurile asociate bolii și că pot recunoaște semnele unei eventuale scăderi a glicemiei.

Dacă această capacitate nu poate fi demonstrată, permisul nu poate fi eliberat sau reînnoit.