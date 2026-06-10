Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea în 2026
Un accident rutier grav produs recent în Constanța a readus în atenția publică o temă care îi privește pe mulți șoferi diagnosticați cu diabet. Evenimentul a implicat mai multe vehicule, inclusiv un autobuz, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor apărute, șoferul unui TIR ar fi suferit o criză glicemică înainte de producerea accidentului. Cazul a generat numeroase întrebări legate de dreptul persoanelor cu diabet de a conduce și de condițiile impuse de legislația aflată în vigoare în 2026.
- Diabetul nu duce automat la pierderea permisului de conducere
- Hipoglicemia, principalul risc analizat de medici
- Ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii cu diabet
- Reguli mai stricte pentru șoferii profesioniști
- Diabetul de tip 1 nu exclude dreptul de a conduce
- Ce valabilitate poate avea permisul unui șofer cu diabet
Diabetul nu duce automat la pierderea permisului de conducere
Una dintre cele mai frecvente nelămuriri este dacă diagnosticul de diabet poate duce automat la anularea permisului auto. Potrivit regulilor actuale, simpla existență a acestei afecțiuni nu înseamnă pierderea dreptului de a conduce.
Legislația face o diferență clară între anularea permisului și retragerea acestuia din motive medicale. Anularea apare în situații prevăzute de Codul Rutier sau de Codul Penal, în timp ce în cazul diabetului este analizată aptitudinea medicală a șoferului.
Normele aplicabile sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.162/2010 privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Aceste reguli prevăd condițiile în care o persoană cu diabet poate obține sau reînnoi permisul de conducere.
Dacă un conducător auto este declarat inapt din punct de vedere medical sau psihologic, permisul poate fi retras. Redobândirea acestuia este posibilă doar după ce problema medicală care a stat la baza retragerii nu mai există.
Hipoglicemia, principalul risc analizat de medici
În evaluarea șoferilor cu diabet, atenția este concentrată asupra hipoglicemiei. Aceasta reprezintă scăderea nivelului glicemiei și poate provoca reacții întârziate, confuzie, tulburări de vedere, pierderea controlului asupra mișcărilor sau chiar pierderea stării de conștiență.
La volan, astfel de simptome pot avea consecințe grave, mai ales în cazul vehiculelor de mare tonaj sau al celor care transportă pasageri.
Persoanele care urmează tratamente cu risc de hipoglicemie, cum sunt insulina sau anumite medicamente antidiabetice, trebuie să treacă printr-o evaluare medicală. Acestea trebuie să demonstreze că înțeleg riscurile asociate bolii și că pot recunoaște semnele unei eventuale scăderi a glicemiei.
Dacă această capacitate nu poate fi demonstrată, permisul nu poate fi eliberat sau reînnoit.
Ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii cu diabet
Pentru șoferii din grupa 1, care include categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE, permisul poate fi eliberat sau prelungit pe baza avizului medicului diabetolog.
În funcție de situația medicală a fiecărui pacient, specialistul poate solicita controale periodice, acestea fiind efectuate la intervale de maximum cinci ani.
În cazul în care au existat episoade severe de hipoglicemie în timpul orelor de activitate, permisul poate fi obținut sau reînnoit doar după trecerea unei perioade de trei luni de la ultimul episod și numai în baza unui nou aviz medical favorabil.
Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că pentru eliberarea unui permis cu o nouă valabilitate este necesar un document emis de o unitate medicală autorizată care să confirme că persoana este aptă să conducă autovehiculele din categoria solicitată.
Reguli mai stricte pentru șoferii profesioniști
Legislația împarte conducătorii auto în două categorii medicale. Grupa 2 include șoferii care conduc camioane, autobuze, microbuze și alte vehicule grele, respectiv categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E.
Pentru aceștia, condițiile sunt mai stricte.
În ultimele 12 luni nu trebuie să fi existat niciun episod de hipoglicemie acută. Totodată, șoferul trebuie să poată demonstra că își verifică regulat glicemia, de cel puțin două ori pe zi și înainte de a conduce.
De asemenea, nu trebuie să existe complicații asociate diabetului care să afecteze capacitatea de a conduce în siguranță.
Diabetul de tip 1 nu exclude dreptul de a conduce
Persoanele diagnosticate cu diabet de tip 1 pot deține permis de conducere. Totuși, deoarece tratamentul implică de regulă administrarea de insulină, evaluarea medicală are un rol esențial.
Medicul diabetolog trebuie să stabilească dacă pacientul își monitorizează corect boala, dacă respectă tratamentul și dacă este conștient de riscurile asociate hipoglicemiei.
Pentru categoria B, permisul poate fi obținut sau păstrat dacă există un aviz medical favorabil. În cazul categoriilor profesionale, verificările sunt mai riguroase, având în vedere consecințele pe care le poate avea un episod glicemic la volanul unui camion sau al unui autobuz.
Ce valabilitate poate avea permisul unui șofer cu diabet
Valabilitatea permisului diferă în funcție de categoria de conducere și de rezultatul evaluărilor medicale. Pentru șoferii din grupa 1, controalele medicale pot fi stabilite la intervale care nu depășesc cinci ani.
În cazul șoferilor profesioniști din grupa 2, examinările medicale trebuie efectuate la intervale de maximum trei ani.
Permisul se eliberează pentru cinci ani în cazul șoferilor profesioniști și pentru zece ani pentru categoriile A și B, însă menținerea dreptului de a conduce depinde de îndeplinirea condițiilor medicale prevăzute de lege.