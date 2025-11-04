Scade valabilitatea permisului de conducere – reguli mai stricte decât înainte și teste suplimentare impuse de la Bruxelles peste 65 de ani

Parlamentul European a adoptat o nouă directivă care schimbă modul în care îți reînnoiești permisul și, mai ales, condițiile după 65 de ani. În esență, se standardizează perioadele de valabilitate pentru diferite categorii, iar statele membre primesc pârghii suplimentare pentru a impune controale medicale sau cursuri de actualizare. România va trebui să transpună regulile în legislația națională, dar păstrează o marjă de manevră pentru modul concret de aplicare.

Pe scurt, pentru permisul auto de la categoriile uzuale (motociclete și autovehicule) se confirmă valabilitatea de până la 15 ani, cu posibilitatea reducerii la 10 ani dacă documentul e folosit și ca act de identitate. Pentru camioane și autobuze, valabilitatea rămâne mai strictă, de maximum 5 ani. Noutatea cu cel mai mare impact de percepție privește vârsta: peste 65 de ani, statele pot scurta valabilitatea și pot condiționa păstrarea dreptului de a conduce de controale medicale sau cursuri mai dese.

Ce se schimbă la valabilitatea permisului

Pentru categoriile obișnuite pe care le folosești zi de zi, directiva fixează un reper clar: până la 15 ani valabilitate, însă statele pot coborî la 10 ani dacă permisul servește și ca act de identitate. Asta înseamnă că vei vedea, probabil, termene mai coerente între țări, dar nu identice, pentru că fiecare stat își păstrează dreptul de a regla fin detaliile administrative.

La categoriile profesionale, regulile rămân ferme: maximum 5 ani valabilitate pentru camioane și autobuze. Această rigoare e justificată de riscurile specifice și de nevoia unei verificări periodice mai frecvente a aptitudinilor, inclusiv medicale, la un parcurs intens de kilometri și un nivel mai ridicat de responsabilitate în trafic.

Peste 65 de ani: opțiuni de control mai stricte, dar cu marjă națională

Miezul emoției publice e aici: după 65 de ani, statele pot reduce valabilitatea și pot impune controale medicale periodice sau cursuri de actualizare a cunoștințelor. Directiva nu face obligatorie pentru toți aceeași „rețetă”; ea oferă instrumente pentru ca autoritățile să calibreze măsurile în funcție de profilul de risc și de realitatea medicală a populației.

Înainte de obținerea primului permis sau la reînnoire, se introduce explicit un control medical cu testarea vederii și evaluare cardiovasculară. Pentru tine, asta se traduce printr-o programare în plus, dar și printr-o confirmare de siguranță personală. Dacă România va opta pentru valabilități mai scurte peste 65 de ani, te vei obișnui cu un ciclu de reînnoire mai frecvent, însă cu o imagine mai clară asupra aptitudinilor tale la volan.

Alternativa autoevaluării și cum ar putea arăta aplicarea în România

Directiva lasă loc și pentru soluții mai flexibile: unele state pot înlocui examenul medical clasic pentru conducătorii de autovehicule sau motociclete cu formulare de autoevaluare ori sisteme proprii de verificare. Asta nu înseamnă absența rigorii, ci o abordare diferită a trierei riscurilor, cu verificări punctuale acolo unde autoevaluarea ridică semne de întrebare.

România are un termen de până la patru ani pentru armonizare. Vei vedea, cel mai probabil, un proiect de lege, dezbateri și norme metodologice care stabilesc periodicitatea controalelor, conținutul cursurilor de actualizare și eventuale exceptări sau proceduri simplificate pentru anumite situații. Important este că regula europeană trasează cadrul, iar detaliile concrete ți le va spune legea națională de aplicare.

Ce înseamnă practic pentru tine la reînnoire

Dacă ești sub 65 de ani, te aștepți la valabilități de până la 15 ani la categoriile obișnuite, cu posibilitatea ca, dacă folosești permisul ca act de identitate, să ți se aplice un termen de 10 ani. Îți verifici din timp programările, documentele și, dacă se cere, controlul medical standard, astfel încât să nu rămâi fără drept de a conduce din cauza unei întârzieri administrative.

Dacă ai peste 65 de ani, te pregătești pentru un calendar mai des al reînnoirilor și pentru controale axate pe vedere și sănătate cardiovasculară. Îți planifici vizitele la medic din timp, aduni documentele necesare și, dacă viitoarea lege va include cursuri de actualizare, îți rezervi intervalele necesare. Procedurile suplimentare nu te scot din trafic, dar te obligă să fii organizat și să privești responsabil starea ta de sănătate.

Impact pentru profesioniști și flote

Pentru șoferii de camioane și autobuze, rămâne pragul de maximum 5 ani, la care se pot adăuga cerințe medicale și de formare specifice. Dacă te încadrezi în aceste categorii, îți vei sincroniza reînnoirea permisului cu certificările profesionale, astfel încât să eviți suprapuneri neplăcute și pauze forțate din activitate.

Companiile vor trebui să-și ajusteze politicile interne: programări centralizate pentru controale, evidențe stricte ale scadențelor și, posibil, sesiuni de refresh pentru regulile de circulație. Dacă gestionezi o flotă, construiești un grafic predictibil pe următorii ani, având în vedere termenul de patru ani pentru transpunere și eventualele etape intermediare.

Ce urmează și cum te pregătești

Odată cu apariția proiectelor naționale de implementare, urmărești calendarul oficial și conținutul exact al cerințelor: periodicitatea controalelor, tipul de cursuri, documentele medicale cerute. Îți setezi mementouri cu câteva luni înainte de expirare și păstrezi copii ale actelor medicale, ca să reduci numărul de drumuri la ghișeu.

Pe fond, scopul directivei este îmbunătățirea siguranței rutiere, iar verificările medicale țintite îți pot preveni situații riscante în trafic. Dacă îți planifici reînnoirea din timp și îți ții evidențele la zi, tranziția la noile reguli devine o formalitate, nu un obstacol.