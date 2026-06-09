Poți depăși o coloană de mașini dacă linia este discontinuă? Cum te scapă Codul Rutier 2026 de amendă
Mulți șoferi se confruntă zilnic cu situații în care circulă în spatele unor coloane de autovehicule și se întreabă dacă au voie să le depășească atunci când marcajul rutier este discontinuu. Deși numeroși conducători auto cred că o astfel de manevră este interzisă în orice situație, prevederile din Codul Rutier 2026 arată că lucrurile nu sunt atât de simple. Există cazuri în care depășirea unei coloane este permisă, dar și situații în care aceeași manevră poate aduce amenzi consistente și suspendarea permisului de conducere.
Când poate fi depășită o coloană de vehicule aflate în mers
Codul Rutier 2026 nu interzice în mod expres depășirea mai multor autovehicule care se află în mișcare. Astfel, dacă sunt respectate toate condițiile impuse de legislația rutieră, un șofer poate efectua o singură manevră prin care să depășească două sau mai multe vehicule.
Un element important îl reprezintă marcajul rutier. Linia discontinuă permite trecerea peste marcaj, însă acest lucru nu oferă automat dreptul de a efectua depășirea în orice condiții. Conducătorul auto trebuie să se asigure că dispune de vizibilitate suficientă, că are spațiu pentru efectuarea manevrei și că poate reveni pe banda sa fără să îi oblige pe ceilalți participanți la trafic să frâneze sau să evite un posibil impact.
În plus, depășirea trebuie realizată fără a stânjeni circulația și fără a pune în pericol vehiculele care vin din sens opus.
În practică, pe un drum unde există linie discontinuă, vizibilitatea este bună și nu sunt instalate indicatoare care interzic depășirea, șoferul poate trece de o coloană de mașini aflate în deplasare.
Verificările obligatorii înainte de efectuarea manevrei
Înainte de a intra în depășire, șoferul are obligația să se asigure că vehiculul aflat în fața sa nu a semnalizat aceeași intenție.
Totodată, trebuie verificată și situația din spate. Dacă un alt conducător auto a început deja o manevră de depășire, aceasta nu poate fi ignorată.
Aceste reguli sunt prevăzute de OUG 195/2002 și trebuie respectate indiferent de faptul că drumul este marcat cu linie discontinuă.
Chiar dacă legislația permite depășirea unei coloane aflate în mers, manevra rămâne una riscantă. Pentru a depăși mai multe vehicule, șoferul petrece mai mult timp pe sensul opus de circulație, ceea ce crește posibilitatea întâlnirii cu un vehicul care vine din față.
Situațiile în care depășirea coloanei este interzisă
Există însă cazuri în care depășirea unei coloane este interzisă chiar dacă marcajul rutier este discontinuu.
Una dintre aceste situații apare atunci când vehiculele sunt oprite la culoarea roșie a semaforului. De asemenea, aceeași regulă se aplică și în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată.
În astfel de cazuri, șoferii nu au voie să depășească vehiculele aflate în așteptare pentru a ajunge în fața coloanei.
Legea este foarte clară în această privință:
„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată”, stabilește Art. 100, pct. 14 a) din Legea Circulației.
Prin urmare, faptul că există linie discontinuă nu elimină obligația respectării celorlalte prevederi din Codul Rutier.
Ce sancțiuni riscă șoferii care încalcă regula
Conducătorii auto care depășesc o coloană de vehicule oprite la semafor sau la o trecere la nivel cu calea ferată riscă suspendarea permisului pentru 30 de zile.
Pe lângă această măsură, se aplică și sancțiuni financiare. Potrivit informațiilor prezentate, amenda poate fi de 810 lei sau 1.012,5 lei.
Consecințele pot deveni și mai severe dacă în urma manevrei se produce un accident rutier. În această situație, amenda poate ajunge la 1.620 de lei, iar suspendarea dreptului de a conduce poate fi dispusă pentru o perioadă de 60 de zile.
Astfel, Codul Rutier 2026 permite depășirea unei coloane de mașini aflate în mers atunci când toate condițiile de siguranță sunt respectate și drumul permite efectuarea manevrei. În schimb, depășirea unei coloane oprite la semafor sau la trecerea la nivel cu calea ferată rămâne interzisă, chiar dacă marcajul rutier este discontinuu.