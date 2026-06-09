Poți depăși o coloană de mașini dacă linia este discontinuă? Cum te scapă Codul Rutier 2026 de amendă

Un element important îl reprezintă marcajul rutier. Linia discontinuă permite trecerea peste marcaj, însă acest lucru nu oferă automat dreptul de a efectua depășirea în orice condiții. Conducătorul auto trebuie să se asigure că dispune de vizibilitate suficientă, că are spațiu pentru efectuarea manevrei și că poate reveni pe banda sa fără să îi oblige pe ceilalți participanți la trafic să frâneze sau să evite un posibil impact.

În plus, depășirea trebuie realizată fără a stânjeni circulația și fără a pune în pericol vehiculele care vin din sens opus.

În practică, pe un drum unde există linie discontinuă, vizibilitatea este bună și nu sunt instalate indicatoare care interzic depășirea, șoferul poate trece de o coloană de mașini aflate în deplasare.

Verificările obligatorii înainte de efectuarea manevrei

Înainte de a intra în depășire, șoferul are obligația să se asigure că vehiculul aflat în fața sa nu a semnalizat aceeași intenție.

Totodată, trebuie verificată și situația din spate. Dacă un alt conducător auto a început deja o manevră de depășire, aceasta nu poate fi ignorată.

Aceste reguli sunt prevăzute de OUG 195/2002 și trebuie respectate indiferent de faptul că drumul este marcat cu linie discontinuă.

Chiar dacă legislația permite depășirea unei coloane aflate în mers, manevra rămâne una riscantă. Pentru a depăși mai multe vehicule, șoferul petrece mai mult timp pe sensul opus de circulație, ceea ce crește posibilitatea întâlnirii cu un vehicul care vine din față.