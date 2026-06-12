Vaccinul vechi de peste 100 de ani care ar putea ajuta în diabet. Rezultatele care dau speranțe, dar nu schimbă încă tratamentele
Un vaccin creat în urmă cu mai bine de un secol pentru tuberculoză revine în atenția cercetătorilor dintr-un motiv neașteptat: ar putea ajuta unele persoane cu diabet să își controleze mai bine glicemia și să aibă nevoie de mai puțină insulină. Este vorba despre vaccinul BCG, folosit de zeci de ani împotriva tuberculozei și utilizat, în anumite situații, și ca imunoterapie în cancerul de vezică urinară.
Noile date prezentate la reuniunea anuală a American Diabetes Association sugerează că doze repetate de BCG ar putea avea efecte benefice în două forme de diabet autoimun: diabetul de tip 1 apărut în copilărie și LADA, o formă cu debut la adult, numită uneori și „diabet de tip 1.5”. Totuși, cercetătorii subliniază că rezultatele vin din studii de fază 2, pe grupuri relativ mici, iar vaccinul nu este prezentat ca o vindecare.
Ce au arătat noile studii
Într-unul dintre studiile clinice, cercetătorii au urmărit 34 de adulți cu diabet de tip 1 apărut în copilărie, care au primit vaccinul BCG, și 24 de persoane care au primit placebo. Participanții au primit șase doze pe parcursul a cinci ani, iar rezultatele au indicat o îmbunătățire a controlului glicemic și o reducere a necesarului de insulină în grupul vaccinat.
Unul dintre indicatorii urmăriți a fost hemoglobina glicată, cunoscută ca HbA1c, care reflectă media glicemiei din ultimele două-trei luni. În grupul care a primit vaccinul, valoarea medie a scăzut de la 7,84% la începutul studiului la 7,30% după cinci ani. În diabet, o scădere de aproximativ 0,5% poate fi considerată relevantă clinic, mai ales dacă nu vine la pachet cu episoade mai multe de hipoglicemie.
Cercetătorii au observat și că persoanele vaccinate au petrecut mai mult timp în intervalul considerat sănătos al glicemiei. În unele cazuri, timpul petrecut în acest interval a crescut cu până la 183% față de începutul studiului. Important este că aceste îmbunătățiri nu au fost asociate cu o creștere a episoadelor periculoase de glicemie prea scăzută.
Al doilea studiu a vizat persoane cu LADA, o formă autoimună de diabet care apare la adult și care este diferită de diabetul de tip 2. În acest caz, 68 de adulți au primit BCG, iar 27 au primit placebo. Vaccinul nu a dus la scăderi clare ale glicemiei, dar a părut să încetinească evoluția bolii, prin păstrarea parțială a producției proprii de insulină.
Cum ar putea funcționa vaccinul BCG în diabet
Explicația posibilă diferă în funcție de tipul de diabet studiat. În cazul pacienților cu LADA, cercetătorii au observat niveluri mai mici ale unor anticorpi implicați în atacul asupra celulelor care produc insulină. Această observație sugerează că vaccinul ar putea tempera, într-o anumită măsură, reacția autoimună și ar putea ajuta organismul să păstreze mai mult timp celulele pancreatice rămase.
În diabetul de tip 1 cu debut în copilărie, mecanismul propus este diferit. Mulți dintre pacienții cu boală veche au foarte puține celule pancreatice funcționale sau chiar aproape deloc. De aceea, ideea unei simple „protecții” a pancreasului nu ar explica pe deplin rezultatele. Echipa condusă de dr. Denise Faustman, de la Massachusetts General Hospital, susține că BCG ar putea modifica felul în care anumite celule imunitare folosesc energia.
Mai exact, vaccinul ar putea împinge unele celule ale sistemului imunitar să consume mai multă glucoză, în loc să se bazeze predominant pe grăsimi. Aceste celule ar putea prelua zahărul din sânge atunci când glicemia este ridicată, contribuind astfel la o reglare mai bună a nivelului de glucoză. Teoria este interesantă, dar rămâne una care are nevoie de confirmare prin studii mai mari.
Aici apare și partea controversată a subiectului. Cercetările legate de BCG și diabetul de tip 1 au fost privite cu prudență de o parte a comunității medicale, mai ales pentru că în trecut au existat temeri că pacienților li s-ar putea induce ideea unei posibile vindecări. Noile date nu susțin o vindecare, ci un potențial beneficiu de control metabolic și, în unele cazuri, o reducere a necesarului de insulină.
De ce descoperirea nu schimbă încă tratamentul pacienților
Chiar dacă rezultatele sunt promițătoare, ele nu sunt suficiente pentru ca vaccinul BCG să devină un tratament standard în diabet. Studiile au fost de fază 2, ceea ce înseamnă că rolul lor este să testeze siguranța și să ofere indicii despre eficiență, nu să stabilească definitiv o nouă schemă terapeutică. Pentru o concluzie solidă ar fi nevoie de studii mai mari, pe grupuri mai diverse și cu rezultate confirmate independent.
În prezent, tratamentul diabetului de tip 1 rămâne bazat pe monitorizarea glicemiei și administrarea de insulină. Orice reducere a dozelor trebuie făcută doar în cadru medical, pentru că un dezechilibru poate avea consecințe serioase. Prea multă insulină poate duce la hipoglicemie, cu tremurături, confuzie, leșin sau convulsii, iar prea puțină insulină poate menține glicemia ridicată și poate afecta, în timp, inima, rinichii, ochii și nervii.
Specialiștii privesc BCG mai degrabă ca pe o posibilă piesă dintr-un puzzle terapeutic mai mare. Viitorul tratamentelor pentru diabetul de tip 1 ar putea însemna combinații de terapii care atacă boala din mai multe direcții: protejarea celulelor pancreatice, controlul reacției autoimune, reglarea metabolismului și îmbunătățirea monitorizării glicemiei.
Deocamdată, vaccinul BCG rămâne o ipoteză promițătoare, nu o soluție confirmată. Faptul că este un vaccin vechi, ieftin și bine cunoscut îl face atractiv pentru cercetători, dar exact acest potențial trebuie demonstrat cu date mai puternice. Până atunci, vestea importantă nu este că diabetul ar putea fi tratat cu un vaccin contra tuberculozei, ci că un medicament vechi ar putea deschide o direcție nouă într-o boală în care pacienții au nevoie de opțiuni mai bune.