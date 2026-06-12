Vaccinul vechi de peste 100 de ani care ar putea ajuta în diabet. Rezultatele care dau speranțe, dar nu schimbă încă tratamentele

Ce au arătat noile studii

Într-unul dintre studiile clinice, cercetătorii au urmărit 34 de adulți cu diabet de tip 1 apărut în copilărie, care au primit vaccinul BCG, și 24 de persoane care au primit placebo. Participanții au primit șase doze pe parcursul a cinci ani, iar rezultatele au indicat o îmbunătățire a controlului glicemic și o reducere a necesarului de insulină în grupul vaccinat.

Unul dintre indicatorii urmăriți a fost hemoglobina glicată, cunoscută ca HbA1c, care reflectă media glicemiei din ultimele două-trei luni. În grupul care a primit vaccinul, valoarea medie a scăzut de la 7,84% la începutul studiului la 7,30% după cinci ani. În diabet, o scădere de aproximativ 0,5% poate fi considerată relevantă clinic, mai ales dacă nu vine la pachet cu episoade mai multe de hipoglicemie.

Cercetătorii au observat și că persoanele vaccinate au petrecut mai mult timp în intervalul considerat sănătos al glicemiei. În unele cazuri, timpul petrecut în acest interval a crescut cu până la 183% față de începutul studiului. Important este că aceste îmbunătățiri nu au fost asociate cu o creștere a episoadelor periculoase de glicemie prea scăzută.

Al doilea studiu a vizat persoane cu LADA, o formă autoimună de diabet care apare la adult și care este diferită de diabetul de tip 2. În acest caz, 68 de adulți au primit BCG, iar 27 au primit placebo. Vaccinul nu a dus la scăderi clare ale glicemiei, dar a părut să încetinească evoluția bolii, prin păstrarea parțială a producției proprii de insulină.

Cum ar putea funcționa vaccinul BCG în diabet

Explicația posibilă diferă în funcție de tipul de diabet studiat. În cazul pacienților cu LADA, cercetătorii au observat niveluri mai mici ale unor anticorpi implicați în atacul asupra celulelor care produc insulină. Această observație sugerează că vaccinul ar putea tempera, într-o anumită măsură, reacția autoimună și ar putea ajuta organismul să păstreze mai mult timp celulele pancreatice rămase.

În diabetul de tip 1 cu debut în copilărie, mecanismul propus este diferit. Mulți dintre pacienții cu boală veche au foarte puține celule pancreatice funcționale sau chiar aproape deloc. De aceea, ideea unei simple „protecții” a pancreasului nu ar explica pe deplin rezultatele. Echipa condusă de dr. Denise Faustman, de la Massachusetts General Hospital, susține că BCG ar putea modifica felul în care anumite celule imunitare folosesc energia.

Mai exact, vaccinul ar putea împinge unele celule ale sistemului imunitar să consume mai multă glucoză, în loc să se bazeze predominant pe grăsimi. Aceste celule ar putea prelua zahărul din sânge atunci când glicemia este ridicată, contribuind astfel la o reglare mai bună a nivelului de glucoză. Teoria este interesantă, dar rămâne una care are nevoie de confirmare prin studii mai mari.