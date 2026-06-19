Polițist acuzat că ar fi folosit AI pentru a falsifica probe: cazul care zguduie încrederea în anchetele moderne

Primul caz de acest fel din Marea Britanie

Potrivit autorităților britanice, ancheta a fost deschisă după apariția unor suspiciuni privind folosirea AI pentru crearea de materiale probatorii în mai multe cazuri. Formularea este una cu greutate, pentru că nu vorbim despre o eroare accidentală produsă de un software, ci despre posibilitatea ca un agent al statului să fi folosit deliberat tehnologia pentru a produce elemente care ar fi putut influența anchete sau proceduri judiciare.

Cazul este considerat primul de acest fel din Marea Britanie și apare într-un moment în care polițiile din mai multe țări experimentează agresiv cu instrumente AI. Acestea sunt prezentate de obicei ca soluții pentru investigații mai rapide, identificarea suspecților, redactarea rapoartelor sau analizarea unor volume mari de date. Problema este că viteza nu înseamnă automat corectitudine, iar în justiție o singură probă falsă poate distruge vieți.

Suspiciunile din Derbyshire depășesc nivelul obișnuit al dezbaterii despre erorile tehnologice. Până acum, cele mai multe controverse erau legate de recunoașterea facială, un domeniu în care au existat arestări greșite după identificări făcute de algoritmi. În acest caz, însă, discuția merge mai departe: nu este vorba doar despre AI care greșește, ci despre un om care ar fi folosit AI pentru a fabrica realitatea.

Tocmai această diferență face ancheta atât de importantă. Dacă acuzațiile se confirmă, cazul ar putea deveni un precedent major pentru felul în care instanțele, polițiile și procurorii tratează materialele generate sau modificate cu inteligență artificială.

De ce AI-ul devine o problemă uriașă pentru probele din dosare

Inteligența artificială generativă poate produce texte, imagini, înregistrări, rezumate sau documente care par autentice. În mâinile unui utilizator obișnuit, asta poate însemna conținut fals pe internet. În mâinile unui polițist, însă, riscul devine mult mai mare, pentru că astfel de materiale pot ajunge în dosare, pot influența procurori, judecători sau jurați și pot schimba cursul unei anchete.

În paralel, autoritățile britanice au început deja să tragă semnale de alarmă. Noul centru național PoliceAI a recomandat forțelor de ordine să nu mai folosească inteligența artificială generativă pentru pregătirea declarațiilor destinate instanței, tocmai din cauza tendinței acestor sisteme de a inventa informații. Fenomenul este cunoscut drept „halucinație” AI și apare atunci când un model generează un răspuns fals, dar formulat convingător.

Există deja exemple bizare ale acestor probleme. Într-un caz din Statele Unite, un raport de poliție redactat cu ajutorul AI ar fi inclus o afirmație absurdă, potrivit căreia un ofițer s-ar fi transformat într-o broască. Un astfel de exemplu pare comic, dar miza reală este gravă: dacă un sistem poate inventa detalii absurde, poate inventa și detalii plauzibile, mult mai greu de detectat.