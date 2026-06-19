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de Ozana Mazilu
TEHNOLOGIE

Polițist acuzat că ar fi folosit AI pentru a falsifica probe: cazul care zguduie încrederea în anchetele moderne

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Polițist acuzat că ar fi folosit AI pentru a falsifica probe: cazul care zguduie încrederea în anchetele moderne
Foto: Profimedia

Un caz apărut în Marea Britanie ridică una dintre cele mai serioase întrebări despre folosirea inteligenței artificiale în sistemul de justiție: ce se întâmplă atunci când tehnologia nu este folosită doar pentru analiză sau eficientizare, ci pentru fabricarea unor probe? Un polițist din comitatul Derbyshire este investigat după ce ar fi folosit sisteme de inteligență artificială generativă pentru a crea materiale cu valoare probatorie în mai multe dosare.

Ofițerul, al cărui nume nu a fost făcut public, nu a fost arestat, conform BBC, dar a fost suspendat din funcție pe durata anchetei. Investigația este desfășurată de poliția din Derbyshire împreună cu Crown Prosecution Service, instituția responsabilă de urmărirea penală în Anglia și Țara Galilor. Acuzația vizată este extrem de gravă: pervertirea cursului justiției.

Primul caz de acest fel din Marea Britanie

Potrivit autorităților britanice, ancheta a fost deschisă după apariția unor suspiciuni privind folosirea AI pentru crearea de materiale probatorii în mai multe cazuri. Formularea este una cu greutate, pentru că nu vorbim despre o eroare accidentală produsă de un software, ci despre posibilitatea ca un agent al statului să fi folosit deliberat tehnologia pentru a produce elemente care ar fi putut influența anchete sau proceduri judiciare.

Cazul este considerat primul de acest fel din Marea Britanie și apare într-un moment în care polițiile din mai multe țări experimentează agresiv cu instrumente AI. Acestea sunt prezentate de obicei ca soluții pentru investigații mai rapide, identificarea suspecților, redactarea rapoartelor sau analizarea unor volume mari de date. Problema este că viteza nu înseamnă automat corectitudine, iar în justiție o singură probă falsă poate distruge vieți.

Suspiciunile din Derbyshire depășesc nivelul obișnuit al dezbaterii despre erorile tehnologice. Până acum, cele mai multe controverse erau legate de recunoașterea facială, un domeniu în care au existat arestări greșite după identificări făcute de algoritmi. În acest caz, însă, discuția merge mai departe: nu este vorba doar despre AI care greșește, ci despre un om care ar fi folosit AI pentru a fabrica realitatea.

Tocmai această diferență face ancheta atât de importantă. Dacă acuzațiile se confirmă, cazul ar putea deveni un precedent major pentru felul în care instanțele, polițiile și procurorii tratează materialele generate sau modificate cu inteligență artificială.

De ce AI-ul devine o problemă uriașă pentru probele din dosare

Inteligența artificială generativă poate produce texte, imagini, înregistrări, rezumate sau documente care par autentice. În mâinile unui utilizator obișnuit, asta poate însemna conținut fals pe internet. În mâinile unui polițist, însă, riscul devine mult mai mare, pentru că astfel de materiale pot ajunge în dosare, pot influența procurori, judecători sau jurați și pot schimba cursul unei anchete.

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În paralel, autoritățile britanice au început deja să tragă semnale de alarmă. Noul centru național PoliceAI a recomandat forțelor de ordine să nu mai folosească inteligența artificială generativă pentru pregătirea declarațiilor destinate instanței, tocmai din cauza tendinței acestor sisteme de a inventa informații. Fenomenul este cunoscut drept „halucinație” AI și apare atunci când un model generează un răspuns fals, dar formulat convingător.

Există deja exemple bizare ale acestor probleme. Într-un caz din Statele Unite, un raport de poliție redactat cu ajutorul AI ar fi inclus o afirmație absurdă, potrivit căreia un ofițer s-ar fi transformat într-o broască. Un astfel de exemplu pare comic, dar miza reală este gravă: dacă un sistem poate inventa detalii absurde, poate inventa și detalii plauzibile, mult mai greu de detectat.

În dosarele penale, diferența dintre o eroare evidentă și una credibilă este esențială. O probă fabricată cu AI poate părea suficient de realistă încât să treacă neobservată, mai ales într-un sistem aglomerat, în care documentele sunt procesate rapid și încrederea în autoritatea poliției rămâne ridicată.

Cazul care poate schimba regulile pentru poliție

Ancheta din Derbyshire ar putea forța autoritățile să stabilească reguli mult mai stricte privind folosirea inteligenței artificiale în poliție. Nu mai este suficient ca agențiile să spună că AI-ul ajută la eficientizare. Va fi nevoie de audit, trasabilitate, verificare umană reală și proceduri clare pentru fiecare material creat, modificat sau analizat cu astfel de instrumente.

O întrebare importantă este cum poate fi dovedită autenticitatea probelor într-o lume în care orice imagine, text sau înregistrare poate fi alterată cu câteva comenzi. Poliția va trebui să demonstreze nu doar ce probe are, ci și cum au fost obținute, cine le-a procesat, ce instrumente au fost folosite și dacă materialele au fost modificate digital.

Cazul vine într-un moment în care instituțiile publice sunt tentate să adopte AI rapid, deseori înainte ca regulile de siguranță să fie complet stabilite. Presiunea pentru eficiență este reală, dar în justiție graba poate deveni periculoasă. Un instrument care promite să reducă timpul de lucru poate ajunge să compromită dosare întregi dacă este folosit fără control.

Pentru public, miza este încrederea. Dacă oamenii ajung să creadă că probele pot fi fabricate cu AI chiar de cei care ar trebui să aplice legea, întregul sistem de justiție are de pierdut. Iar cazul din Derbyshire arată că dezbaterea despre inteligența artificială în poliție nu mai este una teoretică. Este deja o problemă concretă, cu potențial de a schimba felul în care vor fi tratate probele în anchetele viitorului.

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