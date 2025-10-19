Poliţia Română avertizează asupra unui fake news. „Clipurile create cu AI pot fi amuzante, dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul”

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment public privind răspândirea tot mai frecventă a clipurilor video create cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), care pot fi folosite pentru manipulare sau dezinformare.

MAI îi avertizează pe români asupra unui fake-news

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, instituția subliniază că, deși unele astfel de materiale create cu ajutorul Inteligenței Artificiale pot părea amuzante, ele devin periculoase atunci când distorsionează realitatea și induc în eroare publicul.

Ca exemplu folosit în postare, Ministerul Afacerilor Interne a postat o fotografie care a făcut înconjurul internetului, în ultimele zile și a creat dezbateri aprinse. În instantaneul respectiv, o bunicuță care vindea pătrunjel și câteva roșii pe trotuar este încătușată de doi oameni ai legii și dusă la secție. Ei bine, fotografia a fost realizată cu Inteliența Artificială și este un fake.

Bunicuță care vindea pătrunjel, luată cu cătușe

„Clipurile create cu inteligență artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor. Protejați-vă de dezinformare”, transmite MAI.

Ministerul de Interne oferă și câteva recomandări concrete pentru internauți, astfel încît să nu mai cadă în plasa falsurilor online:

”Verificați sursa înainte de a distribui;

Fiți atenți la detalii care nu par naturale

Urmăriți doar canalele oficiale pentru informații sigure. Înainte să credeți, priviți cu atenție. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie”, se arată în mesajul MAI.

Apel la discernământ și la „gustul adevărat al copilăriei”

În continuare, oamenii legii dau dovadă și de umor, făcând referire la gemul bunicii, despre care șeful ANAF a spus că afectează Gap-ul TVA și care, din păcate, nu este fake-news.

„Știm că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’ — dar să știți că și noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici și ne amintim cu drag gustul acela simplu și adevărat al copilăriei”.

Lucrătorii MAI își încheie mesajul cu o concluzie clară: „Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea și cu inima”.

”Nu se întâmplă așa ceva la noi?”

Internauții nu au stat prea mult pe gânduri și s-au apucat să comenteze postarea respectivă. Mulți nu au părut chiar convinși de oamenii legii, spunând că astfel de ”rețineri” chiar au loc în România.

”Vreți să ziceți că nu se întâmplă așa ceva la noi?”, ”Sunt create cu AI , dar arata realitatea. Politia împrăștie amenzi la astfel de băbuțe, care încearcă sa isi asigure ziua de maine. Iar adevărații infractori sunt liberi si protejați”, ”Am răsuflat ușurat. Credeam ca și aia cu cel de la anaf care zicea de impozitatea gemurilor era reală”, ”Da , așa este , este fake news! De obicei venea toată secția de poliție !”, ”Aveti dreptate, este fake. In realitate nu sunt de la ordine publica, ci de la politia locala”. Sunt doar câteva dintre zecile de comentarii.