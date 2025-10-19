Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 20:54
de Filon Stan

Poliţia Română avertizează asupra unui fake news. „Clipurile create cu AI pot fi amuzante, dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul”

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Poliţia Română avertizează asupra unui fake news.
Politistii se lupta cu Inteligenta Artificiala. Dovada clara, publicata acum. Sursa foto: playtech.ro

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment public privind răspândirea tot mai frecventă a clipurilor video create cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), care pot fi folosite pentru manipulare sau dezinformare.

MAI îi avertizează pe români asupra unui fake-news

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, instituția subliniază că, deși unele astfel de materiale create cu ajutorul Inteligenței Artificiale pot părea amuzante, ele devin periculoase atunci când distorsionează realitatea și induc în eroare publicul.

Ca exemplu folosit în postare, Ministerul Afacerilor Interne a postat o fotografie care a făcut înconjurul internetului, în ultimele zile și a creat dezbateri aprinse. În instantaneul respectiv, o bunicuță care vindea pătrunjel și câteva roșii pe trotuar este încătușată de doi oameni ai legii și dusă la secție. Ei bine, fotografia a fost realizată cu Inteliența Artificială și este un fake.

O fotografie creata cu AI s-a raspandit pe retelele sociale

O fotografie creata cu AI s-a raspandit pe retelele sociale

Bunicuță care vindea pătrunjel, luată cu cătușe

„Clipurile create cu inteligență artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor. Protejați-vă de dezinformare”, transmite MAI.

Ministerul de Interne oferă și câteva recomandări concrete pentru internauți, astfel încît să nu mai cadă în plasa falsurilor online:

  • ”Verificați sursa înainte de a distribui;
  • Fiți atenți la detalii care nu par naturale
  • Urmăriți doar canalele oficiale pentru informații sigure. Înainte să credeți, priviți cu atenție. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie”, se arată în mesajul MAI.

Apel la discernământ și la „gustul adevărat al copilăriei”

În continuare, oamenii legii dau dovadă și de umor, făcând referire la gemul bunicii, despre care șeful ANAF a spus că afectează Gap-ul TVA și care, din păcate, nu este fake-news.

„Știm că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’ — dar să știți că și noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici și ne amintim cu drag gustul acela simplu și adevărat al copilăriei”.

Lucrătorii MAI își încheie mesajul cu o concluzie clară: „Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea și cu inima”.

”Nu se întâmplă așa ceva la noi?”

Internauții nu au stat prea mult pe gânduri și s-au apucat să comenteze postarea respectivă. Mulți nu au părut chiar convinși de oamenii legii, spunând că astfel de ”rețineri” chiar au loc în România.

”Vreți să ziceți că nu se întâmplă așa ceva la noi?”, ”Sunt create cu AI , dar arata realitatea. Politia împrăștie amenzi la astfel de băbuțe, care încearcă sa isi asigure ziua de maine. Iar adevărații infractori sunt liberi si protejați”, ”Am răsuflat ușurat. Credeam ca și aia cu cel de la anaf care zicea de impozitatea gemurilor era reală”, ”Da , așa este , este fake news! De obicei venea toată secția de poliție !”, ”Aveti dreptate, este fake. In realitate nu sunt de la ordine publica, ci de la politia locala”. Sunt doar câteva dintre zecile de comentarii.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Când se va demola blocul afectat de explozia din Rahova? Distrigaz a primit aprobarea de a realimenta cu gaz clădirile din jur
Când se va demola blocul afectat de explozia din Rahova? Distrigaz a primit aprobarea de a realimenta cu gaz clădirile din jur
WhatsApp schimbă regulile: restricții pentru utilizatori și companii care trimit mesaje „în gol”
WhatsApp schimbă regulile: restricții pentru utilizatori și companii care trimit mesaje „în gol”
Oaia cu lână roz, modificată genetic în România. Stațiunea Popăuți s-ar pregăti de omologarea rasei Karakul
Oaia cu lână roz, modificată genetic în România. Stațiunea Popăuți s-ar pregăti de omologarea rasei Karakul
Cel mai fericit oraş din Europa, unul surprinzător. Locuitorii îşi găsesc bucuria în lucrurile banale
Cel mai fericit oraş din Europa, unul surprinzător. Locuitorii îşi găsesc bucuria în lucrurile banale
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?
Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?
Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei, totul s-a petrecut în doar şapte minute
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei, totul s-a petrecut în doar şapte minute
Revista presei
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...