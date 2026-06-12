Pokemon Go ar putea ajuta dronele militare în zone de război. Cum a ajuns un joc de pe telefon să antreneze inteligența artificială

Cum au ajuns scanările din Pokemon Go să antreneze AI-ul

În 2021, Pokemon Go a introdus o funcție prin care utilizatorii puteau scana Pokestop-uri, adică locuri reale, folosind telefonul. În schimb, primeau recompense în joc. Niantic, compania care a creat Pokemon Go împreună cu Nintendo, spune că aceste scanări au fost trimise voluntar de jucătorii care au acceptat funcția.

După vânzarea diviziei de jocuri, Niantic Spatial a confirmat un parteneriat cu Vantor, companie specializată în software de detecție spațială pentru drone, inclusiv pentru unele aplicații militare. Ambele companii susțin că scanările brute din Pokemon Go nu au fost oferite direct către Vantor, dar modelele AI ale Niantic au fost antrenate și cu aceste date istorice.

De ce cazul ridică probleme de confidențialitate

Miza este mai mare decât un simplu detaliu tehnic. Dacă un joc popular poate produce date utile pentru orientarea dronelor în medii fără GPS, atunci întrebarea devine ce se mai întâmplă cu informațiile colectate de aplicațiile „gratuite”. Playtech.ro a explicat anterior cum verifici permisiunile aplicațiilor pe Android, tocmai pentru că datele aparent banale pot deveni valoroase în alte contexte.

Experții citați de The Guardian spun că folosirea datelor civile în scopuri militare este îngrijorătoare, chiar dacă utilizatorii au bifat acorduri și termeni de utilizare. Subiectul se leagă de o discuție mai largă despre cum schimbă inteligența artificială războiul modern și despre rolul tot mai important al dronelor, inclusiv în conflictele actuale, unde dronele moderne sunt greu de detectat și neutralizat.

Pokemon Go nu a fost creat ca instrument militar, iar companiile implicate spun că parteneriatul este încă într-o fază timpurie. Totuși, cazul arată cât de ușor poate migra tehnologia din divertisment spre zone mult mai sensibile, unde datele colectate de la oameni obișnuiți pot căpăta o valoare neașteptată.