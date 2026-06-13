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Legislație

Poate unul dintre soţi să treacă o casă pe numele copilului fără acordul celuilalt soţ? Explicaţia legală a unui avocat

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Poate unul dintre soţi să treacă o casă pe numele copilului fără acordul celuilalt soţ? Explicaţia legală a unui avocat
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Întrebările legate de proprietățile dobândite în timpul căsătoriei apar frecvent în familiile care doresc să își organizeze din timp patrimoniul sau să lase anumite bunuri copiilor. Una dintre situațiile care stârnesc numeroase nelămuriri este cea în care unul dintre soți intenționează să transfere o locuință pe numele copilului fără acordul partenerului de viață. Un avocat a explicat în ce condiții legea permite o astfel de operațiune și când este necesar acordul ambilor soți.

Cuprins
  1. Situația în care proprietarul poate transfera locuința
  2. Când este obligatoriu acordul ambilor soți
  3. Varianta testamentului
  4. Copilul nu devine proprietar în timpul vieții părintelui

Situația în care proprietarul poate transfera locuința

Potrivit explicațiilor oferite de avocatul Gabriela Ursărescu, primul aspect care trebuie analizat este regimul juridic al imobilului.

Dacă locuința aparține exclusiv unuia dintre soți și nu este înscrisă în cartea funciară ca locuință de familie, proprietarul poate decide singur asupra acesteia.

„Dacă este doar proprietatea lui și nu este casa înscrisă în cartea funciară ca locuință de familie, da, poate să o treacă.”

Astfel, în cazul unui bun care aparține în exclusivitate unei persoane, transferul către copil poate fi realizat fără acordul celuilalt soț, atât timp cât nu există situații speciale legate de statutul locuinței.

Când este obligatoriu acordul ambilor soți

Lucrurile se schimbă însă atunci când imobilul reprezintă un bun comun dobândit în timpul căsătoriei.

Avocatul explică faptul că, într-o asemenea situație, unul dintre soți nu poate decide singur transferul proprietății către copil.

„Însă, dacă este bun comun dobândit în timpul căsătoriei, nu poate să îl treacă fără acordul dumneavoastră nici măcar pe partea lui, deoarece soția are o proprietate în devălmășie, dacă este cumpărată în timpul căsătoriei.”

Prin urmare, atunci când locuința a fost cumpărată în perioada căsătoriei și are statut de bun comun, acordul ambilor soți este necesar pentru o astfel de decizie.

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Varianta testamentului

Există însă și o altă posibilitate menționată de avocat pentru situațiile în care proprietarul dorește ca partea sa să ajungă ulterior la copil.

Potrivit explicației oferite, acesta poate întocmi un testament referitor la partea care îi aparține.

„Poate însă să îi facă un testament pe partea lui, dar testamentul produce efecte doar după deces.”

Avocatul subliniază că această soluție nu transferă dreptul de proprietate în timpul vieții persoanei care întocmește testamentul.

Copilul nu devine proprietar în timpul vieții părintelui

Un aspect important evidențiat în explicația juridică este momentul în care testamentul produce efecte.

„Prin urmare, pe timpul vieții lui, fata nu o să fie proprietar.”

Acest lucru înseamnă că, în cazul în care este ales testamentul ca modalitate de transmitere a bunului, copilul nu dobândește dreptul de proprietate imediat, ci doar după decesul persoanei care a întocmit documentul.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

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