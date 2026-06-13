Poate unul dintre soţi să treacă o casă pe numele copilului fără acordul celuilalt soţ? Explicaţia legală a unui avocat

Dacă locuința aparține exclusiv unuia dintre soți și nu este înscrisă în cartea funciară ca locuință de familie, proprietarul poate decide singur asupra acesteia.

„Dacă este doar proprietatea lui și nu este casa înscrisă în cartea funciară ca locuință de familie, da, poate să o treacă.”

Astfel, în cazul unui bun care aparține în exclusivitate unei persoane, transferul către copil poate fi realizat fără acordul celuilalt soț, atât timp cât nu există situații speciale legate de statutul locuinței.

Când este obligatoriu acordul ambilor soți

Lucrurile se schimbă însă atunci când imobilul reprezintă un bun comun dobândit în timpul căsătoriei.

Avocatul explică faptul că, într-o asemenea situație, unul dintre soți nu poate decide singur transferul proprietății către copil.

„Însă, dacă este bun comun dobândit în timpul căsătoriei, nu poate să îl treacă fără acordul dumneavoastră nici măcar pe partea lui, deoarece soția are o proprietate în devălmășie, dacă este cumpărată în timpul căsătoriei.”

Prin urmare, atunci când locuința a fost cumpărată în perioada căsătoriei și are statut de bun comun, acordul ambilor soți este necesar pentru o astfel de decizie.

Varianta testamentului

Există însă și o altă posibilitate menționată de avocat pentru situațiile în care proprietarul dorește ca partea sa să ajungă ulterior la copil.

Potrivit explicației oferite, acesta poate întocmi un testament referitor la partea care îi aparține.